Додано: Суб 22 бер, 2025 19:40

Shaman написав: fler написав: Все вірно. Додам лише, що пані stm не належить до цих 80%, тому відповідно шукати їй пару слід серед тих 20%, що мають високий рівень доходів.

Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm. Все вірно. Додам лише, що пані stm не належить до цих 80%, тому відповідно шукати їй пару слід серед тих 20%, що мають високий рівень доходів.Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.

fler, не я сказав - "з таким підходом бідним взагалі не можна одружуватися" (с) , не я сказав - "з таким підходом бідним взагалі не можна одружуватися" (с)

Shaman написав: бо навіть якщо людина працює й заробляє гроші в іноземній кампанії, то машину за 20 куо вона купить в кредит. бо навіть якщо людина працює й заробляє гроші в іноземній кампанії, то машину за 20 куо вона купить в кредит.

Shaman написав: а так як ви описуєте - машина на 8 березня - є певна категорія дівчат, які так живуть - але не у шлюбі. як колись в давнину казали - що це племінниці. зараз кажуть простіше дівчина з "папиком". але й "папиків" таких небагато, й дівчат такого рівня - менше 1% а так як ви описуєте - машина на 8 березня - є певна категорія дівчат, які так живуть - але не у шлюбі. як колись в давнину казали - що це племінниці. зараз кажуть простіше дівчина з "папиком". але й "папиків" таких небагато, й дівчат такого рівня - менше 1%

Бідним не треба зазіхати на жінок не свого рівня. Нехай обирають серед доярок з Хацапєтовки чи касирок з АТБ тощо. "Нє по Сєнькє шапка"(с)До чого тут кредит чи не кредит. Людина, яка може собі дозволити робити такі дарунки явно не належить до середньостатистичного прошарку.Не треба фантазувати. Який він "папік", якщо старший за неї на 5 років?Лад натягує сову на глобус. Я намагаюся пояснити, пані stm - не для середньостатистичних чоловіків. У неї потреби іншого рівня, які 80% чоловіків задовольнити не можуть, бо не мають відповідних доходів.Дивно, що на фінансовому форумі є чоловіки, які не розуміють простих речей - що не всім жінкам підходять середньостатистичні чоловіки. Проте чомусь більшість з вас не шукає собі середньостатистичну жінку, хочуть молоду+красиву+розумну+з грошима(туди ж нерухомість) і все це одна жінка (не 4 різні))).