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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:20
stm написав:
Янык как раз отменил план своей подготовки, и вот тогда
нічого він не відмінив. він торгувався за компенсацію від єс Україні за втрату російських ринків. А студентів вивели щоб не платити компенсацію.
А втім цей спор марний. Майдан переміг і тепер нацгвардія буде мати право стріляти)
Не яник, не вата буде мати право стріляти і розганяти бунт а проєвропейська влада. Тепер ще потрібно щоб тцк отримало такі права? Чи хочаб рєзінові дубінки і електрошокери.
Щоб всякого активіста що поліцаю кричить з дверей машини -прічіна остановкі? Мож було врубати електрошокером
І студентам заодно бронь відмінити. До 25р і так нема примусової мобілізації.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:27
anduzenko
Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків.
Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
І навіть десь краями відповідають юморним запитам місцевих баришень.
Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі.
Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 22 бер, 2025 13:42, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:28
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
........
Яник йшов Європу? Тут, схоже, вже ні про що говорити, маємо справу з якимось рашаботом, який видає себе за військового.
кастрюльку з голови зніміть. Вже 11 років пройшло. Пора побачити результати ваших мітингів.
........
С кем вы разговариваете?
Там уже очень давно кастрюлька к голове приросла, а, может, просто голова превратилась в кастрюлю.
Вы его ещё не знаете, он на этой ветке раньше почти не появлялся. Сейчас что-то пробило.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:33
Все правильно андрузенко написал
монетизация социальных и межличностных отношений и привела к катастрофическому демографическому и мировозренческому катаклизму.
выставлять свой краткосрочный локальный успех как контраргумент - глупо
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:34
Banderlog написав: stm написав:
Янык как раз отменил план своей подготовки, и вот тогда
нічого він не відмінив. він торгувався за компенсацію від єс Україні за втрату російських ринків. А студентів вивели щоб не платити компенсацію.
А втім цей спор марний. Майдан переміг і тепер нацгвардія буде мати право стріляти)
Не яник, не вата буде мати право стріляти і розганяти бунт а проєвропейська влада. Тепер ще потрібно щоб тцк отримало такі права? Чи хочаб рєзінові дубінки і електрошокери.
Щоб всякого активіста що поліцаю кричить з дверей машини -прічіна остановкі? Мож було врубати електрошокером
І студентам заодно бронь відмінити. До 25р і так нема примусової мобілізації.
Янык был и остался тупым увольнем, если бы орки поставили Медведчука мы бы были подконтрольны. Жадность Яныка и тупость помогли, а наши олигархи никогда не были подвластны ни одному Президенту Украины и срались между собой. Эта конкуренция внутренняя и тупость Януковича дало возможности деревцу демократии выросли в росточек и укрепиться пока заняты чварами. Не платили её сыну, он интеллектуально развитый малый, они уехали в США после войны, сейчас малый подрос и организовывает митинги в поддержку Украины, проходит практику в прокуратуре NY, его сокурсники на войне 2022, кто с первых, кто с призывных "вышел за хлебушком, подошло ТЦК". Наши украинские щупальца нормально просачиваются в мировые кабинеты. Хватит ли времени и ресурсов, я не знаю. Трамп - трагедия многих будущих человеческих жизней, первыми почувствуют это как раз его избиратели. Там уже отмена всего и пиздец всему потихоньку просачивается во все сферы.
Цели Майдана - демократия и либерализм, да. Но они давались ребенку из США по рождению, а сейчас там, в альмаматер демократии, за них тоже надо бороться теперь.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:37
Banderlog написав:
А втім цей спор марний. Майдан переміг і тепер
Це і є головне.
І не тільки стосовно вказаного випадку (Майдану).
А стосовно всіх будь-яких інших.
Головне - хто переможе.
Всі спори то вже марні.
З казіно вийдеш з грошима чи без.
А як ти там і чому (або за що) грав за великим рахунком до лампочки.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:49
Точно также будут низвергнуты идолы майдана
Император, бледный, несмотря на отблеск пурпура и солнца, сорвал с древка Лабарума золотой крест и монограмму Христа из драгоценных каменьев. Войско замерло. Жемчужины, изумруды, рубины рассыпались, и тонкий крест, вдавленный в сырую землю, погнулся под сандалией римского Кесаря.
Максим вынул из великолепного ковчежца обернутое в шелковые голубые пелены маленькое серебряное изваяние бога Солнца, Митры-Гелиоса.
Кузнец подошел, в несколько мгновений искусно выправил щипцами погнувшиеся крючки на древке Лабарума и припаял оловом изваяние Митры.
Прежде чем войска опомнились от ужаса, Священная хоругвь Константина зашелестела и взвилась над головой императора, увенчанная кумиром Аполлона.
Старый воин, набожный христианин, отвернулся и закрыл глаза рукою, чтобы не видеть этой мерзости.
