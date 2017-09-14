Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»)) Насколько я разбираюсь в барышнях))
Все любят СТМ за темперамент и веселый нрав. Все рады возвращению. политику и конформизм вынесем за скобки (БЫВАЕТ И ХУЖЕ) то что там она написала что я ее сжечь хотел - то недорузумение она в январе писала что на Ближний Восток ей нельзя - сожгут как ведьму. У меня тогда аж сердце екнуло, как это так сжечь веселую стм , даже лайки поставил. Но драматическая картина осталась в памяти. Long live stm
Ты показал свою ущербность и убогость ...
Как ты там говорил "меня слушають 25-летние девушки и даже смеются от моих шуток" бОльшей ущербности от тебя я не читал
Любой нормальный мужчина не будет акцентировать тот факт, что его слушают 25-летние девушки и уже тем более, не будет акцентировать, что 25-летние девушки смеются над его шутками )
Правильно, только мужику, чтобы быть на одной волне с СТМ, надо зарабатывать «не меньше чем»
- я прошу руку у Вашої дочки - юначе, а можна поцікавитись, скільки ви заробляєте? Я переймаюсь, щоб дочка не була в бідності., - 40 тис грн - хм, я дочці лише кишенькових даю 30 тис грн на місяць! - я їх вже врахував.