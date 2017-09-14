

Інтерв'юер:

Але Україна зараз перебуває під величезним тиском.

Ми бачимо, що відбувається в Куп'янську. Очевидно, що великого оточення немає, як заявляє Путін, і як, до речі, говорить Трамп.

Але ми бачимо, що Україна була змушена відступити з деяких районів.

Зараз українські війська на кордоні, і здається, що ситуація погіршується.

Петро Порошенко:

Пол, ви абсолютно праві.

Моє повідомлення зараз таке:

Ми маємо негайно припинити втрачати людей.

Ми маємо негайно припинити втрачати територію.

Ми маємо негайно припинити втрачати час.

Люди, територія і час – це найцінніше, що у нас є.

Так, ситуація в Куп'янську справді дуже складна.

Але давайте не будемо переоцінювати силу російської армії.

Я знаю це ще з мого президентського терміну.

Протягом останніх трьох років ми бачимо, що для проведення наступальної операції в одному місці Росія змушена припинити всі інші наступи вздовж 2000-кілометрового фронту.

Вони перекидають війська з інших напрямків, щоб зосередити їх на Куп'янську.





...



Інтерв'юер:

Але чи достатньо у вас людей для продовження війни?

Петро Порошенко:

У нас достатньо людей, але у нас недостатньо військових для штурмових операцій на передовій.

Тому ми маємо зосередитися на захисті.

Інтерв'юер:

Що це означає?

Петро Порошенко:

Ми маємо будувати фортифікації.

Ми маємо берегти життя кожного солдата.

Ми маємо припинити наступальні дії, які лише призводять до втрат, і зосередитися на обороні.

Фортифікації, мінні поля, сучасні засоби протиповітряної оборони – усе це дозволить нам зупинити Росію і змусити її платити високу ціну.

Інтерв'юер:

Але ж санкції вже тривають три роки.

Петро Порошенко:

Так, але вони мають бути ще жорсткішими.

Ми маємо зробити так, щоб Путін не міг фінансувати війну.

Я знаю, як це зробити.





Анна Оскомина

