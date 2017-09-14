📰 Польские СМИ признают слабость оборонной промышленности ЕС

Европейский ВПК переживает серьезный кризис, страны ЕС столкнулись с критическим дефицитом ключевых компонентов для производства боеприпасов: пороха, тротила и ракетного топлива. Этот дефицит обострился после того, как значительные запасы были переданы Украине.



🔫 Проблемы европейской оборонки

🔘Для производства одного артиллерийского снаряда требуется около 12 кг пороха, но европейские производители, такие как Rheinmetall и Eurenco, не могут покрыть растущий спрос. Даже планы увеличения производства на 50% (10 000 тонн в год) требуют строительства шести новых заводов.

🔘В ЕС действует только одна крупная фабрика по производству тротила – польская Nitro-Chem. Остальные страны зависят от импорта химических компонентов, таких как азотная кислота, из Китая.

🔘Высокие цены на энергию и жесткие экологические нормы делают производство внутри ЕС нерентабельным.



⚙ Попытки решения проблемы

🔘Брюссель планирует увеличить производство взрывчатых веществ на 30%, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей.

🔘Польша и другие страны обсуждают создание новых механизмов финансирования, таких как "банк перевооружения", чтобы привлечь €500 млрд на развитие оборонной промышленности. Однако реальная интеграция и модернизация требуют десятилетий.



🇵🇱 Польша: амбиции без возможностей

Несмотря на громкие заявления польских политиков, их оборонная промышленность остается слабым звеном в Европе. Основной производитель, PGZ, до сих пор использует устаревшие технологии и ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Даже при увеличении оборонного бюджета до 4,7% ВВП в 2025 году Польша не сможет стать лидером европейской оборонки без кардинальных реформ



🗒 Европейский ВПК находится в состоянии кризиса: нехватка ресурсов, зависимость от импорта и отсутствие единой стратегии. Очередное доказательство слабости западной модели управления и неспособности ЕС справляться с вызовами без внешней помощи.