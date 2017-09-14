Додано: Суб 22 бер, 2025 12:53

"Удосконалена" Нацгвардія: Януковичу це не допомоглоЗаконопроєкт про Нацгвардію і потенційне використання вогнепальної зброї та дронів проти протестантів — це реакція Зеленського на можливу втрату влади. От він і намагається захищатися, як йому підказуютьАле тут є нюанси. І їх три:1. При розгоні Майдану у лютому 2014 міліція використовувала вогнепальну зброю і не лише її. Януковичу це не допомогло. А міліція тоді пройшла через такі жорна, що і сьогодні учасники тих подій в погонах згадують це з жахом. І пам'ятають, що їх ніхто потім не захищав та розуміють, що якщо таке станеться знову, то ніхто не захистить після всього. Тому не будуть стріляти.2. На руках така кількість трофейної зброї, що використання вогнепальної зброї або дронів проти протестувальників призведе до такої відповіді з боку протестувальників, що відіб'є бажання це робити у будь-кого.Ну, і немає бажання у тих, хто воював та воює сьогодні, стріляти в побратимів, якщо вони будуть протестувати, на радість Татарову з Єрмаком. Тому не будуть стріляти.3. Я говорив особисто і з поліцейськими з високими званнями і з командирами Нацгвардії. У разі отримання наказу на розгін протесту чи використання зброї проти протестувальників, вони будуть класти на стіл рапорт та своє посвідчення. Тому що добре пам'ятають наслідки виконання злочинних наказів у 2014 році та розуміють ці наслідки. І всі кажуть, що нехай Татаров особисто розганяє. А інші не будуть стріляти.Тож, ми бачимо, як гора народила мишу. Але це чудово ілюструє, що Зеленський буде чіплятися за владу використовуючи всі можливості. І він, і його шобла.