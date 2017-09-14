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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13335133361333713338>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:07

  hxbbgaf написав:
  prodigy написав:
  hxbbgaf написав:Кацапи зовсім @бнулись, хочуть нажитися, продааючи в іпотеку руїни в Попасній, про яку навіть самі сказали, що не планують її відбудовувати..
https://flot2017.com/ipoteka-na-kistkak ... h-mistakh/

на 4 хв видно т.з "курені", які продавали по 100-150к. дол (сьогодні вони теж зруйновані морем)


Зовсім не про те. Там самі собі побудували, самі дурні, чинуши ворюги нажилися, а кацапи розбомбили людям житло. тепер на цих руїнах з кістками хочуть ще й нажитися.

ясна річ, що це інше, але нас ніхто не бомбив-а розвалени досі стоять з 2017р і ніхто приберать не збирається, один вумник подав в суд позив на 35млн грн ще у 2019р на компенсацію від мерії міста(контора бувшого мера Хмельнюка продавала ділянки під ключ у 2002р(вода, газ, свет, навіть каналізація, контора давно банкрут). Я коли прийшов з рейса-кинувся а там тільки 2 ділянки залишися (ціна була смішна 15к, це на той час однокімнатка кв.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:17

  Banderlog написав:
  stm написав:
Янык был и остался тупым увольнем, если бы орки поставили Медведчука мы бы были подконтрольны. Жадность Яныка и тупость помогли, а наши олигархи никогда не были подвластны ни одному Президенту Украины и срались между собой. Эта конкуренция внутренняя и тупость Януковича дало возможности деревцу демократии
:lol: кажете виростили таки деревце?) Ну тоді як казав азіров- хватить скігліть, лопати в руки! :lol:
Хто буде копати окопи по тих нацгвардія ніхт шіссен,
той буде хорошо кушать, сосіскі.
Любите хорошо кушать панове актівісти? Я?
:lol:
Хто буде хорошо работать той буде хорошо кушать.
Решту будуть вісілітса на дєрєвці демократії.

Смотрите, какая заруба выходит. Я хорошо кушаю, лично грамота, при затратах меньше генияФокса, компания - грамота, лично мой дир под обстрелами миномёта, соус бешамель - прям очень просто: молоко, 2 ст.ложки муки 1 сорта, соль, перец по вкусу. Так же как МП головного мозга: я сотник церкви ополонка 19 месяц (не помню). Батл: богохульница боящаяся ныряния против 19 число, месяц (не помню), Идея: богохульница в бикини рипкурл против верующая, в чём угодно. Но! сотник патриархата, организовывающий батл, только не приверженец церкви оркоблажейнийший. Статут проверят мои юристы и нотари )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав: Иногда лучше молчать, чем говорить. :)
Напомню, что "Средняя месячная зарплата по данным ПФУ в 2024 г. декабрь - 21698,99 грн." https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/pfu/.
Так пані stm це вам не середньостатистична панянка. То ж трударі з АТБ з середньою зп це просто не цільова аудиторія, і питання не в меркантильності чи критеріях оцінки людей:)
Не совсем понял, что вы хотели сказать, но "трударі з АТБ" имеют зарплаты вдвое ниже средних.
А 10 тыс. долл. это в 20 раз выше средней зарплаты.
Такие запросы в бедной стране, согласитесь, несколько перебор. Это весьма приличная зарплата в Европе. И даже в США явно не признак бедности.

Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:27

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
Янык был и остался тупым увольнем, если бы орки поставили Медведчука мы бы были подконтрольны. Жадность Яныка и тупость помогли, а наши олигархи никогда не были подвластны ни одному Президенту Украины и срались между собой. Эта конкуренция внутренняя и тупость Януковича дало возможности деревцу демократии
:lol: кажете виростили таки деревце?) Ну тоді як казав азіров- хватить скігліть, лопати в руки! :lol:
Хто буде копати окопи по тих нацгвардія ніхт шіссен,
той буде хорошо кушать, сосіскі.
Любите хорошо кушать панове актівісти? Я?
:lol:
Хто буде хорошо работать той буде хорошо кушать.
Решту будуть вісілітса на дєрєвці демократії.

