|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 22 бер, 2025 16:04
stm написав: Banderlog написав:
stm написав:
Янык был и остался тупым увольнем, если бы орки поставили Медведчука мы бы были подконтрольны. Жадность Яныка и тупость помогли, а наши олигархи никогда не были подвластны ни одному Президенту Украины и срались между собой. Эта конкуренция внутренняя и тупость Януковича дало возможности деревцу демократии
кажете виростили таки деревце?) Ну тоді як казав азіров- хватить скігліть, лопати в руки!
Хто буде копати окопи по тих нацгвардія ніхт шіссен,
той буде хорошо кушать, сосіскі.
Любите хорошо кушать панове актівісти? Я?
Хто буде хорошо работать той буде хорошо кушать.
Решту будуть вісілітса на дєрєвці демократії.
Смотрите, какая заруба выходит.
молодець, дещо в мєлочах перекрутили но основні тезіси виклали.
Я , так розумію ви між ними логічної связі не улавлюєте ?:lol:
що ваша перемога на майдані виросла в телемарафон і право приміняти вогнепальну зброю нацгвардією.
Що ж сталось що перемогла демократія, вибрали достойних а народ розбігається по закордонам і одказується розмножатись?
Що ж хлопчина вашої знакомої котрий інтєлєктуальноразвітий в нюйорку? замість того щоб тут підживлювати деревце демократії? Міг б в всп віловлювати дезертирів, мож когось з однокурсників б піймав.
І главне, ви ж про ставки по депозитам в долярах чомусь скромно мовчите...
Поставлю інше не скромне питання.
Якого хріна дорожають сигарети?
Щось я непомню такого лозунгу в майдану гідності
європейські ціни на сигарети.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 бер, 2025 16:08
Бетон написав:
Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.
Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?
Зачем.
У меня нет таких знакомых, спросите прямо как я Бандерлога.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 бер, 2025 16:10
Faceless написав:
...........
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
В молодости, как правило, нет такого различия в доходах. Хотите сказать, что позже происходит стратификация?
В конечном итоге приходим к элоям и морлокам?
А разница в доходах имеет значение и при высоких уровнях. 5, 10, 50, 100 тыс. тоже существенная разница. Возможно, после 50 тыс. долл. в месяц это уже не существенно, не знаю. Таких доходов не имел и с людьми с такими доходами не общался, ничего сказать не могу.
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм?
Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Не это ли одна из причин проблем с мобилизацией? Не хотят "бедные воевать за богатых"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33604
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4828 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 22 бер, 2025 16:16
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3181
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 бер, 2025 16:20
greenozon написав:Мадяр.
і цим все сказано
Я так розумію, що ніхто й не послухав.
То хоч 2 хвилини.
З 1г.13хв. по 1г.15хв. -- як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями. Щоб не дивитись на те, що тут буде відбуватися.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23706
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 бер, 2025 16:28
Бетон написав:
Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.
Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?
Зачем.
Ви мабуть не знаєте, бо не бачили госструктури з середини))
Є в них майже в усіх така хрєнь -- оті десять, яких ви знаєте, "цілий день п'ть кофе", але є ще пара, яка за себе і за них працює ... і день, і ніч.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23706
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5481
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 бер, 2025 16:48
ЛАД написав: Faceless написав:
...........
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
В молодости, как правило, нет такого различия в доходах. Хотите сказать, что позже происходит стратификация?
В конечном итоге приходим к элоям и морлокам?
А разница в доходах имеет значение и при высоких уровнях. 5, 10, 50, 100 тыс. тоже существенная разница. Возможно, после 50 тыс. долл. в месяц это уже не существенно, не знаю. Таких доходов не имел и с людьми с такими доходами не общался, ничего сказать не могу.
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм?
Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Не это ли одна из причин проблем с мобилизацией? Не хотят "бедные воевать за богатых"?
Меня другой вопрос интересует, сугубо практический .
Вот здесь на форуме полно людей заявляют прямо или косвенно о своих много-много тысячных доходах в твердой валюте. Откуда после зарабатывания этих денег остается столько свободного времени на форум (+ регулярное отслеживание всех новостей, просмотр всех блогеров, БТСов/Соскиных/Портниковых и прочих), причем по большому счету часто обсуждению/спорам про какую-то никомуненужную керню и доказыванию опоненту кто лучший демагог ?
Я всё конечно понимаю, может кто-то торгует на фин.рынках или крипте ( что само по себе отбирает кучу сил и времени и успешно умеют не только лишь все ; кстати они и не пишут здесь в теме )
), кто-то арендой, кто-то каким-то налаженным бизнесом, кто-то айтивец (что тоже в большинстве случаев нужно работать усердно мозгами, а не трындеть на форумах). Где-то что-то упускаю, может кто подскажет
или секретами гениальности и багатства тут не делятся ?
Востаннє редагувалось a77
в Суб 22 бер, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.
-
a77
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 бер, 2025 16:59
a77 написав:
Откуда после зарабатывания этих денег остается столько свободного времени на форум, причем по большому
отдача инвестиций
сначала сидишь по ночам разбираясь в какой-то технлогии или процессе
потом в режиме гуру раз в день рассказываешь подаванам что и как сделать
по идее не надо останавливаться, а идти к новым вершинами
но страшная демотивация ии
выгорание- деньги толком не потратить, и страшные риски, хорошо хоть револют запустили. да и от войны не откупиться - сносили-сносили ленинов , а халамиднии все про "богаті відкупляться" талдычат. я так и не понял зачем тогда декоммунизация и вот это всё было
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 22 бер, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3181
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 бер, 2025 17:02
_hunter написав: hxbbgaf написав: _hunter написав:
Почему "единственная"? -- если что -- Европа следом быстренько подтянется.
А так-то ситуация неординарная - аналогов в современной истории нет...
Не думаю. Європа розуміє. що наступна..
А вот тут все становится сильно интереснее
-- следующими могут быть прибалты/фины. Возможно поляки. Они да -- будут выражать глубокую озабоченность.Немцы/французы/испанцы -- с радостью проголосуют за _любой_ средне-долгосрочный план мира.
не узагальнюйте свій світогляд бігунця на інших
ані німці з французами, ані їх еліти на буль-який план не погодяться. бо всі розуміють, що у разі програшу/капітуляції України Прибалтика буде наступною. а там вже почнуть качати Скандинавію, Польщу та Румунію через Молдову.
доки Раша існує в такому вигляді, це загроза для Європи. тому довгостроковий мир - це демонтаж Раші в тому чи іншому вигляді. в цьому напрямку й будуть рухатися
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8373
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89754
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264530
|
|
|6076
|913921
|
|