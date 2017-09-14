_Mykola_ написав: як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями.
головне щоб заброньованих не відпускали , бо вони ж критично важливі для країни )))
Надо с Мадяром обсудить, мне действительно он с пацанами нужен тут, как крутой руководитель. Чухнет в отпуск на 24 дня и вернётся ))) он использует мы с пацанами чухнем на месяц, так же как я ром с пиратами - это выгорание.
Військовослужбовці та заброньовані то 2 множини які майже не перетинаються. А що за пірати ? Сомалійські, хуситські чи інтелектуальні ? чи такі
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 22 бер, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:........ Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.
Подход интересный. А потом вы удивляетесь аналогиям с ... очень свободными женщинами. Мне почему-то кажется, что stm такого не придерживается.
ЛАД написав:По статье Портникова, процитированной Shaman"ом. Портников врёт (не верю, что он такой наивный и действительно так считает), что США "отримали статус світового лідера ... завдяки захисту демократії та її ідеалів". Свой статус они отримали благодаря 2МВ и тому, что они вышли из неё разбогатевшими, с огромным золотым запасом, а остальные страны были очень сильно разрушены. Благодаря этому они и стали мировым лидером, образцом и вообще "сияющим градом на холме". А совсем не "завдяки захисту демократії та її ідеалів". А Портников ставит телегу впереди лошади. Сегодня, благодаря более быстрому развитию остального мира, действительно "США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому". Отсюда и все сегодняшние проблемы. Идёт очередной передел мира, сфер влияния. И хорошо бы у человечества хватило ума не решать этот вопрос очередной мировой войной (или даже войной между ведущими державами), как это было в прошлом. ...
а де ж - "а в США й після 2СВ негрів лінчевали"?
чому США стали світовим лідером після 2СВ - причин багато. але ви свідомо ігноруєте одну з головних - що США живуть за певними правилами, те що ми звикли називати демократичним устроєм. це не лише змінність влади. так от, всі країни які живуть за цими правилами, більш-менш живуть успішно. тому всі гроші зберігають в доларах а не в юанях
але чому не визнають очевидні речі такі, як ЛАД, я не розумію...
_Mykola_ написав:............ Волонтерство тут ні до чого, коли перед комплектацією автобуса, оголошуються величини виплат охочим. Тому, казати що нє-нє, за гроші то тільки анти, на мій погляд, не зовсім корректно.
Уже как-то писал, когда-нибудь (скорее всего, очень нескоро) мы узнаем много интересного о Майдане и его организации.
а і так все ясно: Майдан оплатив Коломойський і Пінчук (перший тиждень), далі люди самі оргнізували, хто вбив Небесну Сотню? "чорна рота", хтось стріляв у спинув з вулиці ( будівлі Гінзбурга чи поруч), тому що на відео видно, що людей вбивать кулі не тільки з барикади, а також зі спини
_Mykola_ написав:............ Волонтерство тут ні до чого, коли перед комплектацією автобуса, оголошуються величини виплат охочим. Тому, казати що нє-нє, за гроші то тільки анти, на мій погляд, не зовсім корректно.
Уже как-то писал, когда-нибудь (скорее всего, очень нескоро) мы узнаем много интересного о Майдане и его организации.
а от як функціонувала влада за часів Яника й зараз відомо - з усіма їх "програмами" та підходом, якщо не можеш побороти корупцію, то очоль її. може й не всі відомо, але тим, хто займався великим та середнім бізнесом - не секрет. з "хонкою" за 100 млн дол та сином-мільярдером за кілька років. ЛАД ви ж спеціаліст по доходах, підкажіть, як можна заробити кілька ярдів доларів за кілька років
Faceless написав:........... Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного. Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм? Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Все вірно. Додам лише, що пані stm не належить до цих 80%, тому відповідно шукати їй пару слід серед тих 20%, що мають високий рівень доходів. Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.
