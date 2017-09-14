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Додано: Нед 23 бер, 2025 00:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Какие сиськи, энергетика улыбки стм мощнее всех украинких АЭС вместе взятых и может запустить архитектонические процессы во вселенной вплоть до её уничтожения.
Додано: Нед 23 бер, 2025 04:31
Shaman, даже не сомневался, что вы не остановитесь, а захотите продолжить.
Так и вышло, первый же ваш пост об этом.
Не назову. До Суслова вам далековато.
А пропагандой вы таки занимаетесь.
Вернитесь к моему начальному посту viewtopic.php?p=5838437#p5838437. У меня там есть хоть какое-то сравнение США и СССР, да и вообще хоть слово о Союзе? Ни-че-го. И об общественном строе тоже.
Перестаньте бросаться на мои посты, как бык на плащ тореадора. Попробуйте для разнообразия просто разговаривать, а иногда даже (страшно сказать) просто спрашивать.
Вы знаете, мне ужасно надоело спорить и что-то доказывать людям, которые в большинстве толком не жили в Союзе, в лучшем случае, были тогда подростками и помнят только последние годы и последующую пропаганду. Порой читаю здесь посты и думаю - может, я жил в каком-то другом СССР?
Общественный строй в Мексике и Бразилии был такой же, как в США и др. странах - капитализм. Но я слабо знаком с ситуацией в этих странах (впрочем, думаю, как и вы), поэтому не буду говорить о них.
Англия, Франция и, тем более, Германия с Японией своим восстановлением обязаны очень значительной помощи США. И трудно сказать, что с ними было бы, если бы не эта помощь.
Вам мало примера Китая?
Индия тоже неплохо развивается, хотя состояние демократии там тоже вызывает ряд вопросов.
Кстати, СССР после войны тоже достаточно быстро восстановился. При этом ещё и сумел создать своё ЯО (это было нелегко даже с помощью разведки) и ракеты. Причём восстановился собственными силами и без чьей-либо помощи. Да, в конечном итоге проиграл экономическое соревнование и холодную войну. В общем-то не удивительно, экономика СССР была явно меньше и слабее, чем у США даже без учёта западноевропейских стран. Трудно в таких условиях поддерживать хоть какой-то военный паритет. Только не надо мне рассказывать, что этим не надо было заниматься, т. к. Запад белый, пушистый и предельно миролюбивый. И надо было не вооружаться, а заниматься ростом благосостояния народа. Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022.
80-е это уже другая история. Но и в 80-е результат мог быть другой. Была выбрана неверная экономическая политика. Китай сумел перестроиться значительно лучше, хотя стартовая позиция у него была значительно хуже.
Не буду спорить о достоверности китайской статистики, не могу об этом судить, но международные организации (причём западные) не подвергают сомнению, что по ВВП(ППС) Китай уже опередил США.
По ВВП (ППС) на душу населения Китай, как и Индия пока сильно отстают от США и даже от России. Китай с 22499 долл. на 75 месте, Индия с 9172 на 123 месте, Россия с 40813 на 48 месте по сравнению с США, у которых 76329 долл и 10-е место в мире. Данные отсюда -
При этом Китай и по этому параметру достаточно быстро растёт. Отставание понятно - слишком низкая стартовая позиция.
Писать сегодня "західні країни набагато більш ефективні, ніж срср та його сателити" бессмысленно - уже давно нет СССР, а его сателлиты хотя и существуют, но стали совсем другими. Когда СССР существовал, то темпы развития всё же были повыше западных.
А слово "эффективность" надо бы уточнить, что вы имеете ввиду. Если производительность труда, то безусловно. На Западе она была заметно выше. Но причины надо анализировать. Разный общественный строй не единственная причина.
P.s. И не заставляйте меня вспоминать о расовой сегрегации, о комиссии Маккарти, о войнах, которые вели США, и о многом другом. США в 50-е, 70-е, 90-е и сегодня достаточно сильно отличаются. "А у вас негров линчуют" стало мемом, но тем не менее тоже было.
Додано: Нед 23 бер, 2025 08:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
США вчора запустили продажу віз:
Зараз перетече в штати чимало коштів з усього світу наскирдованих в усякі способи. І паралельно повикидають бідних біженців чи просто мігрантів.
Додано: Нед 23 бер, 2025 08:39
сегрегація це не плохо
В цьому секрет успішності америки. Кожен має змогу жити як хоче. Но з другої сторони не так просто з однієї ніші перейти в іншу. Тут багато хто дивується чому ржавий пояс голосує за трампа. Книжку венса почитайте.
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