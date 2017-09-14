Додано: Суб 22 бер, 2025 23:08

ЛАД написав: Может быть "не розумієте" из-за вашего уровня инструктора райкома по идеологии? Может быть "не розумієте" из-за вашего уровня инструктора райкома по идеологии?

Англия, Франция и пр. были не менее демократическими, но почему-то после войны были разрушенными и нищими. В отличие от США.

С чем вы пытаетесь спорить в моём посте?

С тем, что во время 2МВ на территории США не было никаких боевых действий?

Или с тем, что они поставляли оружие (и не только) всему миру, естественно, за деньги, в результате после войны у них скопились огромные богатства?



Или для вас тайна, что по ВВП (ППС) США уже на 2-м месте в мире?

Чтобы не было претензий к источникам -

Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Для цього використали дані Міжнародного валютного фонду за кінець 2024-го.

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Загалом перша десятка виглядає так:



КНР - $33,1 трлн;

США - $29,2 трлн;

Індія - $16,0 трлн;

Росія - $6.9 трлн;

Японія - $6.6 трлн;

Німеччина - $6,0 трлн;

Бразилія - $4,7 трлн;

Індонезія - $4,7 трлн;

Франція - $4.4 трлн;

Великобританія - $4.3 трлн И Китай опередил США по этому показателю ещё 10 лет назад в 2014. По номинальному ВВП США, правда, пока сильно опережают Китай (примерно в 1,5 раза больше).

Вы, вроде, экономист, правда, "не обычный". Вы всего этого не знаете?

Или вам не важна суть поста, главное потроллить меня? Или с тем, что экономический вес США в мире заметно упал за последние десятилетия, хотя они всё ещё остаются ведущей державой?Или для вас тайна, что по ВВП (ППС) США уже на 2-м месте в мире?Чтобы не было претензий к источникам -И Китай опередил США по этому показателю ещё 10 лет назад в 2014. По номинальному ВВП США, правда, пока сильно опережают Китай (примерно в 1,5 раза больше).Вы, вроде, экономист, правда, "не обычный". Вы всего этого не знаете?Или вам не важна суть поста, главное потроллить меня?

давайте почнемо з іншого. ми можемо обговорити суспільний устрій й переваги демократичного устрою. але переставайте замість аргументів звинувачувати мене у пропаганді - ключове, що ви це кажете ЗАМІСТЬ аргументів. а так хоч Сусловим називайтея вам прямим текстом написав - дуже важливу роль відіграє суспільний устрій країни. бо не воювали не лише США, не воювали також Мексика та Бразилія - де їх успіхи?Англія та Франція так відчули наслідки війни - але відновилися ж. ба більше, Німеччина та Японія теж змогли не лише відновитися, а й зайняти лідерські позиції. як й Південна Корея, яка під час корейської війни була с/г регіоном проти індустріальної Півночі. до чого дійшов срср в 80х роках більшість тут й так пам'ятає, й чим це завершилося теж.демократія, це не лише вибори й відповідно змінність влади, а й судова система, й працюючі державні інститути. без цього успіху не буде. наведіть приклад хоч однієї успішної недемократичної країни - окрім сировинних країн та Китаюте, що Китай більше по ПКС - так здивували, не бачив це. але ПКС - це цікаві розрахунки, а китайській статистиці вже багато хто не вірить.а що там по ВВП на одну людину?а так й Індія зі своїм мільярдом населення має чималий ВВП.так, я постійно звертаю вашу увагу, що це не одне й теж. західні країни набагато більш ефективні, ніж срср та його сателити. й сучасні автократії теж неефективні