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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13334133351333613337
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:12

  prodigy написав:
  Shaman написав:Загибель Pax Americana, Україна і Європа
для доступу до статті потрібно ввести email
.........
Фактично, Трамп і Маск повертають США на сто років назад, і їхні дії мають абсолютно прогнозовані наслідки. Водночас вони позбавляють власну країну статусу світового лідера, який вона отримала завдяки захисту демократії та її ідеалів. Саме тому американське лідерство базувалося не на страху, а на довірі.
..................
Руйнування американського світу відбувається у вкрай невигідний момент для самих Сполучених Штатів. Російсько-українська війна продемонструвала, що США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому. ...........

я би навів всю статтю, але пишуть "Републікацію заборонено" :oops: . це означає, що не можна перепубліковувати повністю, чи навіть частини? хто знає?

й ще, критики Портнікова - що в цій статті [b]він написав неправильно?[/b] 8)


вчора я відповідав на питання, чому демократи мовчать, чому? вони дуже богаті і не бажають ризикувати власним бізнесом(да і життям, Кеннеді клан на згадку),
двопартійна система США прогнила, потрібні нові партії ("Грони Гніву"), на те треба, щоб рівень життя не бідноти, а в середнього классу впав вдвічі, 60днів другого пришестія показують -що це реальні цілі, за два роки максимум досяжні (Трампу вангують смерть влітку 2027р, побачимо),імперію Ілона Маска можна зруйнувати до НР.
Стосовно світової політикі-імідж США підірвано, але Европейські лідери(переважно сцикуни) досі не наважуються приймати самостійні рішення, думаю, це зміниться влітку/восени.

По статье Портникова, процитированной Shaman"ом.
Портников врёт (не верю, что он такой наивный и действительно так считает), что США "отримали статус світового лідера ... завдяки захисту демократії та її ідеалів".
Свой статус они отримали благодаря 2МВ и тому, что они вышли из неё разбогатевшими, с огромным золотым запасом, а остальные страны были очень сильно разрушены.
Благодаря этому они и стали мировым лидером, образцом и вообще "сияющим градом на холме". А совсем не "завдяки захисту демократії та її ідеалів".
А Портников ставит телегу впереди лошади.
Сегодня, благодаря более быстрому развитию остального мира, действительно "США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому". Отсюда и все сегодняшние проблемы. Идёт очередной передел мира, сфер влияния. И хорошо бы у человечества хватило ума не решать этот вопрос очередной мировой войной (или даже войной между ведущими державами), как это было в прошлом.

К допису prodigy.
Экономику РФ вы уже похоронили, РФ завтра или чуть позже уже развалится, теперь будем хоронить США? И рассказывать, что "за два роки максимум" "рівень життя не бідноти, а в середнього классу впаде вдвічі"? Ну-ну.

Доречі правильно багаті.
Написание "доречі" спорно - то ли вместе, то ли отдельно. По современной норме, вроде, отдельно, но, по-моему, нелогично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:15

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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:17

  stm написав:
  fox767676 написав:Точно также будут низвергнуты идолы майдана

Вы там когда стих мне писали забыли куплет про смерть моих не рождённых детей. Ненависть к детям оппонентов это ваш конёк)

Вы ждете ребенка ? Только рад :)
Может он будет лучше и растолкует вам исторический материализм :)
Привет :)
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 22 бер, 2025 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тису перепливати буде важче
https://uzhgorod.net.ua/news/187117
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:20

Видалення гланд через зад --- підконтрольний хремлю Янек нахиляє всю країну та оточення напрямком в бік Європи з метою привести країну до рфії.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:23

Ось той референдум, про який говорив віткофф:

і який, здається, не визнала жодна країна світу. Чомусь на переписі 2001-го майже всі називали себе українцями, а тут всі вже були кацапи. Коли більше половини міста взагалі роз'їхалися...
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:27

  Дюрі-бачі написав:Тису перепливати буде важче
https://uzhgorod.net.ua/news/187117

Задіювати пілотну і безпілотну авіацію? Це вже занадто, може, вона на фронті потрібніша? Як і така купа людей і все решта. Спіймати декілька втікачів не має коштувати купи техніки і людей, яка корисніша на фронті. Та й ключове тут корупція.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 22 бер, 2025 14:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Задіювати пілотну і безпілотну авіацію? Це вже занадто, може, вона на фронті потрібніша? Як і така купа людей і все решта.

Контрабандистів дронами почали ганяти кілька років, ще до початку активного використання на фронті, тепер будуть і туристів ганяти...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:34

  Дюрі-бачі написав:
  hxbbgaf написав:Задіювати пілотну і безпілотну авіацію? Це вже занадто, може, вона на фронті потрібніша? Як і така купа людей і все решта.

Контрабандистів дронами почали ганяти кілька років, ще до початку активного використання на фронті, тепер будуть і туристів ганяти...

З корупцією треба боротись, для цього мають працювати суди. Контрабанда як йшла так і іде. От я купував ксанакс в інтернеті, думаєте, звідки він взявся. Виходить, теж підтримував контрабанду. Ну, теж, продавали б його у нас в аптеках, такого не було б, ще один спосіб боротьби з контрабандою..
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