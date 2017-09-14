......... Фактично, Трамп і Маск повертають США на сто років назад, і їхні дії мають абсолютно прогнозовані наслідки. Водночас вони позбавляють власну країну статусу світового лідера, який вона отримала завдяки захисту демократії та її ідеалів. Саме тому американське лідерство базувалося не на страху, а на довірі. .................. Руйнування американського світу відбувається у вкрай невигідний момент для самих Сполучених Штатів. Російсько-українська війна продемонструвала, що США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому. ...........
я би навів всю статтю, але пишуть "Републікацію заборонено" . це означає, що не можна перепубліковувати повністю, чи навіть частини? хто знає?
й ще, критики Портнікова - що в цій статті [b]він написав неправильно?[/b]
вчора я відповідав на питання, чому демократи мовчать, чому? вони дуже богаті і не бажають ризикувати власним бізнесом(да і життям, Кеннеді клан на згадку), двопартійна система США прогнила, потрібні нові партії ("Грони Гніву"), на те треба, щоб рівень життя не бідноти, а в середнього классу впав вдвічі, 60днів другого пришестія показують -що це реальні цілі, за два роки максимум досяжні (Трампу вангують смерть влітку 2027р, побачимо),імперію Ілона Маска можна зруйнувати до НР. Стосовно світової політикі-імідж США підірвано, але Европейські лідери(переважно сцикуни) досі не наважуються приймати самостійні рішення, думаю, це зміниться влітку/восени.
По статье Портникова, процитированной Shaman"ом. Портников врёт (не верю, что он такой наивный и действительно так считает), что США "отримали статус світового лідера ... завдяки захисту демократії та її ідеалів". Свой статус они отримали благодаря 2МВ и тому, что они вышли из неё разбогатевшими, с огромным золотым запасом, а остальные страны были очень сильно разрушены. Благодаря этому они и стали мировым лидером, образцом и вообще "сияющим градом на холме". А совсем не "завдяки захисту демократії та її ідеалів". А Портников ставит телегу впереди лошади. Сегодня, благодаря более быстрому развитию остального мира, действительно "США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому". Отсюда и все сегодняшние проблемы. Идёт очередной передел мира, сфер влияния. И хорошо бы у человечества хватило ума не решать этот вопрос очередной мировой войной (или даже войной между ведущими державами), как это было в прошлом.
К допису prodigy. Экономику РФ вы уже похоронили, РФ завтра или чуть позже уже развалится, теперь будем хоронить США? И рассказывать, что "за два роки максимум" "рівень життя не бідноти, а в середнього классу впаде вдвічі"? Ну-ну.
Доречі правильно багаті. Написание "доречі" спорно - то ли вместе, то ли отдельно. По современной норме, вроде, отдельно, но, по-моему, нелогично.
Задіювати пілотну і безпілотну авіацію? Це вже занадто, може, вона на фронті потрібніша? Як і така купа людей і все решта. Спіймати декілька втікачів не має коштувати купи техніки і людей, яка корисніша на фронті. Та й ключове тут корупція.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 22 бер, 2025 14:32, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Задіювати пілотну і безпілотну авіацію? Це вже занадто, може, вона на фронті потрібніша? Як і така купа людей і все решта.
Контрабандистів дронами почали ганяти кілька років, ще до початку активного використання на фронті, тепер будуть і туристів ганяти...
З корупцією треба боротись, для цього мають працювати суди. Контрабанда як йшла так і іде. От я купував ксанакс в інтернеті, думаєте, звідки він взявся. Виходить, теж підтримував контрабанду. Ну, теж, продавали б його у нас в аптеках, такого не було б, ще один спосіб боротьби з контрабандою..