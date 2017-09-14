Shaman, даже не сомневался, что вы не остановитесь, а захотите продолжить. Так и вышло, первый же ваш пост об этом.
Shaman написав:....... давайте почнемо з іншого. ми можемо обговорити суспільний устрій й переваги демократичного устрою. але переставайте замість аргументів звинувачувати мене у пропаганді - ключове, що ви це кажете ЗАМІСТЬ аргументів. а так хоч Сусловим називайте
Не назову. До Суслова вам далековато. А пропагандой вы таки занимаетесь. Вернитесь к моему начальному посту viewtopic.php?p=5838437#p5838437. У меня там есть хоть какое-то сравнение США и СССР, да и вообще хоть слово о Союзе? Ни-че-го. И об общественном строе тоже. Перестаньте бросаться на мои посты, как бык на плащ тореадора. Попробуйте для разнообразия просто разговаривать, а иногда даже (страшно сказать) просто спрашивать. Вы знаете, мне ужасно надоело спорить и что-то доказывать людям, которые в большинстве толком не жили в Союзе, в лучшем случае, были тогда подростками и помнят только последние годы и последующую пропаганду. Порой читаю здесь посты и думаю - может, я жил в каком-то другом СССР?
я вам прямим текстом написав - дуже важливу роль відіграє суспільний устрій країни. бо не воювали не лише США, не воювали також Мексика та Бразилія - де їх успіхи?
Англія та Франція так відчули наслідки війни - але відновилися ж. ба більше, Німеччина та Японія теж змогли не лише відновитися, а й зайняти лідерські позиції. як й Південна Корея, яка під час корейської війни була с/г регіоном проти індустріальної Півночі. до чого дійшов срср в 80х роках більшість тут й так пам'ятає, й чим це завершилося теж.
демократія, це не лише вибори й відповідно змінність влади, а й судова система, й працюючі державні інститути. без цього успіху не буде. наведіть приклад хоч однієї успішної недемократичної країни - окрім сировинних країн та Китаю
Общественный строй в Мексике и Бразилии был такой же, как в США и др. странах - капитализм. Но я слабо знаком с ситуацией в этих странах (впрочем, думаю, как и вы), поэтому не буду говорить о них. Англия, Франция и, тем более, Германия с Японией своим восстановлением обязаны очень значительной помощи США. И трудно сказать, что с ними было бы, если бы не эта помощь. Вам мало примера Китая? Индия тоже неплохо развивается, хотя состояние демократии там тоже вызывает ряд вопросов. Кстати, СССР после войны тоже достаточно быстро восстановился. При этом ещё и сумел создать своё ЯО (это было нелегко даже с помощью разведки) и ракеты. Причём восстановился собственными силами и без чьей-либо помощи. Да, в конечном итоге проиграл экономическое соревнование и холодную войну. В общем-то не удивительно, экономика СССР была явно меньше и слабее, чем у США даже без учёта западноевропейских стран. Трудно в таких условиях поддерживать хоть какой-то военный паритет. Только не надо мне рассказывать, что этим не надо было заниматься, т. к. Запад белый, пушистый и предельно миролюбивый. И надо было не вооружаться, а заниматься ростом благосостояния народа. Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022. 80-е это уже другая история. Но и в 80-е результат мог быть другой. Была выбрана неверная экономическая политика. Китай сумел перестроиться значительно лучше, хотя стартовая позиция у него была значительно хуже.
те, що Китай більше по ПКС - так здивували, не бачив це. але ПКС - це цікаві розрахунки, а китайській статистиці вже багато хто не вірить.
а що там по ВВП на одну людину? а так й Індія зі своїм мільярдом населення має чималий ВВП.
так, я постійно звертаю вашу увагу, що це не одне й теж. західні країни набагато більш ефективні, ніж срср та його сателити. й сучасні автократії теж неефективні
Не буду спорить о достоверности китайской статистики, не могу об этом судить, но международные организации (причём западные) не подвергают сомнению, что по ВВП(ППС) Китай уже опередил США. По ВВП (ППС) на душу населения Китай, как и Индия пока сильно отстают от США и даже от России. Китай с 22499 долл. на 75 месте, Индия с 9172 на 123 месте, Россия с 40813 на 48 месте по сравнению с США, у которых 76329 долл и 10-е место в мире. Данные отсюда - https://surl.li/lkttyy - по ВБ за 2023. При этом Китай и по этому параметру достаточно быстро растёт. Отставание понятно - слишком низкая стартовая позиция. Писать сегодня "західні країни набагато більш ефективні, ніж срср та його сателити" бессмысленно - уже давно нет СССР, а его сателлиты хотя и существуют, но стали совсем другими. Когда СССР существовал, то темпы развития всё же были повыше западных. А слово "эффективность" надо бы уточнить, что вы имеете ввиду. Если производительность труда, то безусловно. На Западе она была заметно выше. Но причины надо анализировать. Разный общественный строй не единственная причина.
P.s. И не заставляйте меня вспоминать о расовой сегрегации, о комиссии Маккарти, о войнах, которые вели США, и о многом другом. США в 50-е, 70-е, 90-е и сегодня достаточно сильно отличаются. "А у вас негров линчуют" стало мемом, но тем не менее тоже было.
США запустили програму продажу "золотих карт", які дають право на постійне проживання. Лише за день уряд заробив 5 мільярдів доларів. Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Express. За словами міністра торгівлі США, вартість кожної картки становить 5 мільйонів доларів. Однак попри високу ціну, лише за один день було продано 1000 таких карт, що принесло бюджету 5 мільярдів доларів. За прогнозами адміністрації американського президента Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США 5 трильйонів доларів, якщо буде продано 1 мільйон карт. Загалом, потенційними покупцями вважають 37 мільйонів людей у світі, які можуть дозволити собі таку інвестицію. https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-den-za ... 57206.html
Зараз перетече в штати чимало коштів з усього світу наскирдованих в усякі способи. І паралельно повикидають бідних біженців чи просто мігрантів.
