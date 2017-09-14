_Mykola_ написав:............ Волонтерство тут ні до чого, коли перед комплектацією автобуса, оголошуються величини виплат охочим. Тому, казати що нє-нє, за гроші то тільки анти, на мій погляд, не зовсім корректно.
Уже как-то писал, когда-нибудь (скорее всего, очень нескоро) мы узнаем много интересного о Майдане и его организации.
ЛОНДОН, 21 марта (Рейтер) - На следующей неделе Великобритания ускорит реализацию планов по потенциальному размещению миротворческих сил на Украине, включая обсуждение того, как они могут функционировать и какова их структура, заявил в пятницу пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера. Представитель сообщил, что британские военные планировщики снова встретятся на базе Нортвуд в Лондоне на следующей неделе, чтобы обсудить, как будут работать эти силы. «Мы продолжим ускорять темпы и масштабы планирования операции, проведя дальнейшие встречи в нашей штаб-квартире в Нортвуде, где мы более подробно рассмотрим детали и структуру будущих сил», — сказал представитель.
stm написав: Смотрите, какая заруба выходит. Я хорошо кушаю, лично грамота, при затратах меньше генияФокса, компания - грамота, лично мой дир под обстрелами миномёта, соус бешамель - прям очень просто: молоко, 2 ст.ложки муки 1 сорта, соль, перец по вкусу. Так же как МП головного мозга: я сотник церкви ополонка 19 месяц (не помню). Батл: богохульница боящаяся ныряния против 19 число, месяц (не помню), Идея: богохульница в бикини рипкурл против верующая, в чём угодно. Но! сотник патриархата, организовывающий батл, только не приверженец церкви оркоблажейнийший. Статут проверят мои юристы и нотари )))
))) +++ Красиво
мені теж подобається , написав у ньогоМПЦ головного мозга за півгодини , як прочитав пост stm
Faceless написав:........... Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного. Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм? Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Все вірно. Додам лише, що пані stm не належить до цих 80%, тому відповідно шукати їй пару слід серед тих 20%, що мають високий рівень доходів. Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.
ЛАД написав:Экономику РФ вы уже похоронили, РФ завтра или чуть позже уже развалится,
думаю, шо завтра точно НІ, але як би Байден ввів знамениті санкції "проти танкерного флоту на два роки раніше" десь у зимку 2023, то сьогодні вона б не існувала
Економіку рф похоронить птн і його банда, гроші на відбудову Курської Області немає (Хінштейн сказав людям, що ваші будинкі не на черзі), а Вконтакте рятувати гроші знайшли
Компания VK, возглавляемая с 2021 года Владимиром Кириенко (сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко), столкнулась с резким ухудшением финансового положения. По итогам 2024 года чистый убыток VK составил 94,9 млрд рублей — почти втрое больше, чем в 2023 году, когда он достигал 34,3 млрд рублей.
Для спасения компании планируется допэмиссия акций на 115 млрд рублей, о чем стало известно из анонса VK. Предполагается, что выкуп новых акций будет поручен контролирующим акционерам — «Газпром-Медиа Холдингу» и «Согазу». При этом весной 2023 года VK уже получила 60 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
а як там ФНБ? та вже розворовали, дирка від бублика залишилась
ЛАД, розумію, що у вас в рф друзі, рідні, може начальство там якесь ...було
РФ все по скрепному, як в СССР -знов в колбасі бумага і клей замість мяса, ви про це мріяли?
В российских продуктах вновь массово нашли «мясной клей»
В твороге, сардельках и колбасе российских производителей снова массово обнаружили запрещённую добавку — трансглютаминазу, известную как «мясной клей». В частности, микробная трансглютаминаза была выявлена в продукции «Русмолпродукт», твороге «Время му» и творожной массе с изюмом «Курское молоко».
Среди мясных изделий добавку обнаружили в сардельках ООО «Кузьминки» и варёной колбасе с молоком от петербургского бренда «Анком». Роспотребнадзор и Россельхознадзор начали массово выявлять трансглютаминазу в продуктах питания в последние три года. В 2023 году было зафиксировано 25 случаев её использования — вдвое больше, чем в 2022-м, а за первые шесть месяцев 2024 года добавку обнаружили уже в 28 пробах.
багато чого могу вам накидати, але вас, як і Бандерлога не прошибешь фактами , Ви-стойкій ленінец, а той стойкій РПЦник
_Mykola_ написав: як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями.
головне щоб заброньованих не відпускали , бо вони ж критично важливі для країни )))
Надо с Мадяром обсудить, мне действительно он с пацанами нужен тут, как крутой руководитель. Чухнет в отпуск на 24 дня и вернётся ))) он использует мы с пацанами чухнем на месяц, так же как я ром с пиратами - это выгорание.
stm написав:Вы и Ахметов, да кто бы мог подумать Вилкул из Криво Рога встали на защиту демократии и тех Майданов, наконец-то )))
bravo!чудове порівняння))
на жаль не достукаєтесь, там така вата в голові, це до закінчення віку (упц(рпц) головного мозга), хоч він зараз носить піксель ЗСУ, а в голові старі російські таракани
піксель до 22.04.25 міняю таракани на румунські, і їду спочатку пити каву в Сучаву. жєлаю Вам дійти з перемогою до москви, здоровя удачі, щастя сімейного, любовницю молоду, і золотий дощ ізобілія на Вашу старечу голову від європейських партньорів.