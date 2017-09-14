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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:08
Бетон написав:
Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.
Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?
Зачем.
У меня нет таких знакомых, спросите прямо как я Бандерлога.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:10
Faceless написав:
...........
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
В молодости, как правило, нет такого различия в доходах. Хотите сказать, что позже происходит стратификация?
В конечном итоге приходим к элоям и морлокам?
А разница в доходах имеет значение и при высоких уровнях. 5, 10, 50, 100 тыс. тоже существенная разница. Возможно, после 50 тыс. долл. в месяц это уже не существенно, не знаю. Таких доходов не имел и с людьми с такими доходами не общался, ничего сказать не могу.
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм?
Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Не это ли одна из причин проблем с мобилизацией? Не хотят "бедные воевать за богатых"?
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:16
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fox767676
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:20
greenozon написав:Мадяр.
і цим все сказано
Я так розумію, що ніхто й не послухав.
То хоч 2 хвилини.
З 1г.13хв. по 1г.15хв. -- як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями. Щоб не дивитись на те, що тут буде відбуватися.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:28
Бетон написав:
Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.
Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?
Зачем.
Ви мабуть не знаєте, бо не бачили госструктури з середини))
Є в них майже в усіх така хрєнь -- оті десять, яких ви знаєте, "цілий день п'ть кофе", але є ще пара, яка за себе і за них працює ... і день, і ніч.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:48
ЛАД написав: Faceless написав:
...........
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
В молодости, как правило, нет такого различия в доходах. Хотите сказать, что позже происходит стратификация?
В конечном итоге приходим к элоям и морлокам?
А разница в доходах имеет значение и при высоких уровнях. 5, 10, 50, 100 тыс. тоже существенная разница. Возможно, после 50 тыс. долл. в месяц это уже не существенно, не знаю. Таких доходов не имел и с людьми с такими доходами не общался, ничего сказать не могу.
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм?
Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Не это ли одна из причин проблем с мобилизацией? Не хотят "бедные воевать за богатых"?
Меня другой вопрос интересует, сугубо практический .
Вот здесь на форуме полно людей заявляют прямо или косвенно о своих много-много тысячных доходах в твердой валюте. Откуда после зарабатывания этих денег остается столько свободного времени на форум (+ регулярное отслеживание всех новостей, просмотр всех блогеров, БТСов/Соскиных/Портниковых и прочих), причем по большому счету часто обсуждению/спорам про какую-то никомуненужную керню и доказыванию опоненту кто лучший демагог ?
Я всё конечно понимаю, может кто-то торгует на фин.рынках или крипте ( что само по себе отбирает кучу сил и времени и успешно умеют не только лишь все ; кстати они и не пишут здесь в теме )
), кто-то арендой, кто-то каким-то налаженным бизнесом, кто-то айтивец (что тоже в большинстве случаев нужно работать усердно мозгами, а не трындеть на форумах). Где-то что-то упускаю, может кто подскажет
или секретами гениальности и багатства тут не делятся ?
Востаннє редагувалось a77
в Суб 22 бер, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:59
a77 написав:
Откуда после зарабатывания этих денег остается столько свободного времени на форум, причем по большому
отдача инвестиций
сначала сидишь по ночам разбираясь в какой-то технлогии или процессе
потом в режиме гуру раз в день рассказываешь подаванам что и как сделать
по идее не надо останавливаться, а идти к новым вершинами
но страшная демотивация ии
выгорание- деньги толком не потратить, и страшные риски, хорошо хоть револют запустили. да и от войны не откупиться - сносили-сносили ленинов , а халамиднии все про "богаті відкупляться" талдычат. я так и не понял зачем тогда декоммунизация и вот это всё было
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 22 бер, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:02
_hunter написав: hxbbgaf написав: _hunter написав:
Почему "единственная"? -- если что -- Европа следом быстренько подтянется.
А так-то ситуация неординарная - аналогов в современной истории нет...
Не думаю. Європа розуміє. що наступна..
А вот тут все становится сильно интереснее
-- следующими могут быть прибалты/фины. Возможно поляки. Они да -- будут выражать глубокую озабоченность.Немцы/французы/испанцы -- с радостью проголосуют за _любой_ средне-долгосрочный план мира.
не узагальнюйте свій світогляд бігунця на інших
ані німці з французами, ані їх еліти на буль-який план не погодяться. бо всі розуміють, що у разі програшу/капітуляції України Прибалтика буде наступною. а там вже почнуть качати Скандинавію, Польщу та Румунію через Молдову.
доки Раша існує в такому вигляді, це загроза для Європи. тому довгостроковий мир - це демонтаж Раші в тому чи іншому вигляді. в цьому напрямку й будуть рухатися
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:09
Shaman написав:
ані німці з французами, ані їх еліти на буль-який план не погодяться. бо всі розуміють, що у разі програшу/капітуляції України Прибалтика буде наступною.
а Ви оптиміст. Де тільки ділись ті Європейці, які після скандалу в Овальному кабінеті обіцяли "допомогу"?
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