Дональд Трамп уже не називає себе союзником України, а намагається бути «посередником» між агресором і жертвою — з очевидною, майже неприхованою симпатією до агресора. Агентство USAID ліквідується, відкриваючи нові можливості для впливу Китаю та Росії. А Ілон Маск підтримує ідею закриття Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа — інституції, що десятиліттями допомагала боротися за свідомість людей, які жили в інформаційній ізоляції, а сьогодні продовжує цю місію в умовах путінської автократії й окупації українських земель.



Фактично, Трамп і Маск повертають США на сто років назад, і їхні дії мають абсолютно прогнозовані наслідки. Водночас вони позбавляють власну країну статусу світового лідера, який вона отримала завдяки захисту демократії та її ідеалів. Саме тому американське лідерство базувалося не на страху, а на довірі. І якщо довіра зруйнована — а Трамп уже її знищив як своїми висловлюваннями, так і діями, — не варто думати, що вона автоматично повернеться після зміни влади в США. Цього не станеться. Відтепер кожен пам’ятатиме, що Америка може будь-якої миті змінитися, що її президент може раптом виявитися симпатиком найогидніших диктаторів сучасності.



Руйнування американського світу відбувається у вкрай невигідний момент для самих Сполучених Штатів. Російсько-українська війна продемонструвала, що США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому. Ще у 2022 році можна було сподіватися, що санкційний тиск змусить Москву змінити свою політику та припинити війну. Але зараз уже очевидно: існує альтернативна економіка — економіка країн Глобального Півдня, яка дозволяє ефективно протидіяти будь-яким західним санкціям.