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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1334013341133421334313344>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:19

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:любовницю молоду, і золотий дощ ізобілія на Вашу старечу голову від європейських партньорів.

любовниця молода не потрібна, у мене донькі 33 роки,
золотого дощу не очікую, кручусь на свої "піратські"

пообіцяли донці, що коханка не буде молодшою за неї? ;) жарт :oops:

а от золотий дощ - дуже багатозначний вираз :lol:

не ображайте, Бандерлог людина віруюча, (тобто, скрепна)
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:24

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:любовницю молоду, і золотий дощ ізобілія на Вашу старечу голову від європейських партньорів.

любовниця молода не потрібна, у мене донькі 33 роки,
золотого дощу не очікую, кручусь на свої "піратські"

пообіцяли донці, що коханка не буде молодшою за неї? ;) жарт :oops:

а от золотий дощ - дуже багатозначний вираз :lol:

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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:35

  prodigy написав:
  ЛАД написав:..........
Уже как-то писал, когда-нибудь (скорее всего, очень нескоро) мы узнаем много интересного о Майдане и его организации.


а і так все ясно: Майдан оплатив Коломойський і Пінчук (перший тиждень), далі люди самі оргнізували, хто вбив Небесну Сотню? "чорна рота", хтось стріляв у спинув з вулиці ( будівлі Гінзбурга чи поруч), тому що на відео видно, що людей вбивать кулі не тільки з барикади, а також зі спини

https://www.radiosvoboda.org/a/video/29045738.html
.........
Очень рад, что вам всё так ясно. Так же, как с очень близким крахом РФ.
Вот только
Тот,
кто постоянно ясен
............
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:40

Зачепило..))

  Shaman написав:
  fler написав:Все вірно. Додам лише, що пані stm не належить до цих 80%, тому відповідно шукати їй пару слід серед тих 20%, що мають високий рівень доходів.
Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.

fler, не я сказав - "з таким підходом бідним взагалі не можна одружуватися" (с)

Бідним не треба зазіхати на жінок не свого рівня. Нехай обирають серед доярок з Хацапєтовки чи касирок з АТБ тощо. "Нє по Сєнькє шапка"(с)
  Shaman написав:бо навіть якщо людина працює й заробляє гроші в іноземній кампанії, то машину за 20 куо вона купить в кредит.

До чого тут кредит чи не кредит. Людина, яка може собі дозволити робити такі дарунки явно не належить до середньостатистичного прошарку.
  Shaman написав:а так як ви описуєте - машина на 8 березня - є певна категорія дівчат, які так живуть - але не у шлюбі. як колись в давнину казали - що це племінниці. зараз кажуть простіше дівчина з "папиком". але й "папиків" таких небагато, й дівчат такого рівня - менше 1% 8)

Не треба фантазувати. Який він "папік", якщо старший за неї на 5 років?
Лад натягує сову на глобус. Я намагаюся пояснити, пані stm - не для середньостатистичних чоловіків. У неї потреби іншого рівня, які 80% чоловіків задовольнити не можуть, бо не мають відповідних доходів.
Дивно, що на фінансовому форумі є чоловіки, які не розуміють простих речей - що не всім жінкам підходять середньостатистичні чоловіки. Проте чомусь більшість з вас не шукає собі середньостатистичну жінку, хочуть молоду+красиву+розумну+з грошима(туди ж нерухомість) і все це одна жінка (не 4 різні))).
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось модерація розслабилась - вже давно мали би створити якусь гілячку для перенесення постів типу матримоніальні та інші зв'язки.
Що весна робить із недокоханими не зважаючи на вік, фінанси та статус.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:46

  _Mykola_ написав:Волонтерство тут ні до чого, коли перед комплектацією автобуса, оголошуються величини виплат охочим. Тому, казати що нє-нє, за гроші то тільки анти, на мій погляд, не зовсім корректно. :roll:

А шо Арестович говорит? Победит ваша дочка в неизвестном ВУЗе не желающая возвращаться к родителям и стране рождения или сын второй моей сотрудницы с образованием международный юр.фак 5 мирового рейтинга универов желающего и работающего уже с прокуратурой международного суда по военным преступлениям?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:47

  prodigy написав:
  Banderlog написав:любовницю молоду, і золотий дощ ізобілія на Вашу старечу голову від європейських партньорів.


любовниця молода не потрібна, у мене донькі 33 роки,
золотого дощу не очікую, кручусь на свої "піратські"

стосовно старості, гадаю що за темпами ти мене випереджаєш)))
мені в 40 років ніхто більше 30 не давав)), а ти вже на 50 виглядаєш

Де це ти мене видів?)))
От в тім і біда що мені ще треба а воно тут в підвалі нема.
А на свободі треба заробляти 10тисяч... Думав сначала застрелитись від таких цін, але таки рішив поки в європу, кажуть там жєнщини самі пристають.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол.

Не понимаю, как можно дарить обноски!?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:48

  Бетон написав:Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.

Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?

Зачем.

Ты налоги платишь по-минимум и там, где нельзя не заплатить

Зато столько апломба, столько рассказов

Если так хорошо на гос.службе, то почему ты ещё не там ?
Но тебя там нет, значит, опять ты со сторожем набухался и от него узнал информацию )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:53

  Banderlog написав:
  prodigy написав:.........
любовниця молода не потрібна, у мене донькі 33 роки,
золотого дощу не очікую, кручусь на свої "піратські"

стосовно старості, гадаю що за темпами ти мене випереджаєш)))
мені в 40 років ніхто більше 30 не давав)), а ти вже на 50 виглядаєш

Де це ти мене видів?)))
От в тім і біда що мені ще треба а воно тут в підвалі нема.
А на свободі треба заробляти 10тисяч... Думав сначала застрелитись від таких цін, але таки рішив поки в європу, кажуть там жєнщини самі пристають.
Как это вы не заметили?
Он же рядом с вами на КП сидит. Или ваш сменщик?
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