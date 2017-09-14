Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»)) Насколько я разбираюсь в барышнях))
Banderlog написав:поки в європу, кажуть там жєнщини самі пристають.
у 1997р ми були на ремонті у місте Емден(це 130 на захід від Бремена, де бременські музиканти), таке гарне місто, десь 50к населення, були там майже 2 місяці, кожного дня після 17.00 до 24.00 ходили гуляти в місто(морозиво їли, ковбаски, пиво)-я закохався в це містечко. Декілька раз були на дискотеці-дівчата там на диво були дуже красиві (не схожі на німкень, бо я на пассажирі 3 роки з німцями працював -гарно розпізнаю їх). Так от, ти підходишь до дівчини (вони всі там були років 20-22) і запрошуєш по німецькі на танець: Wollen Sie tanzen, потім кажешь mein Name ist Bandarlog, вона відповідає mein Name ist Gaby. А далі ти весь танок мовчишь, тебе питають Sie sprechen Deutsch? Nein, nur auf Englisch. і все, дівчина повертаєтся до тебе зворотньою стороною медалі
у 1984 на діскотеках ссср
щоб мати контакти, треба вчити мову, і не рівні : Ein Bier und ein Würstchen, bitte якщо має вільний час -вчи німецьку по Sprachführer
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 22 бер, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»)) Насколько я разбираюсь в барышнях))
Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»)) Насколько я разбираюсь в барышнях))
Правильно, только мужику, чтобы быть на одной волне с СТМ, надо зарабатывать «не меньше чем». Это и качественная еда, и поехать на отдых за границу, и в театр сходить, и одеться и т.д. Ну не может среднестатистический мужик себе позволить такую женщину, она "дорогая" для него. Кроме того, что и поговорить такому мужику с ней не о чем, она больше него знает, увы)). Поэтому "чтоб не скучно" тоже не получится со среднестатистическим. На этом заканчиваю, а то вдруг СТМ обидится
hxbbgaf написав:........ Яник йшов Європу? Тут, схоже, вже ні про що говорити, маємо справу з якимось рашаботом, який видає себе за військового.
кастрюльку з голови зніміть. Вже 11 років пройшло. Пора побачити результати ваших мітингів. ........
С кем вы разговариваете? Там уже очень давно кастрюлька к голове приросла, а, может, просто голова превратилась в кастрюлю. Вы его ещё не знаете, он на этой ветке раньше почти не появлялся. Сейчас что-то пробило.
внутрішні окупанти свідомо ігнорують українську мову, але вчать інших "любить Родіну під дулами загороджувальних загонів хотабів"
Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»)) Насколько я разбираюсь в барышнях))
Все любят СТМ за темперамент и веселый нрав. Все рады возвращению. политику и конформизм вынесем за скобки (БЫВАЕТ И ХУЖЕ) то что там она написала что я ее сжечь хотел - то недорузумение она в январе писала что на Ближний Восток ей нельзя - сожгут как ведьму. У меня тогда аж сердце екнуло, как это так сжечь веселую стм , даже лайки поставил. Но драматическая картина осталась в памяти. Long live stm
stm написав:Трамп - трагедия многих будущих человеческих жизней, первыми почувствуют это как раз его избиратели. Там уже отмена всего и пиздец всему потихоньку просачивается во все сферы.
Ви не плутайте комуно-домекратів що просували ідеї BLM, небінарних гендерів, ESG, diversity, воукеризму, фемінізму (до речі, чому ви досі не в окопі, якщо така просунута?) та республіканців, які захищають ідеї лібертаріанства, волі та традиційні цінності W.A.S.P.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 бер, 2025 20:49, всього редагувалось 3 разів.
Президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін тільки й говорять про те, що хочуть домогтися миру в Україні, проте їхня справжня мета - знищити Україну, вважає польський журналіст і громадсько-політичний діяч Адам Міхнік.
Чемберлен (екс-прем'єр-міністр Великої Британії, "головний провідник політики умиротворення Гітлера") і Гітлер теж говорили про мир, і для цієї мети треба було "покінчити" з Чехословаччиною.
"Сьогодні, йдучи цим політичним шляхом, пропонується спільними зусиллями Трампа і Путіна знищити Україну. Європа на це не може погодитися, треба сказати дуже чітко і ясно: всі ми українці, кожен європеєць є українцем і з цим себе треба ідентифікувати, обстоювати цю позицію", - зазначив Міхнік.