fler, закінчуйте, бо тут ви почали грати не за те сторону, й ризикуєте програти ЛАДу не я сказав - "з таким підходом бідним взагалі не можна одружуватися" (с)
бо навіть якщо людина працює й заробляє гроші в іноземній кампанії, то машину за 20 куо вона купить в кредит. та й взагалі що це за машина за 20 куо - має бути десь 80 куо - оце пристойний подарунок для дружини . але це якщо чоловік - доларовий мільйонер. такі теж є
а так як ви описуєте - машина на 8 березня - є певна категорія дівчат, які так живуть - але не у шлюбі. як колись в давнину казали - що це племінниці. зараз кажуть простіше дівчина з "папиком". але й "папиків" таких небагато, й дівчат такого рівня - менше 1%
ЛАД написав:По статье Портникова, процитированной Shaman"ом. Портников врёт (не верю, что он такой наивный и действительно так считает), что США "отримали статус світового лідера ... завдяки захисту демократії та її ідеалів". Свой статус они отримали благодаря 2МВ и тому, что они вышли из неё разбогатевшими, с огромным золотым запасом, а остальные страны были очень сильно разрушены. Благодаря этому они и стали мировым лидером, образцом и вообще "сияющим градом на холме". А совсем не "завдяки захисту демократії та її ідеалів". А Портников ставит телегу впереди лошади. Сегодня, благодаря более быстрому развитию остального мира, действительно "США вже давно не мають того рівня впливу на світ, який мали у минулому". Отсюда и все сегодняшние проблемы. Идёт очередной передел мира, сфер влияния. И хорошо бы у человечества хватило ума не решать этот вопрос очередной мировой войной (или даже войной между ведущими державами), как это было в прошлом. ...
а де ж - "а в США й після 2СВ негрів лінчевали"?
чому США стали світовим лідером після 2СВ - причин багато. але ви свідомо ігноруєте одну з головних - що США живуть за певними правилами, те що ми звикли називати демократичним устроєм. це не лише змінність влади. так от, всі країни які живуть за цими правилами, більш-менш живуть успішно. тому всі гроші зберігають в доларах а не в юанях
але чому не визнають очевидні речі такі, як ЛАД, я не розумію...
Может быть "не розумієте" из-за вашего уровня инструктора райкома по идеологии? Англия, Франция и пр. были не менее демократическими, но почему-то после войны были разрушенными и нищими. В отличие от США. С чем вы пытаетесь спорить в моём посте? С тем, что во время 2МВ на территории США не было никаких боевых действий? Или с тем, что они поставляли оружие (и не только) всему миру, естественно, за деньги, в результате после войны у них скопились огромные богатства? Или с тем, что экономический вес США в мире заметно упал за последние десятилетия, хотя они всё ещё остаются ведущей державой? Или для вас тайна, что по ВВП (ППС) США уже на 2-м месте в мире? Чтобы не было претензий к источникам - https://www.unian.ua/economics/finance/kitay-na-pershomu-misci-na-yakomu-rf-top-20-naybilshih-ekonomik-svitu-za-vvp-12858282.html.
Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Для цього використали дані Міжнародного валютного фонду за кінець 2024-го. .............. Загалом перша десятка виглядає так:
КНР - $33,1 трлн; США - $29,2 трлн; Індія - $16,0 трлн; Росія - $6.9 трлн; Японія - $6.6 трлн; Німеччина - $6,0 трлн; Бразилія - $4,7 трлн; Індонезія - $4,7 трлн; Франція - $4.4 трлн; Великобританія - $4.3 трлн
И Китай опередил США по этому показателю ещё 10 лет назад в 2014. По номинальному ВВП США, правда, пока сильно опережают Китай (примерно в 1,5 раза больше). Вы, вроде, экономист, правда, "не обычный". Вы всего этого не знаете? Или вам не важна суть поста, главное потроллить меня?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 бер, 2025 19:21, всього редагувалось 1 раз.