– Кощунство! – пролепетал он, бледнея.
– Горе! – шепнул третий на ухо товарищу. – Император отступил от церкви Христовой.
Юлиан стал на колени перед знаменем и, простирая руки к серебряному изваянию, воскликнул:
– Слава непобедимому Солнцу, владыке богов! Ныне поклоняется август вечному Гелиосу, Богу света, Богу разума, Богу веселия и красоты олимпийской!
Последние лучи солнца отразились на беспощадном лике Дельфийского идола; голова его окружена была серебряными острыми лучами; он улыбался.
Легионы безмолвствовали. Наступила такая тишина, что слышно было, как в лесу, шелестя, один за другим, падают мертвые листья.
И в кровавом отблеске вечера, и в багрянице последнего жреца, и в пурпуре увядшего леса – во всем была зловещая, похоронная пышность, великолепие смерти.
Кто-то из солдат, в передних рядах, произнес так явственно, что Юлиан услышал и вздрогнул:
– Антихрист!**********************************************************
Он говорил заранее приготовленную речь, с плавными движениями, как опытный ритор перед народным собранием. Но в словах, полных благоволения, скрыты были ядовитые жала: между прочим, указал он на то, что еще не забыл о нелепых и унизительных распрях галилеян, которые произошли на знаменитом соборе Миланском, при Констанции; упомянул также с недоброй усмешкой о некоторых дерзких бунтовщиках, которые, жалея, что нельзя более преследовать, мучить и умерщвлять братьев по вере, возмущают народ глупыми баснями, подливают масло в огонь вражды и братоубийственною яростью наполняют мир: сии суть враги рода человеческого, виновники худшего из бедствий – безначалия. И кесарь кончил вдруг свою речь почти явною насмешкою.
– Братьев ваших, изгнанных соборами при Константине и Констанции, возвратили мы из ссылки, желая даровать свободу всем гражданам Римской империи. Живите в мире, галилеяне, по завету вашего Учителя. Для полного же прекращения раздоров поручаем вам, мудрейшие наставники, забыв всякую вражду и воссоединившись в братской любви, прийти к некоторому церковному соглашению дабы уставить единое и общее для всех исповедание веры. С тем и призвали мы вас сюда, в наш дом, по примеру предшественниковнаших, Константина и Констанция; судите и решайте властью, данною вам от церкви. Мы же удаляемся, предоставив вам свободу и ожидая вашего решения.
И прежде чем в собрании кто-нибудь успел опомниться или возразить, Юлиан, окруженный друзьями-философами, вышел из атриума.
Все безмолвствовали; кто-то тяжко вздохнул; в тишине слышен был только радостный шелковый шелест голубиных крыльев в небе и плеск фонтана о мрамор.
Вдруг, на высоких плитах, служивших кесарю трибуной, появился тот самый добродушный старик с провинциальною наружностью, с армянским говором, над которым все недавно смеялись; лицо его было красно; глаза горели. Речь императора оскорбила старого себастийского епископа. Пылая духовной ревностью, выступил Евстафий перед собранием.
– Отцы и братья! – воскликнул он, и в голосе его была такая сила, что никто уже не думал смеяться. – Разойдемся в мире. Кто призвал нас сюда для поругания и соблазна, тот не ведает ни церковных канонов, ни постановлений соборных, – ненавидит самое имя Христово. Не будем же веселить врагов наших, воздержимся от гневного слова. Заклинаю именем Бога Всевышнего, разойдемся, братья в безмолвии! –Вдруг, в ослабевших руках его, беспомощно опустилась дубина. Все окаменели. В тишине раздался пронзительный крик одного из полоумных скопцов пророчицы Пепузской. Он упал на колени и, с лицом, искаженным ужасом, указывал на трибуну:
– Дьявол, дьявол, дьявол!
На мраморном возвышении, над толпой галилеян скрестив руки на груди, спокойно и величественно, в древней белой одежде философа, стоял император Юлиан; глаза его горели грозным веселием. Многим в эту минуту казался он подобным дьяволу.
