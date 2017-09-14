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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13341133421334313344
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:48

  flyman написав:
  stm написав:Трамп - трагедия многих будущих человеческих жизней, первыми почувствуют это как раз его избиратели. Там уже отмена всего и пиздец всему потихоньку просачивается во все сферы.

Ви не плутайте комуно-домекратів із лібертаріанством, волею та традиційними цінностями W.A.S.P.

Бедняжка, пересмотрела пропаганды.
Мои родственники из США, говорят, что в США всё тип топ.
Снимайте кастрюли

Просто смешно читать, как американских избирателей сверхдерджавы учит какая-то украинка. Пхахаха
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 22 бер, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:49

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»))
Насколько я разбираюсь в барышнях))


Все любят СТМ за темперамент и веселый нрав.
Все рады возвращению.
политику и конформизм вынесем за скобки (БЫВАЕТ И ХУЖЕ)
то что там она написала что я ее сжечь хотел - то недорузумение
она в январе писала что на Ближний Восток ей нельзя - сожгут как ведьму. У меня тогда аж сердце екнуло, как это так сжечь веселую стм , даже лайки поставил. Но драматическая картина осталась в памяти.
Long live stm

Зображення

Ты показал свою ущербность и убогость ...

Как ты там говорил "меня слушають 25-летние девушки и даже смеются от моих шуток"
бОльшей ущербности от тебя я не читал

Любой нормальный мужчина не будет акцентировать тот факт, что его слушают 25-летние девушки и уже тем более, не будет акцентировать, что 25-летние девушки смеются над его шутками
)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:51

  Бетон написав:Бедняжка, пересмотрела пропаганды.
Мои родственники из США, говорят, что в США всё тип топ.
Снимайте кастрюли

Просто смешно читать, как американских избирателей сверхдерджавы учит какая-то украинка. Пхахаха

У пророссийского пропагандона везде есть родственники и знакомые
Исключений ещё не было

А по факту - Бетон, ты банальное трындло ))

PS. А также, что у тебя нет яиц, потому что, плачешься как баба.
Что у Трампа нет яиц, потому что, стелится под Путина
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 22 бер, 2025 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:52

fler


Правильно, только мужику, чтобы быть на одной волне с СТМ, надо зарабатывать «не меньше чем»


- я прошу руку у Вашої дочки
- юначе, а можна поцікавитись, скільки ви заробляєте? Я переймаюсь, щоб дочка не була в бідності.,
- 40 тис грн
- хм, я дочці лише кишенькових даю 30 тис грн на місяць!
- я їх вже врахував.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:53

  Дюрі-бачі написав:Тису перепливати буде важче
https://uzhgorod.net.ua/news/187117

Це щоб Орбан і Фіцо з Туском не відкрили другий фронт. Тоді торба.
flyman
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