Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»)) Насколько я разбираюсь в барышнях))
Все любят СТМ за темперамент и веселый нрав. Все рады возвращению. политику и конформизм вынесем за скобки (БЫВАЕТ И ХУЖЕ) то что там она написала что я ее сжечь хотел - то недорузумение она в январе писала что на Ближний Восток ей нельзя - сожгут как ведьму. У меня тогда аж сердце екнуло, как это так сжечь веселую стм , даже лайки поставил. Но драматическая картина осталась в памяти. Long live stm
Ты показал свою ущербность и убогость ...
Как ты там говорил "меня слушають 25-летние девушки и даже смеются от моих шуток" бОльшей ущербности от тебя я не читал
Любой нормальный мужчина не будет акцентировать тот факт, что его слушают 25-летние девушки и уже тем более, не будет акцентировать, что 25-летние девушки смеются над его шутками )
Правильно, только мужику, чтобы быть на одной волне с СТМ, надо зарабатывать «не меньше чем»
- я прошу руку у Вашої дочки - юначе, а можна поцікавитись, скільки ви заробляєте? Я переймаюсь, щоб дочка не була в бідності., - 40 тис грн - хм, я дочці лише кишенькових даю 30 тис грн на місяць! - я їх вже врахував.
Бетон написав:Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.
Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?
Зачем.
Ви мабуть не знаєте, бо не бачили госструктури з середини)) Є в них майже в усіх така хрєнь -- оті десять, яких ви знаєте, "цілий день п'ть кофе", але є ще пара, яка за себе і за них працює ... і день, і ніч.
це про цицькоцмудильників постійно Бобуа гундосить, що "в тилу елої геть нюх втратили"?
Бетон написав:Годовой бюджет НАЗК - 1,3 млрд в год я знаю специалистов там, з.п. 50 тысяч нетто. весь день пьют кофе на Міхновського, 28 и гутарят про помаду из мейкап.
Зачем мне нужны эти бездельники за мои налоги?
Зачем.
Ви мабуть не знаєте, бо не бачили госструктури з середини)) Є в них майже в усіх така хрєнь -- оті десять, яких ви знаєте, "цілий день п'ть кофе", але є ще пара, яка за себе і за них працює ... і день, і ніч.
це про цицькоцмудильників постійно Бобуа гундосить, що "в тилу елої геть нюх втратили"?
Знаю з середини. Трохи роботи є у відділі перевірки декларацій. Але це не коштує 1.3 млрд. Це взагалі бесполезно. Толку от проверок. Результат = 0
внутрішні окупанти свідомо ігнорують українську мову, але вчать інших "любить Родіну під дулами загороджувальних загонів хотабів"
Коли Франт щоранку ледь продерши очі на гілці нерухомості пише про «патріотів» у вишиванках до пупа , які гарно щебечуть про любов до України державною, проте коли торкається проявити цей патріотизм, то «дєло потірялось і відновленію не підлягає», «сітківка може при пострілах почати лущитись , відклеюватись і відстрілюватись , як тефлон на сковорідці.», я згадую Флаймана. . В питаннях економічного фронту, то теж ні. Жодного донату, а просто лише обговорення про підвищення військового збору викликає істерику на всю ДОУ разом с файненс.. Оббирають біднягу. От і все що треба знати про патріота, гарного розказуючого на державній захисникам без державної, як неправильно вони люблять Україну
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 бер, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Я так розумію, що ніхто й не послухав. То хоч 2 хвилини. З 1г.13хв. по 1г.15хв. -- як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями. Щоб не дивитись на те, що тут буде відбуватися.
Так а що тут обговорювати? Притомним, напевно, вже зрозуміло, що після закінчення війни, яка принесла великі втрата, багато людей з інвалідностями, розваленою інфраструктурою, будинками, сім'ями, розділеним на сорти суспільством, та ще й без безумовної перемоги про яку так багато говорили... буде тяжко, важко і боляче.
Він висловив свої плани як максимально хоче униктути ще й цього травматичного досвіду, щоб не отримати ще більше проблем після демобілізації...
плюс буде повно внутрішніх окупантів та носіїв паспорту, яким "дакаяразніца", "руськіймойрадной" які вчергове вибиратимуть ригів/опжз/внєсістємного