͟–͟ ͟В͟о͟т͟ ͟к͟а͟к͟ ͟и͟с͟п͟о͟л͟н͟я͟е͟т͟е͟ ͟в͟ы͟ ͟з͟а͟к͟о͟н͟ ͟л͟ю͟б͟в͟и͟,͟ ͟г͟а͟л͟и͟л͟е͟я͟н͟е͟!͟ ͟–͟ ͟п͟р͟о͟и͟з͟н͟е͟с͟ ͟о͟н͟ ͟с͟р͟е͟д͟и͟ ͟с͟о͟б͟р͟а͟н͟и͟я͟,͟ ͟п͟о͟р͟а͟ж͟е͟н͟н͟о͟г͟о͟ ͟у͟ж͟а͟с͟о͟м͟.͟ ͟–͟ ͟В͟и͟ж͟у͟ ͟т͟е͟п͟е͟р͟ь͟,͟ ͟ч͟т͟о͟ ͟з͟н͟а͟ч͟и͟т͟ ͟в͟а͟ш͟а͟ ͟л͟ю͟б͟о͟в͟ь͟.͟ ͟В͟о͟и͟с͟т͟и͟н͟у͟,͟ ͟х͟и͟щ͟н͟ы͟е͟ ͟з͟в͟е͟р͟и͟ ͟м͟и͟л͟о͟с͟е͟р͟д͟н͟е͟е͟,͟ ͟ч͟е͟м͟ ͟в͟ы͟,͟ ͟б͟р͟а͟т͟о͟л͟ю͟б͟ц͟ы͟.͟ ͟С͟к͟а͟ж͟у͟ ͟с͟л͟о͟в͟а͟м͟и͟ ͟в͟а͟ш͟е͟г͟о͟ ͟У͟ч͟и͟т͟е͟л͟я͟:͟ ͟«͟г͟о͟р͟е͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟з͟а͟к͟о͟н͟н͟и͟к͟и͟,͟ ͟ч͟т͟о͟ ͟в͟з͟я͟л͟и͟ ͟в͟ы͟ ͟к͟л͟ю͟ч͟ ͟р͟а͟з͟у͟м͟е͟н͟и͟я͟:͟ ͟с͟а͟м͟и͟ ͟н͟е͟ ͟в͟о͟ш͟л͟и͟ ͟и͟ ͟в͟х͟о͟д͟я͟щ͟и͟м͟ ͟в͟о͟с͟п͟р͟е͟п͟я͟т͟с͟т͟в͟о͟в͟а͟л͟и͟.͟ ͟Г͟о͟р͟е͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟к͟н͟и͟ж͟н͟и͟к͟и͟ ͟и͟ ͟ф͟а͟р͟и͟с͟е͟и͟!͟»͟
͟Н͟а͟с͟л͟а͟д͟и͟в͟ш͟и͟с͟ь͟ ͟и͟х͟ ͟т͟о͟м͟и͟т͟е͟л͟ь͟н͟ы͟м͟ ͟м͟о͟л͟ч͟а͟н͟и͟е͟м͟,͟ ͟п͟р͟и͟б͟а͟в͟и͟л͟ ͟о͟н͟ ͟с͟п͟о͟к͟о͟й͟н͟о͟ ͟и͟ ͟м͟е͟д͟л͟е͟н͟н͟о͟:͟
͟–͟ ͟Е͟ж͟е͟л͟и͟ ͟н͟е͟ ͟у͟м͟е͟е͟т͟е͟ ͟в͟ы͟ ͟с͟а͟м͟и͟ ͟у͟п͟р͟а͟в͟л͟я͟т͟ь͟ ͟с͟о͟б͟о͟ю͟,͟ ͟т͟о͟ ͟в͟о͟т͟ ͟я͟ ͟г͟о͟в͟о͟р͟ю͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟о͟с͟т͟е͟р͟е͟г͟а͟я͟ ͟о͟т͟ ͟х͟у͟д͟ш͟и͟х͟ ͟з͟о͟л͟:͟ ͟с͟л͟у͟ш͟а͟й͟т͟е͟с͟ь͟ ͟м͟е͟н͟я͟ ͟г͟а͟л͟и͟л͟е͟я͟н͟е͟,͟ ͟и͟ ͟п͟о͟к͟о͟р͟я͟й͟т͟е͟с͟ь͟!͟ – Да поразит тебя Господь, богохульник!.. – начал было опять Марис.
– Господь не сделает меня слепым во гневе, а тебя зрячим, – возразил Август.
– Благодарю Бога моего за слепоту, – воскликнул старик; не дает она очам моим видеть окаянное лицо Отступника!
– Сколько злобы, сколько злобы в таком дряхлом теле! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне, а какая ненависть в каждом вашем слове! Я только что вышел из собрания, где братья, во имя Бога, готовы были растерзать друг друга, как звери, и вот теперь ты со своею необузданной речью. За что такая ненависть? Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в это мгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю олимпийцев, да смягчат они твою жестокую, темную и страдающую душу, слепец. Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеют прощать.
– Не верьте ему, братья! Это хитрость, обольщение Змия! Видел еси, Господи, как Отступник поносит Тебя, Бога Израилева, – да не премолчиши!
