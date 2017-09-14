Император, бледный, несмотря на отблеск пурпура и солнца, сорвал с древка Лабарума золотой крест и монограмму Христа из драгоценных каменьев. Войско замерло. Жемчужины, изумруды, рубины рассыпались, и тонкий крест, вдавленный в сырую землю, погнулся под сандалией римского Кесаря.

Максим вынул из великолепного ковчежца обернутое в шелковые голубые пелены маленькое серебряное изваяние бога Солнца, Митры-Гелиоса.

Кузнец подошел, в несколько мгновений искусно выправил щипцами погнувшиеся крючки на древке Лабарума и припаял оловом изваяние Митры.

Прежде чем войска опомнились от ужаса, Священная хоругвь Константина зашелестела и взвилась над головой императора, увенчанная кумиром Аполлона.

Старый воин, набожный христианин, отвернулся и закрыл глаза рукою, чтобы не видеть этой мерзости.

– Кощунство! – пролепетал он, бледнея.

– Горе! – шепнул третий на ухо товарищу. – Император отступил от церкви Христовой.

Юлиан стал на колени перед знаменем и, простирая руки к серебряному изваянию, воскликнул:

– Слава непобедимому Солнцу, владыке богов! Ныне поклоняется август вечному Гелиосу, Богу света, Богу разума, Богу веселия и красоты олимпийской!

Последние лучи солнца отразились на беспощадном лике Дельфийского идола; голова его окружена была серебряными острыми лучами; он улыбался.

Легионы безмолвствовали. Наступила такая тишина, что слышно было, как в лесу, шелестя, один за другим, падают мертвые листья.

И в кровавом отблеске вечера, и в багрянице последнего жреца, и в пурпуре увядшего леса – во всем была зловещая, похоронная пышность, великолепие смерти.

Кто-то из солдат, в передних рядах, произнес так явственно, что Юлиан услышал и вздрогнул:

– Антихрист!**********************************************************

Он говорил заранее приготовленную речь, с плавными движениями, как опытный ритор перед народным собранием. Но в словах, полных благоволения, скрыты были ядовитые жала: между прочим, указал он на то, что еще не забыл о нелепых и унизительных распрях галилеян, которые произошли на знаменитом соборе Миланском, при Констанции; упомянул также с недоброй усмешкой о некоторых дерзких бунтовщиках, которые, жалея, что нельзя более преследовать, мучить и умерщвлять братьев по вере, возмущают народ глупыми баснями, подливают масло в огонь вражды и братоубийственною яростью наполняют мир: сии суть враги рода человеческого, виновники худшего из бедствий – безначалия. И кесарь кончил вдруг свою речь почти явною насмешкою.

– Братьев ваших, изгнанных соборами при Константине и Констанции, возвратили мы из ссылки, желая даровать свободу всем гражданам Римской империи. Живите в мире, галилеяне, по завету вашего Учителя. Для полного же прекращения раздоров поручаем вам, мудрейшие наставники, забыв всякую вражду и воссоединившись в братской любви, прийти к некоторому церковному соглашению дабы уставить единое и общее для всех исповедание веры. С тем и призвали мы вас сюда, в наш дом, по примеру предшественниковнаших, Константина и Констанция; судите и решайте властью, данною вам от церкви. Мы же удаляемся, предоставив вам свободу и ожидая вашего решения.

И прежде чем в собрании кто-нибудь успел опомниться или возразить, Юлиан, окруженный друзьями-философами, вышел из атриума.

Все безмолвствовали; кто-то тяжко вздохнул; в тишине слышен был только радостный шелковый шелест голубиных крыльев в небе и плеск фонтана о мрамор.

Вдруг, на высоких плитах, служивших кесарю трибуной, появился тот самый добродушный старик с провинциальною наружностью, с армянским говором, над которым все недавно смеялись; лицо его было красно; глаза горели. Речь императора оскорбила старого себастийского епископа. Пылая духовной ревностью, выступил Евстафий перед собранием.

– Отцы и братья! – воскликнул он, и в голосе его была такая сила, что никто уже не думал смеяться. – Разойдемся в мире. Кто призвал нас сюда для поругания и соблазна, тот не ведает ни церковных канонов, ни постановлений соборных, – ненавидит самое имя Христово. Не будем же веселить врагов наших, воздержимся от гневного слова. Заклинаю именем Бога Всевышнего, разойдемся, братья в безмолвии! –Вдруг, в ослабевших руках его, беспомощно опустилась дубина. Все окаменели. В тишине раздался пронзительный крик одного из полоумных скопцов пророчицы Пепузской. Он упал на колени и, с лицом, искаженным ужасом, указывал на трибуну:

– Дьявол, дьявол, дьявол!

На мраморном возвышении, над толпой галилеян скрестив руки на груди, спокойно и величественно, в древней белой одежде философа, стоял император Юлиан; глаза его горели грозным веселием. Многим в эту минуту казался он подобным дьяволу.

