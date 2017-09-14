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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13341133421334313344>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:55

  Сибарит написав:
  fler написав:На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол.

Не понимаю, как можно дарить обноски!?
Больше не заработала?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»))
Насколько я разбираюсь в барышнях))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:поки в європу, кажуть там жєнщини самі пристають.

у 1997р ми були на ремонті у місте Емден(це 130 на захід від Бремена, де бременські музиканти), таке гарне місто, десь 50к населення, були там майже 2 місяці, кожного дня після 17.00 до 24.00 ходили гуляти в місто(морозиво їли, ковбаски, пиво)-я закохався в це містечко. Декілька раз були на дискотеці-дівчата там на диво були дуже красиві (не схожі на німкень, бо я на пассажирі 3 роки з німцями працював -гарно розпізнаю їх). Так от, ти підходишь до дівчини (вони всі там були років 20-22) і запрошуєш по німецькі на танець: Wollen Sie tanzen, потім кажешь mein Name ist Bandarlog, вона відповідає
mein Name ist Gaby. А далі ти весь танок мовчишь, тебе питають Sie sprechen Deutsch?
Nein, nur auf Englisch. і все, дівчина повертаєтся до тебе зворотньою стороною медалі

у 1984 на діскотеках ссср



щоб мати контакти, треба вчити мову, і не рівні : Ein Bier und ein Würstchen, bitte
якщо має вільний час -вчи німецьку по Sprachführer
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 22 бер, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:23

  Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»))
Насколько я разбираюсь в барышнях))

Пані stm, это для вас офигенный мужчина )

Берите, таких больше уже не делают )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:31

  Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»))
Насколько я разбираюсь в барышнях))

Правильно, только мужику, чтобы быть на одной волне с СТМ, надо зарабатывать «не меньше чем». :D Это и качественная еда, и поехать на отдых за границу, и в театр сходить, и одеться и т.д. Ну не может среднестатистический мужик себе позволить такую женщину, она "дорогая" для него. Кроме того, что и поговорить такому мужику с ней не о чем, она больше него знает, увы)). Поэтому "чтоб не скучно" тоже не получится со среднестатистическим. На этом заканчиваю, а то вдруг СТМ обидится :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:41

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:........
Яник йшов Європу? Тут, схоже, вже ні про що говорити, маємо справу з якимось рашаботом, який видає себе за військового.
кастрюльку з голови зніміть. Вже 11 років пройшло. Пора побачити результати ваших мітингів.
........

С кем вы разговариваете?
Там уже очень давно кастрюлька к голове приросла, а, может, просто голова превратилась в кастрюлю.
Вы его ещё не знаете, он на этой ветке раньше почти не появлялся. Сейчас что-то пробило.

внутрішні окупанти свідомо ігнорують українську мову, але вчать інших "любить Родіну під дулами загороджувальних загонів хотабів"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:41

  Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»))
Насколько я разбираюсь в барышнях))


Все любят СТМ за темперамент и веселый нрав.
Все рады возвращению.
политику и конформизм вынесем за скобки (БЫВАЕТ И ХУЖЕ)
то что там она написала что я ее сжечь хотел - то недорузумение
она в январе писала что на Ближний Восток ей нельзя - сожгут как ведьму. У меня тогда аж сердце екнуло, как это так сжечь веселую стм , даже лайки поставил. Но драматическая картина осталась в памяти.
Long live stm

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:45

  stm написав:Трамп - трагедия многих будущих человеческих жизней, первыми почувствуют это как раз его избиратели. Там уже отмена всего и пиздец всему потихоньку просачивается во все сферы.

Ви не плутайте комуно-домекратів що просували ідеї BLM, небінарних гендерів, ESG, diversity, воукеризму, фемінізму (до речі, чому ви досі не в окопі, якщо така просунута?) та республіканців, які захищають ідеї лібертаріанства, волі та традиційні цінності W.A.S.P.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 бер, 2025 20:49, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я смотрю сюда как не зайдёшь, всё любовные интриги не утихают.
Вы, прямо, как коты мартовские)
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:47

Президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін тільки й говорять про те, що хочуть домогтися миру в Україні, проте їхня справжня мета - знищити Україну, вважає польський журналіст і громадсько-політичний діяч Адам Міхнік.

Чемберлен (екс-прем'єр-міністр Великої Британії, "головний провідник політики умиротворення Гітлера") і Гітлер теж говорили про мир, і для цієї мети треба було "покінчити" з Чехословаччиною.

"Сьогодні, йдучи цим політичним шляхом, пропонується спільними зусиллями Трампа і Путіна знищити Україну. Європа на це не може погодитися, треба сказати дуже чітко і ясно: всі ми українці, кожен європеєць є українцем і з цим себе треба ідентифікувати, обстоювати цю позицію", - зазначив Міхнік.
prodigy
 
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