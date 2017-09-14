Додано: Суб 22 бер, 2025 11:58

Banderlog написав: яник так само йшов європу тільки посмів торгуватись за асоціації. Напав путін не при янику а при оранжевих...

А до чого тут теперішній поняття не маю. Хіба він не продовжив лінію порошенка? Беззбройні кажете? З котейлями молотова?

Допустим.

А шо там з загиблими поліцаями на майдані? Розслідування було?

Та і на рахунок вбитих майданівців якась мутна тема. яник так само йшов європу тільки посмів торгуватись за асоціації. Напав путін не при янику а при оранжевих...А до чого тут теперішній поняття не маю. Хіба він не продовжив лінію порошенка? Беззбройні кажете? З котейлями молотова?Допустим.А шо там з загиблими поліцаями на майдані? Розслідування було?Та і на рахунок вбитих майданівців якась мутна тема.

Отправлено: Ср 05 фев, 2014 13:10

hxbbgaf



ИМХО, в Москве уже решено развязать у нас войну и отхватить как минимум кусок территории. Ждут конца олимпиады.

Отправлено: Ср 05 фев, 2014 13:55

От: інший користувач (offline)

Кому: hxbbgaf



Ясно. Сложно представить последствия для экономики. С учетом поддержки местной власти, могут пробовать забрать весь восток, юг и центр включая Киев. Если поддержки не будет - то только Донецк, Луганск и Крым.

Страшна (с).



Большое спасибо за ответ.



Яник йшов Європу? Тут, схоже, вже ні про що говорити, маємо справу з якимось рашаботом, який видає себе за військового.Я ще тоді з самого початку тут писав, що ні в яку Європу він не збирався, обіцяв, щоб приспати пильність і дати час всім кацапам і підкацапникам підготуватись до війни, і розізлити народ, не для того він ще при совку був завербований КДБ, а всім це стало зрозуміло, коли демонстративно відмовився підписувати угоду, а його бімба захотіла в союз з кацапами, а потім демонстративно розправився з повністю мирним мітингом 30 листопада, коли беркутня добивала лежачіх, дубасила людей і гналася за ними аж в церкві. Не розуміли тільки такі боти як concrete, які тут продовжували стверджувати, що він хоче в Європу, а потім разом із ним стали нас всіх називати бандерівцями і ворогами, коли зек хотів розколоти Україну в Харкові, а проти нього виступив весь Харків разом із Гепою, і коли втік до кацапії і почав підтримувати дії кацапских варварів і окупантів (проти яких ви нібито воюєте?) і закликати, щоб нас вбивали, і все стало зрозуміло вже взагалі всім.З.І. Здається, не всім.Ось ще моя переписка того часу з користувачем.Багато хто ще тоді все розуміли. І що якби януку все вдалося, війна просто була б раніше і на більших територіях.