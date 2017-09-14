Невидимые раны войныВышла научная статья украинского психолога Филиппа Духлия о психологическом состоянии украинцев. Ниже выжимки из его статьи, которые он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.Было проведено три волны обследований и с каждой волной добавляется объем данных и появляются новые тенденции.Короче: всем плохо, но по разному.Было выделено четыре основных группы: гражданские женщины, гражданские мужчины, гражданские лица за рубежом и военные.Показатели психологического состояния сильно упали у каждого. Но больше всего падает мужчины. Как гражданские, так и военные. Почему по показателю невротической депрессии хуже всего сейчас гражданские мужчины.В семейном положении хуже всего разведенный и неженатый. Социальные связи с близкими людьми помогают. В сфере образования хуже всего люди со средним образованием. Это не соответствует общепринятому стереотипу о том, что чем выше уровень образования, тем больше у человека депрессивные процессыХуже и тем, у кого был боевой опыт до 24.02 Сложно сказать, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что пережить прошлый опыт осознания того, чего ожидать.Обращение к психологу связано с более низкими уровнями тревожности, невротической депрессией и астенией, а также с меньшим количеством признаков ПТСР. А от приема антидепрессантов - нет. Это подтверждает теорию, что лекарства для психического здоровья могут стабилизировать состояние, но без терапии они не могут решить проблему психического здоровья.Сильно влияет на психологическое состояние потери близких. Почти по всем показателям наблюдается значительное ухудшение.Военные после демобилизации показывают значительно хуже психологического состояния, чем военные на передовой. Это связано с тем, что на фронте действуют защитные механизмы, которые слабеют сзади, начинается процесс адаптации к гражданской жизни и все непрожитые процессы приводят к жизни в условно безопасной среде.У военных очень высокий уровень вегетативных нарушений, что свидетельствует о глубоком истощении.Если кому-то интересна вся статья , ссылка ниже.А от тут дослідження