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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1334213343133441334513346>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:48

  flyman написав:
  stm написав:Трамп - трагедия многих будущих человеческих жизней, первыми почувствуют это как раз его избиратели. Там уже отмена всего и пиздец всему потихоньку просачивается во все сферы.

Ви не плутайте комуно-домекратів із лібертаріанством, волею та традиційними цінностями W.A.S.P.

Бедняжка, пересмотрела пропаганды.
Мои родственники из США, говорят, что в США всё тип топ.
Снимайте кастрюли

Просто смешно читать, как американских избирателей сверхдерджавы учит какая-то украинка. Пхахаха
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 22 бер, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:49

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»))
Насколько я разбираюсь в барышнях))


Все любят СТМ за темперамент и веселый нрав.
Все рады возвращению.
политику и конформизм вынесем за скобки (БЫВАЕТ И ХУЖЕ)
то что там она написала что я ее сжечь хотел - то недорузумение
она в январе писала что на Ближний Восток ей нельзя - сожгут как ведьму. У меня тогда аж сердце екнуло, как это так сжечь веселую стм , даже лайки поставил. Но драматическая картина осталась в памяти.
Long live stm

Зображення

Ты показал свою ущербность и убогость ...

Как ты там говорил "меня слушають 25-летние девушки и даже смеются от моих шуток"
бОльшей ущербности от тебя я не читал

Любой нормальный мужчина не будет акцентировать тот факт, что его слушают 25-летние девушки и уже тем более, не будет акцентировать, что 25-летние девушки смеются над его шутками
)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:51

  Бетон написав:Бедняжка, пересмотрела пропаганды.
Мои родственники из США, говорят, что в США всё тип топ.
Снимайте кастрюли

Просто смешно читать, как американских избирателей сверхдерджавы учит какая-то украинка. Пхахаха

У пророссийского пропагандона везде есть родственники и знакомые
Исключений ещё не было

А по факту - Бетон, ты банальное трындло ))

PS. А также, что у тебя нет яиц, потому что, плачешься как баба.
Что у Трампа нет яиц, потому что, стелится под Путина
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 22 бер, 2025 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:52

fler


Правильно, только мужику, чтобы быть на одной волне с СТМ, надо зарабатывать «не меньше чем»


- я прошу руку у Вашої дочки
- юначе, а можна поцікавитись, скільки ви заробляєте? Я переймаюсь, щоб дочка не була в бідності.,
- 40 тис грн
- хм, я дочці лише кишенькових даю 30 тис грн на місяць!
- я їх вже врахував.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:53

  Дюрі-бачі написав:Тису перепливати буде важче
https://uzhgorod.net.ua/news/187117

Це щоб Орбан і Фіцо з Туском не відкрили другий фронт. Тоді торба.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:58

  detroytred написав:
  Бетон написав:Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.

Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?

Зачем.

Ви мабуть не знаєте, бо не бачили госструктури з середини))
Є в них майже в усіх така хрєнь -- оті десять, яких ви знаєте, "цілий день п'ть кофе", але є ще пара, яка за себе і за них працює ... і день, і ніч.

це про цицькоцмудильників постійно Бобуа гундосить, що "в тилу елої геть нюх втратили"?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:04

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Бетон написав:Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год
я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.

Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?

Зачем.

Ви мабуть не знаєте, бо не бачили госструктури з середини))
Є в них майже в усіх така хрєнь -- оті десять, яких ви знаєте, "цілий день п'ть кофе", але є ще пара, яка за себе і за них працює ... і день, і ніч.

це про цицькоцмудильників постійно Бобуа гундосить, що "в тилу елої геть нюх втратили"?

Знаю з середини.
Трохи роботи є у відділі перевірки декларацій. Але це не коштує 1.3 млрд. Це взагалі бесполезно.
Толку от проверок. Результат = 0
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:06

flyman

внутрішні окупанти свідомо ігнорують українську мову, але вчать інших "любить Родіну під дулами загороджувальних загонів хотабів"


Коли Франт щоранку ледь продерши очі на гілці нерухомості пише про «патріотів» у вишиванках до пупа , які гарно щебечуть про любов до України державною, проте коли торкається проявити цей патріотизм, то «дєло потірялось і відновленію не підлягає», «сітківка може при пострілах почати лущитись , відклеюватись і відстрілюватись , як тефлон на сковорідці.», я згадую Флаймана. . В питаннях економічного фронту, то теж ні. Жодного донату, а просто лише обговорення про підвищення військового збору викликає істерику на всю ДОУ разом с файненс.. Оббирають біднягу.
От і все що треба знати про патріота, гарного розказуючого на державній захисникам без державної, як неправильно вони люблять Україну
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 бер, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:09

Соромно файман, став буржуазним націонал-ухилянтом
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:09

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:
  greenozon написав:Мадяр. і цим все сказано


Я так розумію, що ніхто й не послухав.
То хоч 2 хвилини.
З 1г.13хв. по 1г.15хв. -- як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями. Щоб не дивитись на те, що тут буде відбуватися.

Так а що тут обговорювати?
Притомним, напевно, вже зрозуміло, що після закінчення війни, яка принесла великі втрата, багато людей з інвалідностями, розваленою інфраструктурою, будинками, сім'ями, розділеним на сорти суспільством, та ще й без безумовної перемоги про яку так багато говорили... буде тяжко, важко і боляче. :evil:

Він висловив свої плани як максимально хоче униктути ще й цього травматичного досвіду, щоб не отримати ще більше проблем після демобілізації...

плюс буде повно внутрішніх окупантів та носіїв паспорту, яким "дакаяразніца", "руськіймойрадной" які вчергове вибиратимуть ригів/опжз/внєсістємного
flyman
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