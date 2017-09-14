Додано: Суб 22 бер, 2025 18:29

ЛАД написав: Экономику РФ вы уже похоронили, РФ завтра или чуть позже уже развалится, , РФ завтра или чуть позже уже развалится,

Компания VK, возглавляемая с 2021 года Владимиром Кириенко (сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко), столкнулась с резким ухудшением финансового положения. По итогам 2024 года чистый убыток VK составил 94,9 млрд рублей — почти втрое больше, чем в 2023 году, когда он достигал 34,3 млрд рублей.



Для спасения компании планируется допэмиссия акций на 115 млрд рублей, о чем стало известно из анонса VK. Предполагается, что выкуп новых акций будет поручен контролирующим акционерам — «Газпром-Медиа Холдингу» и «Согазу». При этом весной 2023 года VK уже получила 60 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В российских продуктах вновь массово нашли «мясной клей»



В твороге, сардельках и колбасе российских производителей снова массово обнаружили запрещённую добавку — трансглютаминазу, известную как «мясной клей». В частности, микробная трансглютаминаза была выявлена в продукции «Русмолпродукт», твороге «Время му» и творожной массе с изюмом «Курское молоко».



Среди мясных изделий добавку обнаружили в сардельках ООО «Кузьминки» и варёной колбасе с молоком от петербургского бренда «Анком». Роспотребнадзор и Россельхознадзор начали массово выявлять трансглютаминазу в продуктах питания в последние три года. В 2023 году было зафиксировано 25 случаев её использования — вдвое больше, чем в 2022-м, а за первые шесть месяцев 2024 года добавку обнаружили уже в 28 пробах.

думаю, шо завтра точно НІ, але як би Байден ввів знамениті санкції "проти танкерного флоту на два роки раніше" десь у зимку 2023, то сьогодні вона б не існувалаЕкономіку рф похоронить птн і його банда, гроші на відбудову Курської Області немає (Хінштейн сказав людям, що ваші будинкі не на черзі), арятувати гроші знайшлиа як там ФНБ? та вже розворовали, дирка від бублика залишилась, розумію, що у вас в рф друзі, рідні, може начальство там якесь ...булоРФ все по скрепному, як в СССР -знов в колбасі бумага і клей замість мяса, ви про це мріяли?багато чого могу вам накидати, але вас, як і Бандерлога не прошибешь фактами , Ви-стойкій ленінец, а той стойкій РПЦник