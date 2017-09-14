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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13344133451334613347
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Німеччини підписав закон про "пом'якшення боргового гальма" - тепер Берлін зможе більше залучати боргів (раніше ця сума обмежувалась більш жорсткою прив'язкою рівня боргу до певного відсотку ВВП).

Ну а я нагадаю вам свою статтю за лютий місяць, в якій я детально аналізував саме цей варіант розвитку подій:

"Один із основних елементів програми Мерца — зняття згаданого вище "боргового гальма" та залучення близько 400 млрд євро нових боргів (до 10% ВВП) у нові проекти розвитку ВПК та інфраструктури.

На один політичний цикл цього імпульсу вистачить.

Загалом Німеччина нагадує Японію 40-річної давності, коли внаслідок часткової втрати ринків збуту у США (через угоду "Плаза" ), японська економіка на десятиріччя перейшла у формат "бокового тренду" з дуже низькими, навколонульовими темпами зростання.

Одна з причин цього — старіння населення в обох країнах.

Середній вік німців зараз 46 років.

Молодь дедалі більше репрезентована мігрантами, поведінкові моделі яких не спрямовані на реалізацію довгострокових програм розвитку.

Німеччина втратила драйв зростання та розвитку, і це вже "гормональний стан" німецької економіки, коли люди вже не хочуть працювати по 50 годин на тиждень .

Це економіка життєвих цінностей та задоволення від життя.

Замість драйву — тихий бюргерський добробут.

Німеччина вже досягла високих стандартів розвитку і на цих запасах міцності може балансувати десятки років.

Вона більше не хоче динамічно зростати і бути економічним драйвером.  


https://www.dsnews.ua/ukr/economics/u-p ... 025-517298
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:51

  pesikot написав:
  katso написав:Помню курс тогда начал валиться сразу после Майдана (или даже во время?) задолго до того как напал фуйло

20 февраля 2014 года датируется медаль за "освобождение" Крыма.
Майдан ещё продолжался

Это насколько "задолго" до того как напал Пуйло ? )


...и как штамповка медалей могла повлиять на курс гривны? Да и вообще курс скакнул 06.02 - задолго или незадолго - но причина точно не вторжение РФ. Не было еще тогда ни зеленых человечков ни референдумов ни всего прочего. Причина тут одна - Майдан, но кто ж это сейчас признает.

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katso
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:55

  fox767676 написав:Какие сиськи, энергетика улыбки стм мощнее всех украинких АЭС вместе взятых и может запустить архитектонические процессы во вселенной вплоть до её уничтожения.

https://www.twitch.tv/videos/45461192?lang=ru

або так
https://ukr-live.com/news/189146
flyman
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