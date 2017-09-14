ЛАД написав:.......... Уже как-то писал, когда-нибудь (скорее всего, очень нескоро) мы узнаем много интересного о Майдане и его организации.
а і так все ясно: Майдан оплатив Коломойський і Пінчук (перший тиждень), далі люди самі оргнізували, хто вбив Небесну Сотню? "чорна рота", хтось стріляв у спинув з вулиці ( будівлі Гінзбурга чи поруч), тому що на відео видно, що людей вбивать кулі не тільки з барикади, а також зі спини
fler написав:Все вірно. Додам лише, що пані stm не належить до цих 80%, тому відповідно шукати їй пару слід серед тих 20%, що мають високий рівень доходів. Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.
fler, не я сказав - "з таким підходом бідним взагалі не можна одружуватися" (с)
Бідним не треба зазіхати на жінок не свого рівня. Нехай обирають серед доярок з Хацапєтовки чи касирок з АТБ тощо. "Нє по Сєнькє шапка"(с)
Shaman написав:бо навіть якщо людина працює й заробляє гроші в іноземній кампанії, то машину за 20 куо вона купить в кредит.
До чого тут кредит чи не кредит. Людина, яка може собі дозволити робити такі дарунки явно не належить до середньостатистичного прошарку.
Shaman написав:а так як ви описуєте - машина на 8 березня - є певна категорія дівчат, які так живуть - але не у шлюбі. як колись в давнину казали - що це племінниці. зараз кажуть простіше дівчина з "папиком". але й "папиків" таких небагато, й дівчат такого рівня - менше 1%
Не треба фантазувати. Який він "папік", якщо старший за неї на 5 років? Лад натягує сову на глобус. Я намагаюся пояснити, пані stm - не для середньостатистичних чоловіків. У неї потреби іншого рівня, які 80% чоловіків задовольнити не можуть, бо не мають відповідних доходів. Дивно, що на фінансовому форумі є чоловіки, які не розуміють простих речей - що не всім жінкам підходять середньостатистичні чоловіки. Проте чомусь більшість з вас не шукає собі середньостатистичну жінку, хочуть молоду+красиву+розумну+з грошима(туди ж нерухомість) і все це одна жінка (не 4 різні))).
Щось модерація розслабилась - вже давно мали би створити якусь гілячку для перенесення постів типу матримоніальні та інші зв'язки. Що весна робить із недокоханими не зважаючи на вік, фінанси та статус.
_Mykola_ написав:Волонтерство тут ні до чого, коли перед комплектацією автобуса, оголошуються величини виплат охочим. Тому, казати що нє-нє, за гроші то тільки анти, на мій погляд, не зовсім корректно.
А шо Арестович говорит? Победит ваша дочка в неизвестном ВУЗе не желающая возвращаться к родителям и стране рождения или сын второй моей сотрудницы с образованием международный юр.фак 5 мирового рейтинга универов желающего и работающего уже с прокуратурой международного суда по военным преступлениям?
Banderlog написав:любовницю молоду, і золотий дощ ізобілія на Вашу старечу голову від європейських партньорів.
любовниця молода не потрібна, у мене донькі 33 роки, золотого дощу не очікую, кручусь на свої "піратські"
стосовно старості, гадаю що за темпами ти мене випереджаєш))) мені в 40 років ніхто більше 30 не давав)), а ти вже на 50 виглядаєш
Де це ти мене видів?))) От в тім і біда що мені ще треба а воно тут в підвалі нема. А на свободі треба заробляти 10тисяч... Думав сначала застрелитись від таких цін, але таки рішив поки в європу, кажуть там жєнщини самі пристають.
prodigy написав:......... любовниця молода не потрібна, у мене донькі 33 роки, золотого дощу не очікую, кручусь на свої "піратські"
стосовно старості, гадаю що за темпами ти мене випереджаєш))) мені в 40 років ніхто більше 30 не давав)), а ти вже на 50 виглядаєш
Де це ти мене видів?))) От в тім і біда що мені ще треба а воно тут в підвалі нема. А на свободі треба заробляти 10тисяч... Думав сначала застрелитись від таких цін, але таки рішив поки в європу, кажуть там жєнщини самі пристають.
Как это вы не заметили? Он же рядом с вами на КП сидит. Или ваш сменщик?