Смотрите, какая заруба выходит. Я хорошо кушаю, лично грамота, при затратах меньше генияФокса, компания - грамота, лично мой дир под обстрелами миномёта, соус бешамель - прям очень просто: молоко, 2 ст.ложки муки 1 сорта, соль, перец по вкусу. Так же как МП головного мозга: я сотник церкви ополонка 19 месяц (не помню). Батл: богохульница боящаяся ныряния против 19 число, месяц (не помню), Идея: богохульница в бикини рипкурл против верующая, в чём угодно. Но! сотник патриархата, организовывающий батл, только не приверженец церкви оркоблажейнийший. Статут проверят мои юристы и нотари )))


))) +++
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Під час війни- інфляція неминуча, бо ВЕЛИКА частка населення працюючи на військових підприємствах - отримує від цієї праці доходи.. які НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ матеріальними цінностями.
І що станеться, якщо ми приберемо з ринку всі елементи стерилізації грошової маси? ( а саме послуги ,розваги , алкоголь, тютюн ,парфуми,дорогі авто і так далі) - є основними стерилізаторами грошової маси.


Ви сплутали ситуацію з срсрс.

Інфляції не буде.

Прибирати я пропоную не “елементи стерилізації”, а саму грош.масу.
Податками (зокрема і на споживання). Значно суттєвішими податкаии аніж мирні 50%... Cost.ua

Бо одна з причин зриву мобілізації, може й найголовніша -- занадно райське тил.життя.

До речі, інвестиції в оборонку із підвищених податків -- можуть бути корисні й потім у мирному житті.
Як-от агродрони стали дуже корисною “бабою-ягою” на нулі, так і мільйони дронів мали би піти в той же агросектор і ще кудись після перемоги.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:40

  stm написав:...........
Смотрите, какая заруба выходит. Я хорошо кушаю, лично грамота, при затратах меньше генияФокса, компания - грамота, лично мой дир под обстрелами миномёта, соус бешамель - прям очень просто: молоко, 2 ст.ложки муки 1 сорта, соль, перец по вкусу. Так же как МП головного мозга: я сотник церкви ополонка 19 месяц (не помню). Батл: богохульница боящаяся ныряния против 19 число, месяц (не помню), Идея: богохульница в бикини рипкурл против верующая, в чём угодно. Но! сотник патриархата, организовывающий батл, только не приверженец церкви оркоблажейнийший. Статут проверят мои юристы и нотари )))

Я ваши посты всегда воспринимаю как загадки? кроссворды?
Но здесь вы превзошли сами себя. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:51

  Bobua написав:
  budivelnik написав:Під час війни- інфляція неминуча, бо ВЕЛИКА частка населення працюючи на військових підприємствах - отримує від цієї праці доходи.. які НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ матеріальними цінностями.
І що станеться, якщо ми приберемо з ринку всі елементи стерилізації грошової маси? ( а саме послуги ,розваги , алкоголь, тютюн ,парфуми,дорогі авто і так далі) - є основними стерилізаторами грошової маси.


Ви сплутали ситуацію з срсрс.

Інфляції не буде.
:shock:
Вона вже є.
Чи у вас с зором щось не те?
І інфляція була у всіх воюючих країнах.

Прибирати я пропоную не “елементи стерилізації”, а саму грош.масу.
Податками (зокрема і на споживання). Значно суттєвішими податкаии аніж мирні 50%... Cost.ua
Будівельник правильно написав:
А навіщо військовому ( і його сімї) - потрібні будуть ці суми, якщо він не зможе їх витратити? Адже не зважаючи від причини -якщо гроші нема як витратити -вони ВТРАЧАЮТЬ цінність в очах отримувача.
Якщо ви прибираєте "саму грош.масу", то навіщо гроші військовим?

Я часто дискутую з будівельником, але тут він правий.
У вас часто правильно підмічені проблеми, проте зовсім невірні методи їх рішення.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:немає бажання у тих, хто воював та воює сьогодні, стріляти в побратимів, якщо вони будуть протестувати


Ви всьо не так пойняли... 😂

Це проти протестів ухилянтів і чувачків, яким не дяють робити вибіхівку для фсб...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:57

  Дюрі-бачі написав:Тису перепливати буде важче
https://uzhgorod.net.ua/news/187117

"швидко реагувати на загрози." - з боку Румунії та Угорщини. Двох країн ЄС.

*Информ бюро СССР информирует о возрастающей опаснасте со стороны западных врагов... А от кого же еще можно охранять кордон таким строгим образом в ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ Государстве, воплотившем безвиз и стремящимся уже завтра слиться без границ с ЕС?!*(с)
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.

Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?

Зачем.
Бетон
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