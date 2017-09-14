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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13343133441334513346
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:47

  Бетон написав:Я смотрю сюда как не зайдёшь, всё любовные интриги не утихают.
Вы, прямо, как коты мартовские)

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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:48

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти?
АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?

Якраз закликають до останнього українця відловлювати та відсилати на фронт з загороджувальними загонами такі собі незламники і незламниці внутрішні окупанти та носії паспорту.
Что-то у вас со зрением.
Давно проверяли?
Похоже уже и "сітківка відклеїлась" и хрусталики повыпадали. Причём, оба сразу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:49

  flyman написав:
  fler написав:с. Я намагаюся пояснити, пані stm - не для середньостатистичних чоловіків. У неї потреби іншого рівня, які 80% чоловіків задовольнити не можуть, бо не мають відповідних доходів.

она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку), їй взагалі мало би бути поф. на статки, особливо з огляду на її лівацькі погляди (свабодний сєкас, ЛГБТ і та інше БЛМо-дайвєрсіті)

Так это же не СТМ с повышенными запросами
Это настоящая "пилот гвинтокрыльота" она же "НадяСавченка" 94кг
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:52

ЛАД

По идее 4-5 тыс куо это верхний средний класс. Видимо он в молодости не преуспел в накоплениях сейчас нагоняет экстремальным скирдованием.
А так сейчас у многих депрессия, будут срываться в разные стороны.
Филлипинки это как Рио-де-Жанейро у Бендера, видимо гагаузы склонны к идеям-фикс
Реально африканки тут могут быть но, среди них симпотных тоже много. Каролина Ашион из известных

первая школьная любовь похожа
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