Не обращая более внимания на проклятия старика Юлиан прошел среди народа в своей простой белой одежде, озаренной солнцем, спокойный и мудрый, как один из древних мужей.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 14:07
fox767676 написав:
Точно также будут низвергнуты идолы майдана
Вы там когда стих мне писали забыли куплет про смерть моих не рождённых детей. Ненависть к детям оппонентов это ваш конёк)
Кстати у вас есть прям Виткоф представитель. "Я не считаю что хуйло плохой человек, он передал мне портрет Трампа и молился за его здоровье в церкви"
продолжу за журналиста:
- но ведь в Запорожье хуйло убил семью русскоговорящих, это большой город под атакой шахедов с термобарическим снарядом, или шрапнелью для больших убийств гражданских в городе-миллионнике. И Запорожье не один такой город... "Освобождённые" орками города вообще - пепел...
- Смотрите на портрет Трампа, Зеленский не только не одет, но богохульник портреты не передаёт!!!
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Додано: Суб 22 бер, 2025 14:08
Banderlog написав: hxbbgaf написав: Banderlog написав:
яник так само йшов європу тільки посмів торгуватись за асоціації. Напав путін не при янику а при оранжевих...
А до чого тут теперішній поняття не маю. Хіба він не продовжив лінію порошенка? Беззбройні кажете? З котейлями молотова?
Допустим.
А шо там з загиблими поліцаями на майдані? Розслідування було?
Та і на рахунок вбитих майданівців якась мутна тема.
Яник йшов Європу? Тут, схоже, вже ні про що говорити, маємо справу з якимось рашаботом, який видає себе за військового.
кастрюльку з голови зніміть. Вже 11 років пройшло. Пора побачити результати ваших мітингів.
Ми в єс?
Населення України збільшилось?
Ну й чисто так лічне...
Як так що річний відсоток по доляровому депозиту був при злочинній владі під 14 відсотків річних а зараз 2?
І не нагадаєте мені під який відсоток нам долярчики зичить мвф?
Значить яник не йшов в європу?
А ахметов? Чи стєсняюсь спитати фірташ? Вони куди йшли?:lol:
Знову результати мітингів, а не того, що напало фуйло? Я вже все писав раніше, задовбався писати те ж саме, по-моєму, це вже всім зрозуміло. Це було зрозуміло, що мало хто підтримає тайожний саюс, при цьому ще й диктатуру і тиранію із показним каліченням, викраденням і розстрілом, які влаштував зек на замовлення кремля. Мінімум 80% країни це точно не підтримували з урахуванням того, що проти розколу країни вийшли десятки тисяч людей в Харкові і Гепа послав янука на 3 літери. Вони просто розраховували, що країна розколеться навпіл і війна буде в Києві і вдастся одразу захопити більшу частину України, але, напевно, Харків в останній момент зламав ці плани, і зеку дали команду на втечу.
А звинувачувати студентів і писати, що вони не мали права на мирний протест і що їх треба було дубасити до полусмерті лежачих і гнатися за ними аж в церкву, це повністю дурний кацапський наратив, для чого ви пишете це на нашому форумі? Може, це й була спланована провокація, але винні в цьому аж ніяк не люди, які прийшли на мирний протест і ніяких грошей там не було, стояли різні люди, я там був ввечері перед цим, там вже ввечері ті беркути готувались, бігали шеренгами по схилах, поки люди мирно собі стояли співали пісні! Я бачив в 2006-7-му проплачені мітинги за янука, виглядали вони зовсім не так, там стоять однакові люди з однаковими прапорами, уходять в один час і стають в шеренги на "перерахунок".
Як і про ті шалені відсотки по гривнєвим депо теж все давно зрозуміло, ну не могло бути 25% річних по депо і навіть до 14 в доларах при інфляції в декілька відсотків, було зрозуміло, що це піраміда, і я про це писав ще з 11-го чи 12-го року. Працювало все по принципу піраміди, а курс тримали за рахунок ЗВР (з 2011-го по лютий 2014-го вони впали з 38 ярдів до 15) і кредитів (їх за цей час янек набрався ярдів на 30). І з банкопірамідою перші проблеми почалися ще восени 2013-го, а на початку лютого 2014-го (коли зек ще був презом) курченко, наприклад, вже звалив до москви зі всіма грошима вкладників свого гроббізнесбанку. Вони просто грабували всю країну перед війною.
Ахметов і фірташ - це звичайні бандюки, які грабували країну. А в 90-х і вбивали, у того ахметки руки по лікоть у крові, того ж ахатя брагіна (теж бандюка) хто замочив? Зек, звісно, міг і на них працювати, але основні його хазяї в кремлі. У яких він повністю був на гачку.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Суб 22 бер, 2025 14:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 14:10
stm написав: fox767676 написав:
Точно также будут низвергнуты идолы майдана
Вы там когда стих мне писали забыли куплет про смерть моих не рождённых детей. Ненависть к детям оппонентов это ваш конёк)
О, він і мені щось таке писав, ще й голову погрожував проломити. Чєл явно в неадекваті або черговий кацапський бот.
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