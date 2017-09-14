Что вы такое выкладываете?! Это не наши нравы и вообще происки врагов! По этим меркам у нас достаточно много людей живут на уровне бедности (до 5 долл. а день, т.е. 150 долл. или 6288 грн. в месяц, если считать на каждого члена семьи) и очень много (подавляющее большинство?) на уровне низшего среднего класса (до 900 долл. или 37400 грн в месяц, опять же считаю на каждого члена семьи).
Banderlog написав:Напав путін не при янику а при оранжевих...
У яника був расійський вєктор напрямку, яник був хорошій, навіщо нападати. Одна умова про черноморський флот чого варта. Яника послали - путін напав
чого угода про флот варта? При ющенку там флоту не було? чи при кучмі? Чи може при порошенку там флоту не було? яник готував угоду про європейську асоціацію. І то ладно в нього був вектор а в ахметова значить вектора не було? Не треба пропаганду повторювати.
флот був з розвалу срср. але продовжив її на фіг зна який термін саме Яник. от дійсно не треба цю ригівську пропаганду
Яник майже відразу взяв курс на особисте збагачення й в подальшому на узурпацію влади. Саша-стоматолог чого вартий. Чи Курч - зіц-олігарх тому відміна асоціація стала приводом до студентських хвилювань (й тоді дійсно беззбройних, хоч тут не брешить). а от після розгону студентів вже на Майдан вийшли ті, хто міг й ментам ввалити я вже писав - перший раз я впевнився, що Майдан може перемогти - після першого виступу Яроша
я как бы за плюрализм и конвергенцию и могу найти в разных политико-экономических формациях свои +\- если социализм - то вооют все на сардельках отсекая только по верхней планке возраста если капитализм , причем антикоммунистический как в Украине - тогда упор на материальную мотивацию, єто суммы должны быть значительно больше тех что сейчас
по поводу выгорания
Невидимые раны войны
Вышла научная статья украинского психолога Филиппа Духлия о психологическом состоянии украинцев. Ниже выжимки из его статьи, которые он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
Было проведено три волны обследований и с каждой волной добавляется объем данных и появляются новые тенденции. Короче: всем плохо, но по разному.
Было выделено четыре основных группы: гражданские женщины, гражданские мужчины, гражданские лица за рубежом и военные. Показатели психологического состояния сильно упали у каждого. Но больше всего падает мужчины. Как гражданские, так и военные. Почему по показателю невротической депрессии хуже всего сейчас гражданские мужчины.
В семейном положении хуже всего разведенный и неженатый. Социальные связи с близкими людьми помогают. В сфере образования хуже всего люди со средним образованием. Это не соответствует общепринятому стереотипу о том, что чем выше уровень образования, тем больше у человека депрессивные процессы
Хуже и тем, у кого был боевой опыт до 24.02 Сложно сказать, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что пережить прошлый опыт осознания того, чего ожидать.
Обращение к психологу связано с более низкими уровнями тревожности, невротической депрессией и астенией, а также с меньшим количеством признаков ПТСР. А от приема антидепрессантов - нет. Это подтверждает теорию, что лекарства для психического здоровья могут стабилизировать состояние, но без терапии они не могут решить проблему психического здоровья.
Сильно влияет на психологическое состояние потери близких. Почти по всем показателям наблюдается значительное ухудшение.
Военные после демобилизации показывают значительно хуже психологического состояния, чем военные на передовой. Это связано с тем, что на фронте действуют защитные механизмы, которые слабеют сзади, начинается процесс адаптации к гражданской жизни и все непрожитые процессы приводят к жизни в условно безопасной среде.
У военных очень высокий уровень вегетативных нарушений, что свидетельствует о глубоком истощении.
Shaman написав:оця маячня, що Майдан був за гроші - так пишуть (не факт, що насправді думають) лише прихильники Антимайдану (де якраз майже всі були за гроші). коли виходить така кількість людей, це ознака що влада явно за буйками, й їй або треба повернутися в рамки, або відмовитися від влади. як от зараз в Сербії чи Туреччини.
Особисто знаю декількох людей які приїхали з західної України на другий Майдан та регулярно отримували за це гроші, але це тоді поіліткоректно називали допомогою протестуючим на Майдані...
ті, що постійно були на Майдані - може бути. звідки гроші, я не знаю. але як зараз працюють волонтери, так тоді ж прцювало. є активна не байдужа частина населення, які готові витрачати свої кошти та час, щоб вибороти право держави на нормальне існування.
коли виходили на Майдан на вихідних сотні тисяч людей - теж за гроші? я ні.
Я так розумію, що ніхто й не послухав. То хоч 2 хвилини. З 1г.13хв. по 1г.15хв. -- як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями. Щоб не дивитись на те, що тут буде відбуватися.
Так а що тут обговорювати? Притомним, напевно, вже зрозуміло, що після закінчення війни, яка принесла великі втрата, багато людей з інвалідностями, розваленою інфраструктурою, будинками, сім'ями, розділеним на сорти суспільством, та ще й без безумовної перемоги про яку так багато говорили... буде тяжко, важко і боляче.
Він висловив свої плани як максимально хоче униктути ще й цього травматичного досвіду, щоб не отримати ще більше проблем після демобілізації...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 22 бер, 2025 17:31, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Притомним, напевно, вже зрозуміло, що після закінчення війни, яка принесла великі втрата, багато людей з інвалідностями, розваленою інфраструктурою, будинками, сім'ями, розділеним на сорти суспільством, та ще й без безумовної перемоги про яку так багато говорили... буде тяжко, важко і боляче.
Ключова проблема буде не в цьому, а у суттєвому зменшенні міжнародної допомоги. Навіть ті пару копійок, що арештували у москалів, нам не передадуть, не кажучи вже про повне компенсування збитків через репарації чи "додаткові податки на москалські товари".
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 бер, 2025 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:оця маячня, що Майдан був за гроші - так пишуть (не факт, що насправді думають) лише прихильники Антимайдану (де якраз майже всі були за гроші). коли виходить така кількість людей, це ознака що влада явно за буйками, й їй або треба повернутися в рамки, або відмовитися від влади. як от зараз в Сербії чи Туреччини.
Особисто знаю декількох людей які приїхали з західної України на другий Майдан та регулярно отримували за це гроші, але це тоді поіліткоректно називали допомогою протестуючим на Майдані...
ті, що постійно були на Майдані - може бути. звідки гроші, я не знаю. але як зараз працюють волонтери, так тоді ж прцювало. є активна не байдужа частина населення, які готові витрачати свої кошти та час, щоб вибороти право держави на нормальне існування.
коли виходили на Майдан на вихідних сотні тисяч людей - теж за гроші? я ні.
Волонтерство тут ні до чого, коли перед комплектацією автобуса, оголошуються величини виплат охочим. Тому, казати що нє-нє, за гроші то тільки анти, на мій погляд, не зовсім корректно.