ЛАД написав: P.s. И не заставляйте меня вспоминать о расовой сегрегации, о комиссии Маккарти, о войнах, которые вели США, и о многом другом. США в 50-е, 70-е, 90-е и сегодня достаточно сильно отличаются. "А у вас негров линчуют" стало мемом, но тем не менее тоже было.
сегрегація це не плохо В цьому секрет успішності америки. Кожен має змогу жити як хоче. Но з другої сторони не так просто з однієї ніші перейти в іншу. Тут багато хто дивується чому ржавий пояс голосує за трампа. Книжку венса почитайте. http://loveread.ec/view_global.php?id=86909
Banderlog написав:Напав путін не при янику а при оранжевих...
У яника був расійський вєктор напрямку, яник був хорошій, навіщо нападати. Одна умова про черноморський флот чого варта. Яника послали - путін напав
чого угода про флот варта? При ющенку там флоту не було? чи при кучмі? Чи може при порошенку там флоту не було? яник готував угоду про європейську асоціацію. І то ладно в нього був вектор а в ахметова значить вектора не було? Не треба пропаганду повторювати.
«Під час мого лютневого візиту до Києва Президент Янукович підтвердив свою особисту обіцянку сприяти активному політичному діалогу і практичній співпраці між НАТО і Україною. Те, що він нещодавно затвердив українську Річну Національну програму на 2011 рік є вагомим підтвердженням його обіцянки», – наголосив Генеральний секретар.
На сьогоднішньому засіданні міністри закордонних справ країн НАТО і України обговорили значну кількість питань, які, за словами Фога Расмуссена, «відображають не лише важливість особливого партнерства між НАТО і Україною, але й значний подальший потенціал».
По состоянию на 02:55 было известно о двух жертвах российской атаки. Так, в Днепровском районе столицы погибла женщина. Там спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Эвакуированы из дома 27 человек.
По другому адресу в этом районе на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.
Еще один человек погиб в Голосеевском районе. Там сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м.
Продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м.
В Подольском районе Киева был ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.
В Деснянском районе в результате обстрела возникло возгорание на открытой территории в лесополосе.
В то же время в Шевченковском районе были повреждены два легковых авто.
katso написав:кастрюльку з голови зніміть. Вже 11 років пройшло. Пора побачити результати ваших мітингів. Ми в єс? Населення України збільшилось? Ну й чисто так лічне... Як так що річний відсоток по доляровому депозиту був при злочинній владі під 14 відсотків річних а зараз 2? І не нагадаєте мені під який відсоток нам долярчики зичить мвф?
Значить яник не йшов в європу? А ахметов? Чи стєсняюсь спитати фірташ? Вони куди йшли?:lol: Знову результати мітингів, а не того, що напало фуйло?
Помню курс тогда начал валиться сразу после Майдана (или даже во время?) задолго до того как напал фуйло. Тогда "независимые СМИ" это объясняли тем что Янык вывозит наличку вагонами и курс скоро стабилизируется. Стабилизировался. Не, тем у кого зарплата в долларах, оно понятно все равно - но не всем так повезло.
У меня тогда зп была в гривнах. И замгонтаревой герой майдана Рашкован В. ,до этого притворявшийся хлопоманг ом, сказал типа "какое быдлу дело на курс, на картоху хватит , а евро интеграция не для всех" Лично мне смягчило что ипотека была в гривнах, и я быстро на долларовые доходы пересел
📰 Польские СМИ признают слабость оборонной промышленности ЕС Европейский ВПК переживает серьезный кризис, страны ЕС столкнулись с критическим дефицитом ключевых компонентов для производства боеприпасов: пороха, тротила и ракетного топлива. Этот дефицит обострился после того, как значительные запасы были переданы Украине.
🔫 Проблемы европейской оборонки 🔘Для производства одного артиллерийского снаряда требуется около 12 кг пороха, но европейские производители, такие как Rheinmetall и Eurenco, не могут покрыть растущий спрос. Даже планы увеличения производства на 50% (10 000 тонн в год) требуют строительства шести новых заводов. 🔘В ЕС действует только одна крупная фабрика по производству тротила – польская Nitro-Chem. Остальные страны зависят от импорта химических компонентов, таких как азотная кислота, из Китая. 🔘Высокие цены на энергию и жесткие экологические нормы делают производство внутри ЕС нерентабельным.
⚙ Попытки решения проблемы 🔘Брюссель планирует увеличить производство взрывчатых веществ на 30%, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей. 🔘Польша и другие страны обсуждают создание новых механизмов финансирования, таких как "банк перевооружения", чтобы привлечь €500 млрд на развитие оборонной промышленности. Однако реальная интеграция и модернизация требуют десятилетий.
🇵🇱 Польша: амбиции без возможностей Несмотря на громкие заявления польских политиков, их оборонная промышленность остается слабым звеном в Европе. Основной производитель, PGZ, до сих пор использует устаревшие технологии и ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Даже при увеличении оборонного бюджета до 4,7% ВВП в 2025 году Польша не сможет стать лидером европейской оборонки без кардинальных реформ
🗒 Европейский ВПК находится в состоянии кризиса: нехватка ресурсов, зависимость от импорта и отсутствие единой стратегии. Очередное доказательство слабости западной модели управления и неспособности ЕС справляться с вызовами без внешней помощи.