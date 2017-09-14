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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13343133441334513346>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:11

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав: як тільки закінчиться війна, то на пару років за кордон...з хлопцями.


головне щоб заброньованих не відпускали , бо вони ж критично важливі для країни )))

дійсно
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:12


Інтерв'юер:
Але Україна зараз перебуває під величезним тиском.
Ми бачимо, що відбувається в Куп'янську. Очевидно, що великого оточення немає, як заявляє Путін, і як, до речі, говорить Трамп.
Але ми бачимо, що Україна була змушена відступити з деяких районів.
Зараз українські війська на кордоні, і здається, що ситуація погіршується.
Петро Порошенко:
Пол, ви абсолютно праві.
Моє повідомлення зараз таке:
Ми маємо негайно припинити втрачати людей.
Ми маємо негайно припинити втрачати територію.
Ми маємо негайно припинити втрачати час.
Люди, територія і час – це найцінніше, що у нас є.
Так, ситуація в Куп'янську справді дуже складна.
Але давайте не будемо переоцінювати силу російської армії.
Я знаю це ще з мого президентського терміну.
Протягом останніх трьох років ми бачимо, що для проведення наступальної операції в одному місці Росія змушена припинити всі інші наступи вздовж 2000-кілометрового фронту.
Вони перекидають війська з інших напрямків, щоб зосередити їх на Куп'янську.


...

Інтерв'юер:
Але чи достатньо у вас людей для продовження війни?
Петро Порошенко:
У нас достатньо людей, але у нас недостатньо військових для штурмових операцій на передовій.
Тому ми маємо зосередитися на захисті.
Інтерв'юер:
Що це означає?
Петро Порошенко:
Ми маємо будувати фортифікації.
Ми маємо берегти життя кожного солдата.
Ми маємо припинити наступальні дії, які лише призводять до втрат, і зосередитися на обороні.
Фортифікації, мінні поля, сучасні засоби протиповітряної оборони – усе це дозволить нам зупинити Росію і змусити її платити високу ціну.
Інтерв'юер:
Але ж санкції вже тривають три роки.
Петро Порошенко:
Так, але вони мають бути ще жорсткішими.
Ми маємо зробити так, щоб Путін не міг фінансувати війну.
Я знаю, як це зробити.


Анна Оскомина



Ех...
Такого Президента профукали... 😒
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:12

По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:13

  fler написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Я скоріш коментував не цифру від Флер, а ваш коментар про середню зарплату. До чого тут вона. Люди з середньою ЗП і люди з високою кваліфікацією і високими посадами чи власним бізнесом перетинаються якраз в умовних супермаркетах, кафе (з персоналом) чи інших сервісах, але це геть різні кола спілкування і інтересів. Не тому що одні кращі інші гірші, просто різні і мають мало спільного.
Конкретно за цифру від Флер коментувати не буду, бо впевнений, що то малось на увазі не буквально. З певного рівня успішності, що визначається і досить високим рівнем доходу, конкретна цифра доходів вже не мало має значення. Просто "голозаді філософи" явно не вписуються в компанію такої пані, як стм

"голозаді філософи" это, конечно, сильно, но о бомжах я не говорю. А называть обычного среднего человека голозадым это ... снобизм?
Признаем, что у нас большинство населения голозадые? Не знаю распределение людей в Украине по доходам, но, думаю, что доходы ниже 1000 долл. (40 тыс. грн) у нас имеют процентов 80 населения, а, может, и больше.

Все вірно. Додам лише, що пані stm не належить до цих 80%, тому відповідно шукати їй пару слід серед тих 20%, що мають високий рівень доходів.
Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.

а вона йому що на 23фєвраля?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:с. Я намагаюся пояснити, пані stm - не для середньостатистичних чоловіків. У неї потреби іншого рівня, які 80% чоловіків задовольнити не можуть, бо не мають відповідних доходів.

она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку), їй взагалі мало би бути поф. на статки, особливо з огляду на її лівацькі погляди (свабодний сєкас, ЛГБТ і та інше БЛМо-дайвєрсіті)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:26

flyman

свабодний сєкас


Це щось типу коли халамиднику зі 140 дол кажуть «свободєн»??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:32

  fox767676 написав:По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти?
АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:35

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти?
АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?

А головне цей гнидник всім вішає ярлики, проте те саме у відповідь на його адресу воно ж тисне «скарга»))
Таке воно гнидне, труба))
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:37

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти?
АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?

Якраз закликають до останнього українця відловлювати та відсилати на фронт з загороджувальними загонами такі собі незламники і незламниці внутрішні окупанти та носії паспорту.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:42

  Hotab написав:flyman

свабодний сєкас


Це щось типу коли халамиднику зі 140 дол кажуть «свободєн»??

Что вы издеваетесь над "старым, больным человеком, которого женщины не любят". Приходится только мечтать о филиппинке. Он же у нас по пирамиде, которую сегодня выкладывал фокс, относится к бедным, его пожалеть нужно. Даже до середины диапазона бедности не дотягивает. Слава богу, из экстремальной бедности выскочил.
ЛАД
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