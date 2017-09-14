Xenon написав:Після таких заяв зрозуміло, що америкоси злили все ((( І зараз дуже велике питання, що буде із Запоріжжям і Херсоном..
Уиткофф:
"Донбасс, Крым, Луганск и еще два региона. Они русскоязычные. Там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть под властью россии".
це у кого є питання про Херсон і Запоріжжя? у русні? у нас такого питання немає-фронт тримається
Віткоф старий бруклинський еврей "має розуміння" в референдумах Донбасу/Криму(або навмисно грає на боці хйла), всі американські балачки-це втрате часу(а для трампа політична гра, ну ось 60 днів від його "другого пришествія месії"), якщо домовляться про відсутність обстрілів з Ту-95, шахідами і кабами-це вже перемога трампа. На більше немає сенсу розраховувати, піхота(доти не стерлась до нуля) буде перти, що на окупованих теріторіях могуть когось силою до лав додати)
Shaman написав:там де використовують термін milf, на екрані монітору виглядає, що milf - це безкоштовно. людина гадає, що в житті також
MILF позначає сексуально привабливу жінку, у віці приблизно 35-50 років[1], не обов'язково фактичну матір. Термін використовувався в сленгу студентів коледжу на Західному узбережжі Америки на початку 1990-х і вперше був записаний у 1995 році лінгвісткою Лорел А. Саттон у колекції гендерних досліджень зі значенням «мама, яку я хотів би тр*хнути».[2] Слово ходило протягом кількох років в Інтернеті. Термін став популярним завдяки фільму Американський пиріг (1999), де головну героїню Джанін Стіфлер («Мама Стіфлера») називали MILF.
Дональд Трамп уже не називає себе союзником України, а намагається бути «посередником» між агресором і жертвою — з очевидною, майже неприхованою симпатією до агресора. Агентство USAID ліквідується, відкриваючи нові можливості для впливу Китаю та Росії. А Ілон Маск підтримує ідею закриття Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа — інституції, що десятиліттями допомагала боротися за свідомість людей, які жили в інформаційній ізоляції, а сьогодні продовжує цю місію в умовах путінської автократії й окупації українських земель.
Фактично, Трамп і Маск повертають США на сто років назад, і їхні дії мають абсолютно прогнозовані наслідки. Водночас вони позбавляють власну країну статусу світового лідера, який вона отримала завдяки захисту демократії та її ідеалів. Саме тому американське лідерство базувалося не на страху, а на довірі. І якщо довіра зруйнована — а Трамп уже її знищив як своїми висловлюваннями, так і діями, — не варто думати, що вона автоматично повернеться після зміни влади в США. Цього не станеться. Відтепер кожен пам’ятатиме, що Америка може будь-якої миті змінитися, що її президент може раптом виявитися симпатиком найогидніших диктаторів сучасності.
Руйнування американського світу відбувається у вкрай невигідний момент для самих Сполучених Штатів. Російсько-українська війна продемонструвала, що США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому. Ще у 2022 році можна було сподіватися, що санкційний тиск змусить Москву змінити свою політику та припинити війну. Але зараз уже очевидно: існує альтернативна економіка — економіка країн Глобального Півдня, яка дозволяє ефективно протидіяти будь-яким західним санкціям.
я би навів всю статтю, але пишуть "Републікацію заборонено" . це означає, що не можна перепубліковувати повністю, чи навіть частини? хто знає?
й ще, критики Портнікова - що в цій статті [b]він написав неправильно?[/b]
вчора я відповідав на питання, чому демократи мовчать, чому? вони дуже богаті і не бажають ризикувати власним бізнесом(да і життям, Кеннеді клан на згадку), двопартійна система США прогнила, потрібні нові партії ("Грони Гніву"), на те треба, щоб рівень життя не бідноти, а в середнього классу впав вдвічі, 60днів другого пришестія показують -що це реальні цілі, за два роки максимум досяжні (Трампу вангують смерть влітку 2027р, побачимо),імперію Ілона Маска можна зруйнувати до НР. Стосовно світової політикі-імідж США підірвано, але Европейські лідери(переважно сцикуни) досі не наважуються приймати самостійні рішення, думаю, це зміниться влітку/восени.
hxbbgaf написав:Це вже буде занадто. Це буде єдина країна в світі, яка визнає референдум на насильницьки окупованих землях, під дулами автоматів, на звичайних папірцях і за відсутності більшості населення?
Почему "единственная"? -- если что -- Европа следом быстренько подтянется. А так-то ситуация неординарная - аналогов в современной истории нет...
богатійші люди побудували будинки на склоні під яким були дві річки-через 10 років все впало (дома по 1млн дол втрачені), але за два роки до падіння під склоном засипали грунтовим шаром 50см колишне болото (там реально завжди була вода, і маленькі ящіркі бігали) і продали ділянки (переважно київським корупціанерам) по 100-150тис за 10сот, і там один дом (на болоті) теж побудували, правда не закінчили.
на 4 хв видно т.з "курені", які продавали по 100-150к. дол (сьогодні вони теж зруйновані морем)
не знайшов нових відео (після 24/02/2022 вже нікому було не цікаво), сьогодні залишилось два дома (які чомусь не впали, сваї гарні )-один побудував головний інженер порту взагалі вся Морська вулиця-забудува керівництва Чорноморського порту(час забудови 2000-2004), звідки гроші? з порту
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 22 бер, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Це вже буде занадто. Це буде єдина країна в світі, яка визнає референдум на насильницьки окупованих землях, під дулами автоматів, на звичайних папірцях і за відсутності більшості населення?
Почему "единственная"? -- если что -- Европа следом быстренько подтянется. А так-то ситуация неординарная - аналогов в современной истории нет...
Не думаю. Європа розуміє. що наступна..
А вот тут все становится сильно интереснее -- следующими могут быть прибалты/фины. Возможно поляки. Они да -- будут выражать глубокую озабоченность. Немцы/французы/испанцы -- с радостью проголосуют за _любой_ средне-долгосрочный план мира.