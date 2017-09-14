RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13344133451334613347>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Какие сиськи, энергетика улыбки стм мощнее всех украинких АЭС вместе взятых и может запустить архитектонические процессы во вселенной вплоть до её уничтожения.

https://www.twitch.tv/videos/45461192?lang=ru
fox767676
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 13.06.20
Подякував: 375 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 04:31

Shaman, даже не сомневался, что вы не остановитесь, а захотите продолжить.
Так и вышло, первый же ваш пост об этом.
  Shaman написав:.......
давайте почнемо з іншого. ми можемо обговорити суспільний устрій й переваги демократичного устрою. але переставайте замість аргументів звинувачувати мене у пропаганді - ключове, що ви це кажете ЗАМІСТЬ аргументів. а так хоч Сусловим називайте :D
Не назову. До Суслова вам далековато.
А пропагандой вы таки занимаетесь.
Вернитесь к моему начальному посту viewtopic.php?p=5838437#p5838437. У меня там есть хоть какое-то сравнение США и СССР, да и вообще хоть слово о Союзе? Ни-че-го. И об общественном строе тоже.
Перестаньте бросаться на мои посты, как бык на плащ тореадора. Попробуйте для разнообразия просто разговаривать, а иногда даже (страшно сказать) просто спрашивать.
Вы знаете, мне ужасно надоело спорить и что-то доказывать людям, которые в большинстве толком не жили в Союзе, в лучшем случае, были тогда подростками и помнят только последние годы и последующую пропаганду. Порой читаю здесь посты и думаю - может, я жил в каком-то другом СССР?

я вам прямим текстом написав - дуже важливу роль відіграє суспільний устрій країни. бо не воювали не лише США, не воювали також Мексика та Бразилія - де їх успіхи?

Англія та Франція так відчули наслідки війни - але відновилися ж. ба більше, Німеччина та Японія теж змогли не лише відновитися, а й зайняти лідерські позиції. як й Південна Корея, яка під час корейської війни була с/г регіоном проти індустріальної Півночі. до чого дійшов срср в 80х роках більшість тут й так пам'ятає, й чим це завершилося теж.

демократія, це не лише вибори й відповідно змінність влади, а й судова система, й працюючі державні інститути. без цього успіху не буде. наведіть приклад хоч однієї успішної недемократичної країни - окрім сировинних країн та Китаю

Общественный строй в Мексике и Бразилии был такой же, как в США и др. странах - капитализм. Но я слабо знаком с ситуацией в этих странах (впрочем, думаю, как и вы), поэтому не буду говорить о них.
Англия, Франция и, тем более, Германия с Японией своим восстановлением обязаны очень значительной помощи США. И трудно сказать, что с ними было бы, если бы не эта помощь.
Вам мало примера Китая?
Индия тоже неплохо развивается, хотя состояние демократии там тоже вызывает ряд вопросов.
Кстати, СССР после войны тоже достаточно быстро восстановился. При этом ещё и сумел создать своё ЯО (это было нелегко даже с помощью разведки) и ракеты. Причём восстановился собственными силами и без чьей-либо помощи. Да, в конечном итоге проиграл экономическое соревнование и холодную войну. В общем-то не удивительно, экономика СССР была явно меньше и слабее, чем у США даже без учёта западноевропейских стран. Трудно в таких условиях поддерживать хоть какой-то военный паритет. Только не надо мне рассказывать, что этим не надо было заниматься, т. к. Запад белый, пушистый и предельно миролюбивый. И надо было не вооружаться, а заниматься ростом благосостояния народа. Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022.
80-е это уже другая история. Но и в 80-е результат мог быть другой. Была выбрана неверная экономическая политика. Китай сумел перестроиться значительно лучше, хотя стартовая позиция у него была значительно хуже.

те, що Китай більше по ПКС - так здивували, не бачив це. але ПКС - це цікаві розрахунки, а китайській статистиці вже багато хто не вірить.

а що там по ВВП на одну людину? ;) а так й Індія зі своїм мільярдом населення має чималий ВВП.

