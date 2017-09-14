Banderlog написав:Напав путін не при янику а при оранжевих...
У яника був расійський вєктор напрямку, яник був хорошій, навіщо нападати. Одна умова про черноморський флот чого варта. Яника послали - путін напав
чого угода про флот варта? При ющенку там флоту не було? чи при кучмі? Чи може при порошенку там флоту не було? яник готував угоду про європейську асоціацію. І то ладно в нього був вектор а в ахметова значить вектора не було? Не треба пропаганду повторювати.
"Удосконалена" Нацгвардія: Януковичу це не допомогло
Законопроєкт про Нацгвардію і потенційне використання вогнепальної зброї та дронів проти протестантів — це реакція Зеленського на можливу втрату влади . От він і намагається захищатися, як йому підказують
Але тут є нюанси. І їх три:
1. При розгоні Майдану у лютому 2014 міліція використовувала вогнепальну зброю і не лише її. Януковичу це не допомогло. А міліція тоді пройшла через такі жорна, що і сьогодні учасники тих подій в погонах згадують це з жахом. І пам'ятають, що їх ніхто потім не захищав та розуміють, що якщо таке станеться знову, то ніхто не захистить після всього. Тому не будуть стріляти.
2. На руках така кількість трофейної зброї, що використання вогнепальної зброї або дронів проти протестувальників призведе до такої відповіді з боку протестувальників, що відіб'є бажання це робити у будь-кого.
Ну, і немає бажання у тих, хто воював та воює сьогодні, стріляти в побратимів, якщо вони будуть протестувати, на радість Татарову з Єрмаком. Тому не будуть стріляти.
3. Я говорив особисто і з поліцейськими з високими званнями і з командирами Нацгвардії. У разі отримання наказу на розгін протесту чи використання зброї проти протестувальників, вони будуть класти на стіл рапорт та своє посвідчення. Тому що добре пам'ятають наслідки виконання злочинних наказів у 2014 році та розуміють ці наслідки. І всі кажуть, що нехай Татаров особисто розганяє. А інші не будуть стріляти.
На кацапській медалі за Крим 20 лютого стоїть (це до того, хто коли напав). А тим більше, коли почав готувати (ясно і дурню, що такі операції не "за один день" готуються). Угоди про флоти і здачу зброї підписували партократи і теж агенти кремля кравчук з кучмою. Ох, і готувався він до підписання, ох і готувався.. Так, що аж і підписувати не збирався. Про це на позаминулій сторінці вже писав.
Banderlog написав:Напав путін не при янику а при оранжевих...
У яника був расійський вєктор напрямку, яник був хорошій, навіщо нападати. Одна умова про черноморський флот чого варта. Яника послали - путін напав
чого угода про флот варта? При ющенку там флоту не було? чи при кучмі? Чи може при порошенку там флоту не було? яник готував угоду про європейську асоціацію. І то ладно в нього був вектор а в ахметова значить вектора не було? Не треба пропаганду повторювати.
Янык как раз отменил план своей подготовки, и вот тогда началось. Студенты, один из которых сын моей сотрудницы в 4:30(подобия орков всегда любит утро в этом отрезке) убегал и звонил маме с текстом:"мам, тут стреляют" он был без кастрюли, хотя точнее использовали шлемы бордистов, они защищают от резиновых пуль в голову. Далее, взрослые вывалили полным составом в защиту этой первой молодежи и пули уже были не резиновые. Да, Майдан привел к войне хуйла, т.к. контроль автократа трещал по швам, сейчас защищая Буковину Вы часть, Ахметов тоже часть, он дудел в дудок в 2014, а в 2022 уже тратил миллиарды, и, вот контроль хуйла потерян на века... Вы и Ахметов, да кто бы мог подумать Вилкул из Криво Рога встали на защиту демократии и тех Майданов, наконец-то )))
fler написав:------------------------------ ЛАД ............ Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги. Обманутые ожидания хуже всего. Кстати, думаю, она будет прекрасной женой. ------------------------------- Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
Так пані stm це вам не середньостатистична панянка. То ж трударі з АТБ з середньою зп це просто не цільова аудиторія, і питання не в меркантильності чи критеріях оцінки людей:)
Не совсем понял, что вы хотели сказать, но "трударі з АТБ" имеют зарплаты вдвое ниже средних. А 10 тыс. долл. это в 20 раз выше средней зарплаты. Такие запросы в бедной стране, согласитесь, несколько перебор. Это весьма приличная зарплата в Европе. И даже в США явно не признак бедности.
detroytred написав:Я мав на увазі лише зробити пропозицію. Мені не важко кілька слів накнопати, аби був результат - припинення чублення.
А все далі я поступлю іншим бажаючим.
Нельзя ограничиваться только словами и останавливаться на полдороги. Обманутые ожидания хуже всего. Кстати, думаю, она будет прекрасной женой.
Ну, я розумію, що Бетону "колишня винесла мозок", це пояснює його пєрл, що Детройту варто освідчитись stm. Однак, панове, підніміть губу з полу Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію від чоловіка, який заробляє менше 10 тис.дол. на місяць.
С точки зрения формальной логики, возможны следующие выводы:
"Розумна жінка як stm не розглядатиме пропозицію" от кадровых и мобилизованных военнослужащих
"Розглядатиме пропозицію" от военных только дурочка
Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Но, как известно, формальная логика к женщинам не применима, потому что "я не это имела в виду"
Banderlog написав:яник так само йшов європу тільки посмів торгуватись за асоціації. Напав путін не при янику а при оранжевих... А до чого тут теперішній поняття не маю. Хіба він не продовжив лінію порошенка? Беззбройні кажете? З котейлями молотова? Допустим. А шо там з загиблими поліцаями на майдані? Розслідування було? Та і на рахунок вбитих майданівців якась мутна тема.
Яник йшов Європу? Тут, схоже, вже ні про що говорити, маємо справу з якимось рашаботом, який видає себе за військового.
кастрюльку з голови зніміть. Вже 11 років пройшло. Пора побачити результати ваших мітингів. Ми в єс? Населення України збільшилось? Ну й чисто так лічне... Як так що річний відсоток по доляровому депозиту був при злочинній владі під 14 відсотків річних а зараз 2? І не нагадаєте мені під який відсоток нам долярчики зичить мвф?
Значить яник не йшов в європу? А ахметов? Чи стєсняюсь спитати фірташ? Вони куди йшли?:lol:
Ни одна из целей майдана не достигнута, а цели пропагандисты перебирали и так и сяк - то антикоррупция, то евроинтеграция, то гиднисть онижедетей и удаже возрождение украинского духа. Сейчас видно что гидность была кого надо гидность, остальные в бусик и не сметь вякать против тонтон-макутов (титушками даже язык назвать не поворачивается. ибо В.Титушко никого публично не унижал, и первый сорт из себя не строил - пошел в ЗСУ) Единственная рациональная зацепка- силовые министры Януковича вроде были гражданами рф. В лучшем случае Украина вернется к кучмовской многовекторности со сбалансированным влиянием США, ЕС,Турции и рф, но только сильно-сильно ослабленая