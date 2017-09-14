|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:11
fox767676 написав: _Mykola_ написав:
як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями.
головне щоб заброньованих не відпускали , бо вони ж критично важливі для країни )))
дійсно
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38859
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:12
Інтерв'юер:
Але Україна зараз перебуває під величезним тиском.
Ми бачимо, що відбувається в Куп'янську. Очевидно, що великого оточення немає, як заявляє Путін, і як, до речі, говорить Трамп.
Але ми бачимо, що Україна була змушена відступити з деяких районів.
Зараз українські війська на кордоні, і здається, що ситуація погіршується.
Петро Порошенко:
Пол, ви абсолютно праві.
Моє повідомлення зараз таке:
Ми маємо негайно припинити втрачати людей.
Ми маємо негайно припинити втрачати територію.
Ми маємо негайно припинити втрачати час.
Люди, територія і час – це найцінніше, що у нас є.
Так, ситуація в Куп'янську справді дуже складна.
Але давайте не будемо переоцінювати силу російської армії.
Я знаю це ще з мого президентського терміну.
Протягом останніх трьох років ми бачимо, що для проведення наступальної операції в одному місці Росія змушена припинити всі інші наступи вздовж 2000-кілометрового фронту.
Вони перекидають війська з інших напрямків, щоб зосередити їх на Куп'янську.
...
Інтерв'юер:
Але чи достатньо у вас людей для продовження війни?
Петро Порошенко:
У нас достатньо людей, але у нас недостатньо військових для штурмових операцій на передовій.
Тому ми маємо зосередитися на захисті.
Інтерв'юер:
Що це означає?
Петро Порошенко:
Ми маємо будувати фортифікації.
Ми маємо берегти життя кожного солдата.
Ми маємо припинити наступальні дії, які лише призводять до втрат, і зосередитися на обороні.
Фортифікації, мінні поля, сучасні засоби протиповітряної оборони – усе це дозволить нам зупинити Росію і змусити її платити високу ціну.
Інтерв'юер:
Але ж санкції вже тривають три роки.
Петро Порошенко:
Так, але вони мають бути ще жорсткішими.
Ми маємо зробити так, щоб Путін не міг фінансувати війну.
Я знаю, як це зробити.
Анна Оскомина
Ех...
Такого Президента профукали... 😒
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2580
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:12
По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3186
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:13
fler написав: ЛАД написав: Faceless написав:
...........
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм
"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм?
Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.
Все вірно. Додам лише, що пані stm не належить до цих 80%, тому відповідно шукати їй пару слід серед тих 20%, що мають високий рівень доходів.
Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.
а вона йому що на 23фєвраля?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38859
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:21
fler написав:
с. Я намагаюся пояснити, пані stm - не для середньостатистичних чоловіків. У неї потреби іншого рівня, які 80% чоловіків задовольнити не можуть, бо не мають відповідних доходів.
она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку), їй взагалі мало би бути поф. на статки, особливо з огляду на її лівацькі погляди (свабодний сєкас, ЛГБТ і та інше БЛМо-дайвєрсіті)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38859
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:26
flyman
свабодний сєкас
Це щось типу коли халамиднику зі 140 дол кажуть «свободєн»??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14528
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 2331 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:32
fox767676 написав:
По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти?
АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33617
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4829 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:35
ЛАД написав: fox767676 написав:
По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти?
АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?
А головне цей гнидник всім вішає ярлики, проте те саме у відповідь на його адресу воно ж тисне «скарга»))
Таке воно гнидне, труба))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14528
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 2331 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:37
ЛАД написав: fox767676 написав:
По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти?
АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?
Якраз закликають до останнього українця відловлювати та відсилати на фронт з загороджувальними загонами такі собі незламники і незламниці внутрішні окупанти та носії паспорту.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38859
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:42
Hotab написав:flyman
свабодний сєкас
Це щось типу коли халамиднику зі 140 дол кажуть «свободєн»??
Что вы издеваетесь над "старым, больным человеком, которого женщины не любят". Приходится только мечтать о филиппинке. Он же у нас по пирамиде, которую сегодня выкладывал фокс, относится к бедным, его пожалеть нужно. Даже до середины диапазона бедности не дотягивает. Слава богу, из экстремальной бедности выскочил.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33617
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4829 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89757
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264536
|
|
|6076
|913945
|
|