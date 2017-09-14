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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:07
hxbbgaf написав: prodigy написав:
на 4 хв видно т.з "курені", які продавали по 100-150к. дол (сьогодні вони теж зруйновані морем)
Зовсім не про те. Там самі собі побудували, самі дурні, чинуши ворюги нажилися, а кацапи розбомбили людям житло. тепер на цих руїнах з кістками хочуть ще й нажитися.
ясна річ, що це інше, але нас ніхто не бомбив-а розвалени досі стоять з 2017р і ніхто приберать не збирається, один вумник подав в суд позив на 35млн грн ще у 2019р на компенсацію від мерії міста(контора бувшого мера Хмельнюка продавала ділянки під ключ у 2002р(вода, газ, свет, навіть каналізація, контора давно банкрут). Я коли прийшов з рейса-кинувся а там тільки 2 ділянки залишися (ціна була смішна 15к, це на той час однокімнатка кв.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:17
Banderlog написав:
stm написав:
Янык был и остался тупым увольнем, если бы орки поставили Медведчука мы бы были подконтрольны. Жадность Яныка и тупость помогли, а наши олигархи никогда не были подвластны ни одному Президенту Украины и срались между собой. Эта конкуренция внутренняя и тупость Януковича дало возможности деревцу демократии
кажете виростили таки деревце?) Ну тоді як казав азіров- хватить скігліть, лопати в руки!
Хто буде копати окопи по тих нацгвардія ніхт шіссен,
той буде хорошо кушать, сосіскі.
Любите хорошо кушать панове актівісти? Я?
Хто буде хорошо работать той буде хорошо кушать.
Решту будуть вісілітса на дєрєвці демократії.
Смотрите, какая заруба выходит. Я хорошо кушаю, лично грамота, при затратах меньше генияФокса, компания - грамота, лично мой дир под обстрелами миномёта, соус бешамель - прям очень просто: молоко, 2 ст.ложки муки 1 сорта, соль, перец по вкусу. Так же как МП головного мозга: я сотник церкви ополонка 19 месяц (не помню). Батл: богохульница боящаяся ныряния против 19 число, месяц (не помню), Идея: богохульница в бикини рипкурл против верующая, в чём угодно. Но! сотник патриархата, организовывающий батл, только не приверженец церкви оркоблажейнийший. Статут проверят мои юристы и нотари )))
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:24
ЛАД написав: Faceless написав:
Так пані stm це вам не середньостатистична панянка. То ж трударі з АТБ з середньою зп це просто не цільова аудиторія, і питання не в меркантильності чи критеріях оцінки людей:)
Не совсем понял, что вы хотели сказать, но "трударі з АТБ" имеют зарплаты вдвое ниже средних.
А 10 тыс. долл. это в 20 раз
выше средней зарплаты.
Такие запросы в бедной стране, согласитесь, несколько перебор. Это весьма приличная зарплата в Европе. И даже в США явно не признак бедности.
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:27
stm написав: Banderlog написав:
stm написав:
Янык был и остался тупым увольнем, если бы орки поставили Медведчука мы бы были подконтрольны. Жадность Яныка и тупость помогли, а наши олигархи никогда не были подвластны ни одному Президенту Украины и срались между собой. Эта конкуренция внутренняя и тупость Януковича дало возможности деревцу демократии
кажете виростили таки деревце?) Ну тоді як казав азіров- хватить скігліть, лопати в руки!
Хто буде копати окопи по тих нацгвардія ніхт шіссен,
той буде хорошо кушать, сосіскі.
Любите хорошо кушать панове актівісти? Я?
Хто буде хорошо работать той буде хорошо кушать.
Решту будуть вісілітса на дєрєвці демократії.
Смотрите, какая заруба выходит. Я хорошо кушаю, лично грамота, при затратах меньше генияФокса, компания - грамота, лично мой дир под обстрелами миномёта, соус бешамель - прям очень просто: молоко, 2 ст.ложки муки 1 сорта, соль, перец по вкусу. Так же как МП головного мозга: я сотник церкви ополонка 19 месяц (не помню). Батл: богохульница боящаяся ныряния против 19 число, месяц (не помню), Идея: богохульница в бикини рипкурл против верующая, в чём угодно. Но! сотник патриархата, организовывающий батл, только не приверженец церкви оркоблажейнийший. Статут проверят мои юристы и нотари )))
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:35
budivelnik написав:
Під час війни- інфляція неминуча, бо ВЕЛИКА частка населення працюючи на військових підприємствах - отримує від цієї праці доходи.. які НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ матеріальними цінностями.
