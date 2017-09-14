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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13342133431334413345
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:47

  Бетон написав:Я смотрю сюда как не зайдёшь, всё любовные интриги не утихают.
Вы, прямо, как коты мартовские)

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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:48

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:По дописам флаймена легко вгадати кого он подивився перед цим - рускомірца Щеліна чи націонал-незламника Якеменка
Ну треба же й свою голову мати
Звідки ж її взяти?
АндреяМ забанили, так муха и его песню себе взял: "она ж "самастаятєльная прадвінутає жєньщіна" (але не відсвічує в окопі на передку)". Тоже надеется как АндрейМ, что его женщины заменят и не придётся проявлять свой патриотизм на фронте?

Якраз закликають до останнього українця відловлювати та відсилати на фронт з загороджувальними загонами такі собі незламники і незламниці внутрішні окупанти та носії паспорту.
Что-то у вас со зрением.
Давно проверяли?
Похоже уже и "сітківка відклеїлась" и хрусталики повыпадали. Причём, оба сразу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:52

ЛАД

По идее 4-5 тыс куо это верхний средний класс. Видимо он в молодости не преуспел в накоплениях сейчас нагоняет экстремальным скирдованием.
А так сейчас у многих депрессия, будут срываться в разные стороны.
Филлипинки это как Рио-де-Жанейро у Бендера, видимо гагаузы склонны к идеям-фикс
Реально африканки тут могут быть но, среди них симпотных тоже много. Каролина Ашион из известных

первая школьная любовь похожа
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 22:32

  Hotab написав:
  Бетон написав:Я смотрю сюда как не зайдёшь, всё любовные интриги не утихают.
Вы, прямо, как коты мартовские)

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Напомнило старый боян :)

Кот Рыжик в полном смятении метался по сугробам, отмораживая свою любвеобильность, и кричал:
- Ну и где? Где,вашу мать, я спрашиваю, весна? Ну что за страна, а? Где девченки, подснежники, шебетанье птиц? Хоть воробьев чириканье, хоть ворон драных карканье, где?!
А люди слушали кошачий крик, улыбались и думали: - Ишь как орет. Весну чует. Котов не проведешь!
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 22:43

  prodigy написав:
  Shaman написав:
  prodigy написав:любовниця молода не потрібна, у мене донькі 33 роки,
золотого дощу не очікую, кручусь на свої "піратські"

пообіцяли донці, що коханка не буде молодшою за неї? ;) жарт :oops:

а от золотий дощ - дуже багатозначний вираз :lol:

не ображайте, Бандерлог людина віруюча, (тобто, скрепна)

Banderlog людина віруюча, але підйо.ати може по-дорослому :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Hotab написав:Шо вы вопще прицепились к СТМ.. Ей в мужике главное быть с ним на одной на одной волне, чтоб вместе всех зайопывать , ну и друг друга под**ывать не забывать, чтоб не скучно. А деньги важное, но не прям «не меньше чем»))
Насколько я разбираюсь в барышнях))

Пані stm, это для вас офигенный мужчина )

Берите, таких больше уже не делают )
Аж цікаво, скільки у стм сімпів тут
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:08

  ЛАД написав:Может быть "не розумієте" из-за вашего уровня инструктора райкома по идеологии?

давайте почнемо з іншого. ми можемо обговорити суспільний устрій й переваги демократичного устрою. але переставайте замість аргументів звинувачувати мене у пропаганді - ключове, що ви це кажете ЗАМІСТЬ аргументів. а так хоч Сусловим називайте :D
Англия, Франция и пр. были не менее демократическими, но почему-то после войны были разрушенными и нищими. В отличие от США.
С чем вы пытаетесь спорить в моём посте?
С тем, что во время 2МВ на территории США не было никаких боевых действий?
Или с тем, что они поставляли оружие (и не только) всему миру, естественно, за деньги, в результате после войны у них скопились огромные богатства?

я вам прямим текстом написав - дуже важливу роль відіграє суспільний устрій країни. бо не воювали не лише США, не воювали також Мексика та Бразилія - де їх успіхи?

Англія та Франція так відчули наслідки війни - але відновилися ж. ба більше, Німеччина та Японія теж змогли не лише відновитися, а й зайняти лідерські позиції. як й Південна Корея, яка під час корейської війни була с/г регіоном проти індустріальної Півночі. до чого дійшов срср в 80х роках більшість тут й так пам'ятає, й чим це завершилося теж.

демократія, це не лише вибори й відповідно змінність влади, а й судова система, й працюючі державні інститути. без цього успіху не буде. наведіть приклад хоч однієї успішної недемократичної країни - окрім сировинних країн та Китаю
Или с тем, что экономический вес США в мире заметно упал за последние десятилетия, хотя они всё ещё остаются ведущей державой?
Или для вас тайна, что по ВВП (ППС) США уже на 2-м месте в мире?
Чтобы не было претензий к источникам -
Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Для цього використали дані Міжнародного валютного фонду за кінець 2024-го.
..............
Загалом перша десятка виглядає так:

КНР - $33,1 трлн;
США - $29,2 трлн;
Індія - $16,0 трлн;
Росія - $6.9 трлн;
Японія - $6.6 трлн;
Німеччина - $6,0 трлн;
Бразилія - $4,7 трлн;
Індонезія - $4,7 трлн;
Франція - $4.4 трлн;
Великобританія - $4.3 трлн
И Китай опередил США по этому показателю ещё 10 лет назад в 2014. По номинальному ВВП США, правда, пока сильно опережают Китай (примерно в 1,5 раза больше).
Вы, вроде, экономист, правда, "не обычный". Вы всего этого не знаете?
Или вам не важна суть поста, главное потроллить меня?

те, що Китай більше по ПКС - так здивували, не бачив це. але ПКС - це цікаві розрахунки, а китайській статистиці вже багато хто не вірить.

а що там по ВВП на одну людину? ;) а так й Індія зі своїм мільярдом населення має чималий ВВП.

так, я постійно звертаю вашу увагу, що це не одне й теж. західні країни набагато більш ефективні, ніж срср та його сателити. й сучасні автократії теж неефективні 8)
Shaman
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