fox767676 написав:По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти? АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?
Якраз закликають до останнього українця відловлювати та відсилати на фронт з загороджувальними загонами такі собі незламники і незламниці внутрішні окупанти та носії паспорту.
Что-то у вас со зрением. Давно проверяли? Похоже уже и "сітківка відклеїлась" и хрусталики повыпадали. Причём, оба сразу.
fler написав:с. Я намагаюся пояснити, пані stm - не для середньостатистичних чоловіків. У неї потреби іншого рівня, які 80% чоловіків задовольнити не можуть, бо не мають відповідних доходів.
она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку), їй взагалі мало би бути поф. на статки, особливо з огляду на її лівацькі погляди (свабодний сєкас, ЛГБТ і та інше БЛМо-дайвєрсіті)
Так это же не СТМ с повышенными запросами Это настоящая "пилот гвинтокрыльота" она же "НадяСавченка" 94кг
По идее 4-5 тыс куо это верхний средний класс. Видимо он в молодости не преуспел в накоплениях сейчас нагоняет экстремальным скирдованием. А так сейчас у многих депрессия, будут срываться в разные стороны. Филлипинки это как Рио-де-Жанейро у Бендера, видимо гагаузы склонны к идеям-фикс Реально африканки тут могут быть но, среди них симпотных тоже много. Каролина Ашион из известных