так, я постійно звертаю вашу увагу, що це не одне й теж. західні країни набагато більш ефективні, ніж срср та його сателити. й сучасні автократії теж неефективні 8)

Не буду спорить о достоверности китайской статистики, не могу об этом судить, но международные организации (причём западные) не подвергают сомнению, что по ВВП(ППС) Китай уже опередил США.
По ВВП (ППС) на душу населения Китай, как и Индия пока сильно отстают от США и даже от России. Китай с 22499 долл. на 75 месте, Индия с 9172 на 123 месте, Россия с 40813 на 48 месте по сравнению с США, у которых 76329 долл и 10-е место в мире. Данные отсюда - https://surl.li/lkttyy - по ВБ за 2023.
При этом Китай и по этому параметру достаточно быстро растёт. Отставание понятно - слишком низкая стартовая позиция.
Писать сегодня "західні країни набагато більш ефективні, ніж срср та його сателити" бессмысленно - уже давно нет СССР, а его сателлиты хотя и существуют, но стали совсем другими. Когда СССР существовал, то темпы развития всё же были повыше западных.
А слово "эффективность" надо бы уточнить, что вы имеете ввиду. Если производительность труда, то безусловно. На Западе она была заметно выше. Но причины надо анализировать. Разный общественный строй не единственная причина.

P.s. И не заставляйте меня вспоминать о расовой сегрегации, о комиссии Маккарти, о войнах, которые вели США, и о многом другом. США в 50-е, 70-е, 90-е и сегодня достаточно сильно отличаются. "А у вас негров линчуют" стало мемом, но тем не менее тоже было.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33619
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:по ВВП(ППС) Китай уже опередил США.

США вчора запустили продажу віз:
США запустили програму продажу "золотих карт", які дають право на постійне проживання. Лише за день уряд заробив 5 мільярдів доларів.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Express.
За словами міністра торгівлі США, вартість кожної картки становить 5 мільйонів доларів. Однак попри високу ціну, лише за один день було продано 1000 таких карт, що принесло бюджету 5 мільярдів доларів.
За прогнозами адміністрації американського президента Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США 5 трильйонів доларів, якщо буде продано 1 мільйон карт.
Загалом, потенційними покупцями вважають 37 мільйонів людей у світі, які можуть дозволити собі таку інвестицію. https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-den-za ... 57206.html

Зараз перетече в штати чимало коштів з усього світу наскирдованих в усякі способи. І паралельно повикидають бідних біженців чи просто мігрантів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6888
З нами з: 19.04.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 08:39

  ЛАД написав:
P.s. И не заставляйте меня вспоминать о расовой сегрегации, о комиссии Маккарти, о войнах, которые вели США, и о многом другом. США в 50-е, 70-е, 90-е и сегодня достаточно сильно отличаются. "А у вас негров линчуют" стало мемом, но тем не менее тоже было.
сегрегація це не плохо
В цьому секрет успішності америки. Кожен має змогу жити як хоче. Но з другої сторони не так просто з однієї ніші перейти в іншу. Тут багато хто дивується чому ржавий пояс голосує за трампа. Книжку венса почитайте. http://loveread.ec/view_global.php?id=86909
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 09:17

  Banderlog написав:
  d44 написав:
  Banderlog написав:Напав путін не при янику а при оранжевих...
У яника був расійський вєктор напрямку, яник був хорошій, навіщо нападати. Одна умова про черноморський флот чого варта. Яника послали - путін напав

чого угода про флот варта? При ющенку там флоту не було? чи при кучмі?
Чи може при порошенку там флоту не було? :lol:
яник готував угоду про європейську асоціацію.
І то ладно в нього був вектор а в ахметова значить вектора не було? :lol:
Не треба пропаганду повторювати.


Власне, ось, офіційний сайт - https://www.nato.int/cps/uk/natohq/news ... dLocale=uk

«Під час мого лютневого візиту до Києва Президент Янукович підтвердив свою особисту обіцянку сприяти активному політичному діалогу і практичній співпраці між НАТО і Україною. Те, що він нещодавно затвердив українську Річну Національну програму на 2011 рік є вагомим підтвердженням його обіцянки», – наголосив Генеральний секретар.

На сьогоднішньому засіданні міністри закордонних справ країн НАТО і України обговорили значну кількість питань, які, за словами Фога Расмуссена, «відображають не лише важливість особливого партнерства між НАТО і Україною, але й значний подальший потенціал».
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Киеве в результате атаки РФ есть погибшие, - ГСЧС (фото)
По состоянию на 02:55 было известно о двух жертвах российской атаки. Так, в Днепровском районе столицы погибла женщина. Там спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Эвакуированы из дома 27 человек.