͟–͟ ͟В͟о͟т͟ ͟к͟а͟к͟ ͟и͟с͟п͟о͟л͟н͟я͟е͟т͟е͟ ͟в͟ы͟ ͟з͟а͟к͟о͟н͟ ͟л͟ю͟б͟в͟и͟,͟ ͟г͟а͟л͟и͟л͟е͟я͟н͟е͟!͟ ͟–͟ ͟п͟р͟о͟и͟з͟н͟е͟с͟ ͟о͟н͟ ͟с͟р͟е͟д͟и͟ ͟с͟о͟б͟р͟а͟н͟и͟я͟,͟ ͟п͟о͟р͟а͟ж͟е͟н͟н͟о͟г͟о͟ ͟у͟ж͟а͟с͟о͟м͟.͟ ͟–͟ ͟В͟и͟ж͟у͟ ͟т͟е͟п͟е͟р͟ь͟,͟ ͟ч͟т͟о͟ ͟з͟н͟а͟ч͟и͟т͟ ͟в͟а͟ш͟а͟ ͟л͟ю͟б͟о͟в͟ь͟.͟ ͟В͟о͟и͟с͟т͟и͟н͟у͟,͟ ͟х͟и͟щ͟н͟ы͟е͟ ͟з͟в͟е͟р͟и͟ ͟м͟и͟л͟о͟с͟е͟р͟д͟н͟е͟е͟,͟ ͟ч͟е͟м͟ ͟в͟ы͟,͟ ͟б͟р͟а͟т͟о͟л͟ю͟б͟ц͟ы͟.͟ ͟С͟к͟а͟ж͟у͟ ͟с͟л͟о͟в͟а͟м͟и͟ ͟в͟а͟ш͟е͟г͟о͟ ͟У͟ч͟и͟т͟е͟л͟я͟:͟ ͟«͟г͟о͟р͟е͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟з͟а͟к͟о͟н͟н͟и͟к͟и͟,͟ ͟ч͟т͟о͟ ͟в͟з͟я͟л͟и͟ ͟в͟ы͟ ͟к͟л͟ю͟ч͟ ͟р͟а͟з͟у͟м͟е͟н͟и͟я͟:͟ ͟с͟а͟м͟и͟ ͟н͟е͟ ͟в͟о͟ш͟л͟и͟ ͟и͟ ͟в͟х͟о͟д͟я͟щ͟и͟м͟ ͟в͟о͟с͟п͟р͟е͟п͟я͟т͟с͟т͟в͟о͟в͟а͟л͟и͟.͟ ͟Г͟о͟р͟е͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟к͟н͟и͟ж͟н͟и͟к͟и͟ ͟и͟ ͟ф͟а͟р͟и͟с͟е͟и͟!͟»͟

͟Н͟а͟с͟л͟а͟д͟и͟в͟ш͟и͟с͟ь͟ ͟и͟х͟ ͟т͟о͟м͟и͟т͟е͟л͟ь͟н͟ы͟м͟ ͟м͟о͟л͟ч͟а͟н͟и͟е͟м͟,͟ ͟п͟р͟и͟б͟а͟в͟и͟л͟ ͟о͟н͟ ͟с͟п͟о͟к͟о͟й͟н͟о͟ ͟и͟ ͟м͟е͟д͟л͟е͟н͟н͟о͟:͟

͟–͟ ͟Е͟ж͟е͟л͟и͟ ͟н͟е͟ ͟у͟м͟е͟е͟т͟е͟ ͟в͟ы͟ ͟с͟а͟м͟и͟ ͟у͟п͟р͟а͟в͟л͟я͟т͟ь͟ ͟с͟о͟б͟о͟ю͟,͟ ͟т͟о͟ ͟в͟о͟т͟ ͟я͟ ͟г͟о͟в͟о͟р͟ю͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟о͟с͟т͟е͟р͟е͟г͟а͟я͟ ͟о͟т͟ ͟х͟у͟д͟ш͟и͟х͟ ͟з͟о͟л͟:͟ ͟с͟л͟у͟ш͟а͟й͟т͟е͟с͟ь͟ ͟м͟е͟н͟я͟ ͟г͟а͟л͟и͟л͟е͟я͟н͟е͟,͟ ͟и͟ ͟п͟о͟к͟о͟р͟я͟й͟т͟е͟с͟ь͟!͟ – Да поразит тебя Господь, богохульник!.. – начал было опять Марис.

– Господь не сделает меня слепым во гневе, а тебя зрячим, – возразил Август.

– Благодарю Бога моего за слепоту, – воскликнул старик; не дает она очам моим видеть окаянное лицо Отступника!

– Сколько злобы, сколько злобы в таком дряхлом теле! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне, а какая ненависть в каждом вашем слове! Я только что вышел из собрания, где братья, во имя Бога, готовы были растерзать друг друга, как звери, и вот теперь ты со своею необузданной речью. За что такая ненависть? Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в это мгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю олимпийцев, да смягчат они твою жестокую, темную и страдающую душу, слепец. Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеют прощать.

– Не верьте ему, братья! Это хитрость, обольщение Змия! Видел еси, Господи, как Отступник поносит Тебя, Бога Израилева, – да не премолчиши!

Не обращая более внимания на проклятия старика Юлиан прошел среди народа в своей простой белой одежде, озаренной солнцем, спокойный и мудрый, как один из древних мужей.