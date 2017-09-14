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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1333613337133381333913340>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:04

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
Янык был и остался тупым увольнем, если бы орки поставили Медведчука мы бы были подконтрольны. Жадность Яныка и тупость помогли, а наши олигархи никогда не были подвластны ни одному Президенту Украины и срались между собой. Эта конкуренция внутренняя и тупость Януковича дало возможности деревцу демократии
:lol: кажете виростили таки деревце?) Ну тоді як казав азіров- хватить скігліть, лопати в руки! :lol:
Хто буде копати окопи по тих нацгвардія ніхт шіссен,
той буде хорошо кушать, сосіскі.
Любите хорошо кушать панове актівісти? Я?
:lol:
Хто буде хорошо работать той буде хорошо кушать.
Решту будуть вісілітса на дєрєвці демократії.

Смотрите, какая заруба выходит.
молодець, дещо в мєлочах перекрутили но основні тезіси виклали.
Я , так розумію ви між ними логічної связі не улавлюєте ?:lol:
що ваша перемога на майдані виросла в телемарафон і право приміняти вогнепальну зброю нацгвардією.
Що ж сталось що перемогла демократія, вибрали достойних а народ розбігається по закордонам і одказується розмножатись?
Що ж хлопчина вашої знакомої котрий інтєлєктуальноразвітий в нюйорку? замість того щоб тут підживлювати деревце демократії? Міг б в всп віловлювати дезертирів, мож когось з однокурсників б піймав. :lol:
І главне, ви ж про ставки по депозитам в долярах чомусь скромно мовчите...
Поставлю інше не скромне питання.
Якого хріна дорожають сигарети?
Щось я непомню такого лозунгу в майдану гідності :lol: європейські ціни на сигарети.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:08

  Бетон написав:Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.

Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?

Зачем.

У меня нет таких знакомых, спросите прямо как я Бандерлога.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:10

  Faceless написав:...........
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм

В молодости, как правило, нет такого различия в доходах. Хотите сказать, что позже происходит стратификация?
В конечном итоге приходим к элоям и морлокам?
А разница в доходах имеет значение и при высоких уровнях. 5, 10, 50, 100 тыс. тоже существенная разница. Возможно, после 50 тыс. долл. в месяц это уже не существенно, не знаю. Таких доходов не имел и с людьми с такими доходами не общался, ничего сказать не могу.
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм?
Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Не это ли одна из причин проблем с мобилизацией? Не хотят "бедные воевать за богатых"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:20

  greenozon написав:Мадяр. і цим все сказано


Я так розумію, що ніхто й не послухав.
То хоч 2 хвилини.
З 1г.13хв. по 1г.15хв. -- як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями. Щоб не дивитись на те, що тут буде відбуватися.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:28

  Бетон написав:Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.

Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?

Зачем.

Ви мабуть не знаєте, бо не бачили госструктури з середини))
Є в них майже в усіх така хрєнь -- оті десять, яких ви знаєте, "цілий день п'ть кофе", але є ще пара, яка за себе і за них працює ... і день, і ніч.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:37

  Shaman написав:оця маячня, що Майдан був за гроші - так пишуть (не факт, що насправді думають) лише прихильники Антимайдану (де якраз майже всі були за гроші). коли виходить така кількість людей, це ознака що влада явно за буйками, й їй або треба повернутися в рамки, або відмовитися від влади. як от зараз в Сербії чи Туреччини. :D

Особисто знаю декількох людей які приїхали з західної України на другий Майдан та регулярно отримували за це гроші, але це тоді поіліткоректно називали допомогою протестуючим на Майдані... :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:48

:twisted:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм

В молодости, как правило, нет такого различия в доходах. Хотите сказать, что позже происходит стратификация?
В конечном итоге приходим к элоям и морлокам?
А разница в доходах имеет значение и при высоких уровнях. 5, 10, 50, 100 тыс. тоже существенная разница. Возможно, после 50 тыс. долл. в месяц это уже не существенно, не знаю. Таких доходов не имел и с людьми с такими доходами не общался, ничего сказать не могу.
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм?
Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Не это ли одна из причин проблем с мобилизацией? Не хотят "бедные воевать за богатых"?


Меня другой вопрос интересует, сугубо практический .
Вот здесь на форуме полно людей заявляют прямо или косвенно о своих много-много тысячных доходах в твердой валюте. Откуда после зарабатывания этих денег остается столько свободного времени на форум (+ регулярное отслеживание всех новостей, просмотр всех блогеров, БТСов/Соскиных/Портниковых и прочих), причем по большому счету часто обсуждению/спорам про какую-то никомуненужную керню и доказыванию опоненту кто лучший демагог ? :D
Я всё конечно понимаю, может кто-то торгует на фин.рынках или крипте ( что само по себе отбирает кучу сил и времени и успешно умеют не только лишь все ; кстати они и не пишут здесь в теме ) :mrgreen: ), кто-то арендой, кто-то каким-то налаженным бизнесом, кто-то айтивец (что тоже в большинстве случаев нужно работать усердно мозгами, а не трындеть на форумах). Где-то что-то упускаю, может кто подскажет :mrgreen: или секретами гениальности и багатства тут не делятся ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось a77 в Суб 22 бер, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  a77 написав:Откуда после зарабатывания этих денег остается столько свободного времени на форум, причем по большому


отдача инвестиций
сначала сидишь по ночам разбираясь в какой-то технлогии или процессе
потом в режиме гуру раз в день рассказываешь подаванам что и как сделать
по идее не надо останавливаться, а идти к новым вершинами
но страшная демотивация ии
выгорание- деньги толком не потратить, и страшные риски, хорошо хоть револют запустили. да и от войны не откупиться - сносили-сносили ленинов , а халамиднии все про "богаті відкупляться" талдычат. я так и не понял зачем тогда декоммунизация и вот это всё было
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 22 бер, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:02

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:
  _hunter написав:Почему "единственная"? -- если что -- Европа следом быстренько подтянется.
А так-то ситуация неординарная - аналогов в современной истории нет...

Не думаю. Європа розуміє. що наступна..

А вот тут все становится сильно интереснее :) -- следующими могут быть прибалты/фины. Возможно поляки. Они да -- будут выражать глубокую озабоченность.
Немцы/французы/испанцы -- с радостью проголосуют за _любой_ средне-долгосрочный план мира.

не узагальнюйте свій світогляд бігунця на інших ;)

ані німці з французами, ані їх еліти на буль-який план не погодяться. бо всі розуміють, що у разі програшу/капітуляції України Прибалтика буде наступною. а там вже почнуть качати Скандинавію, Польщу та Румунію через Молдову.

доки Раша існує в такому вигляді, це загроза для Європи. тому довгостроковий мир - це демонтаж Раші в тому чи іншому вигляді. в цьому напрямку й будуть рухатися 8)
Shaman
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