По другому адресу в этом районе на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.

Еще один человек погиб в Голосеевском районе. Там сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м.

Продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м.

В Подольском районе Киева был ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

В Деснянском районе в результате обстрела возникло возгорание на открытой территории в лесополосе.

В то же время в Шевченковском районе были повреждены два легковых авто.

К перемирию ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10925
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 09:50

  katso написав:Помню курс тогда начал валиться сразу после Майдана (или даже во время?) задолго до того как напал фуйло

20 февраля 2014 года датируется медаль за "освобождение" Крыма.
Майдан ещё продолжался

Это насколько "задолго" до того как напал Пуйло ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10925
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:12

  katso написав:кастрюльку з голови зніміть. Вже 11 років пройшло. Пора побачити результати ваших мітингів.
Ми в єс?
Населення України збільшилось?
Ну й чисто так лічне...
Як так що річний відсоток по доляровому депозиту був при злочинній владі під 14 відсотків річних а зараз 2?
І не нагадаєте мені під який відсоток нам долярчики зичить мвф?

Значить яник не йшов в європу?
А ахметов? Чи стєсняюсь спитати фірташ? Вони куди йшли?:lol:
Знову результати мітингів, а не того, що напало фуйло?

Помню курс тогда начал валиться сразу после Майдана (или даже во время?) задолго до того как напал фуйло. Тогда "независимые СМИ" это объясняли тем что Янык вывозит наличку вагонами и курс скоро стабилизируется. Стабилизировался. Не, тем у кого зарплата в долларах, оно понятно все равно - но не всем так повезло.


У меня тогда зп была в гривнах. И замгонтаревой герой майдана Рашкован В. ,до этого притворявшийся хлопоманг
ом, сказал типа "какое быдлу дело на курс, на картоху хватит , а евро интеграция не для всех"
Лично мне смягчило что ипотека была в гривнах, и я быстро на долларовые доходы пересел
fox767676
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 13.06.20
Подякував: 375 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:24

Фото в 140 доларів входить

Banderlog

Так можно і до макак дожитись, або навіть до філіпінок.


До фото філіпінки над ліжком в підвалі. Погано закріпленим на стіні. Щоб інколи прокидатись в ліжку з філіпінкою..
Hotab
 
Повідомлень: 14530
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

📰 Польские СМИ признают слабость оборонной промышленности ЕС
Европейский ВПК переживает серьезный кризис, страны ЕС столкнулись с критическим дефицитом ключевых компонентов для производства боеприпасов: пороха, тротила и ракетного топлива. Этот дефицит обострился после того, как значительные запасы были переданы Украине.

🔫 Проблемы европейской оборонки
🔘Для производства одного артиллерийского снаряда требуется около 12 кг пороха, но европейские производители, такие как Rheinmetall и Eurenco, не могут покрыть растущий спрос. Даже планы увеличения производства на 50% (10 000 тонн в год) требуют строительства шести новых заводов.
🔘В ЕС действует только одна крупная фабрика по производству тротила – польская Nitro-Chem. Остальные страны зависят от импорта химических компонентов, таких как азотная кислота, из Китая.
🔘Высокие цены на энергию и жесткие экологические нормы делают производство внутри ЕС нерентабельным.

⚙ Попытки решения проблемы
🔘Брюссель планирует увеличить производство взрывчатых веществ на 30%, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей.
🔘Польша и другие страны обсуждают создание новых механизмов финансирования, таких как "банк перевооружения", чтобы привлечь €500 млрд на развитие оборонной промышленности. Однако реальная интеграция и модернизация требуют десятилетий.

🇵🇱 Польша: амбиции без возможностей
Несмотря на громкие заявления польских политиков, их оборонная промышленность остается слабым звеном в Европе. Основной производитель, PGZ, до сих пор использует устаревшие технологии и ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Даже при увеличении оборонного бюджета до 4,7% ВВП в 2025 году Польша не сможет стать лидером европейской оборонки без кардинальных реформ

🗒 Европейский ВПК находится в состоянии кризиса: нехватка ресурсов, зависимость от импорта и отсутствие единой стратегии. Очередное доказательство слабости западной модели управления и неспособности ЕС справляться с вызовами без внешней помощи.
fox767676
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 13.06.20
Подякував: 375 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13344133451334613347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, katso і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89769
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 914008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13784)
23.03.2025 08:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.