І що станеться, якщо ми приберемо з ринку всі елементи стерилізації грошової маси? ( а саме послуги ,розваги , алкоголь, тютюн ,парфуми,дорогі авто і так далі) - є основними стерилізаторами грошової маси.
Ви сплутали ситуацію з срсрс.
Інфляції не буде.
Прибирати я пропоную не “елементи стерилізації”, а саму грош.масу.
Податками (зокрема і на споживання). Значно суттєвішими податкаии аніж мирні 50%... Cost.ua
Бо одна з причин зриву мобілізації, може й найголовніша -- занадно райське тил.життя.
До речі, інвестиції в оборонку із підвищених податків -- можуть бути корисні й потім у мирному житті.
Як-от агродрони стали дуже корисною “бабою-ягою” на нулі, так і мільйони дронів мали би піти в той же агросектор і ще кудись після перемоги.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:40
stm написав:
...........
Смотрите, какая заруба выходит. Я хорошо кушаю, лично грамота, при затратах меньше генияФокса, компания - грамота, лично мой дир под обстрелами миномёта, соус бешамель - прям очень просто: молоко, 2 ст.ложки муки 1 сорта, соль, перец по вкусу. Так же как МП головного мозга: я сотник церкви ополонка 19 месяц (не помню). Батл: богохульница боящаяся ныряния против 19 число, месяц (не помню), Идея: богохульница в бикини рипкурл против верующая, в чём угодно. Но! сотник патриархата, организовывающий батл, только не приверженец церкви оркоблажейнийший. Статут проверят мои юристы и нотари )))
Я ваши посты всегда воспринимаю как загадки? кроссворды?
Но здесь вы превзошли сами себя.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:51
Bobua написав: budivelnik написав:
Під час війни- інфляція неминуча, бо ВЕЛИКА частка населення працюючи на військових підприємствах - отримує від цієї праці доходи.. які НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ матеріальними цінностями.
І що станеться, якщо ми приберемо з ринку всі елементи стерилізації грошової маси? ( а саме послуги ,розваги , алкоголь, тютюн ,парфуми,дорогі авто і так далі) - є основними стерилізаторами грошової маси.
Ви сплутали ситуацію з срсрс.
Інфляції не буде.
Вона вже
є.
Чи у вас с зором щось не те?
І інфляція була у всіх воюючих країнах.
Прибирати я пропоную не “елементи стерилізації”, а саму грош.масу.
Податками (зокрема і на споживання). Значно суттєвішими податкаии аніж мирні 50%... Cost.ua
Будівельник правильно написав:
А навіщо військовому ( і його сімї) - потрібні будуть ці суми, якщо він не зможе їх витратити? Адже не зважаючи від причини -якщо гроші нема як витратити -вони ВТРАЧАЮТЬ цінність в очах отримувача.
Якщо ви прибираєте "саму грош.масу", то навіщо гроші військовим?
Я часто дискутую з будівельником, але тут він правий.
У вас часто правильно підмічені проблеми, проте зовсім невірні методи їх рішення.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:53
jump написав:
немає бажання у тих, хто воював та воює сьогодні, стріляти в побратимів, якщо вони будуть протестувати
Ви всьо не так пойняли... 😂
Це проти протестів ухилянтів і чувачків, яким не дяють робити вибіхівку для фсб...
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:57
"швидко реагувати на загрози." - з боку Румунії та Угорщини. Двох країн ЄС.
*Информ бюро СССР информирует о возрастающей опаснасте со стороны западных врагов... А от кого же еще можно охранять кордон таким строгим образом в ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ Государстве, воплотившем безвиз и стремящимся уже завтра слиться без границ с ЕС?!*(с)
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:00
Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.
Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?
Зачем.
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