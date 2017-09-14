Додано: Нед 23 бер, 2025 11:13

Кстати, СССР после войны тоже достаточно быстро восстановился. При этом ещё и сумел создать своё ЯО (это было нелегко даже с помощью разведки) и ракеты. Причём восстановился собственными силами и без чьей-либо помощи

именно немцы сыграли решающую роль в создании ядерной бомбы.

Институты за колючей проволокой



Не случайно после испытания первой атомной бомбы профессор Николаус Риль (Nikolaus Riehl) стал вместе с Курчатовым, Харитоном, Зельдовичем и другими советскими специалистами Героем Социалистического Труда. Риль, корифей в области металлургии урана, работавший в Советском Союзе с 1945 по 1955 годы, получил также Сталинскую премию. Кстати, многие ученые и инженеры из Германии получали ордена и государственные премии СССР.



Кроме Риля среди крупных ученых "третьего рейха", принимавших после войны участие в создании и испытании советского ядерного оружия, были также лауреат Нобелевской премии Густав Герц (Gustav Hertz), профессор Хайнц Позе (Heinz Pose), будущий президент Академии наук ГДР Макс Фольмер (Max Volmer), один из пионеров телевидения, выдающийся изобретатель Манфред фон Арденне (Manfred von Ardenne), создатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Макс Штеенбек (Max Steenbeck), Роберт Дёпель (Georg Robert Döpel), разработавший аппаратуру для измерения кинетики ядерных взрывов... Их вместе с сотнями коллег-физиков привезли в Советский Союз из Германии. А всего оттуда были "импортированы" в СССР (как, кстати, и в США) тысячи специалистов из разных отраслей науки и техники.

Одна из лабораторий - ''шарашек''Фото: picture-alliance/dpa

Кроме того, немало ученых и инженеров, связанных в прошлом с ядерной физикой и радиохимией, нашлось среди немецких военнопленных. Из полутора тысяч человек 111 были докторами физико-математических наук. Их отобрали для работы в "шарашках" - научно-исследовательских институтах и лабораториях тюремного типа. Впрочем, и "свободные" ученые, которых доставили из Германии в специальных эшелонах, тоже были практически полностью отрезаны от внешнего мира. Им были созданы все условия, организовано прекрасное по тем временам снабжение, но контроль был жестким. Об этом позаботился лично Берия, курировавший атомный проект.

Почти два с половиной миллиона немцев и австрийцев – военнопленных, гражданских лиц, представителей немецких меньшинств из разных стран (так называемых «фольксдойче») – были взяты в плен или интернированы в Советский Союз с 1941–го по [b]1956–й годы.[/b]

Да, в конечном итоге проиграл экономическое соревнование и холодную войну. В общем-то не удивительно, экономика СССР была явно меньше и слабее, чем у США

Трудно в таких условиях поддерживать хоть какой-то военный паритет. Только не надо мне рассказывать, что этим не надо было заниматься

Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его.

Украина этот урок забыла.

-швидко відновився? -відбудував за 10 років розбомлений Харків? на тер.рсфср -руйнувань було не багато-ядерна зброя: вивезли не тільки ракети ФАУ1, ФАУ2 і також німецьких інженерів контрукторів (так, вони працювали в сектерних шаражках)а ще СССР викрали документи з США, а так взагалі самі, самі все створили-відновлення власними силами? реали?тобто тисячі німецьких інженерів працювали на ссср (економіку народного господарства)-та ні, все бляха самі відновили, руками радянських колхозніков і рабочих (не зєків і полонених німців), а ще були тисячі людей з окупованих теріторій (і не тільки німців, австрійців), а ще поляків, чехів, угорців, естонців, латишів, латвійців (ви досі вважаєте, що 3 республіки Балтії добровільно були взяті в окупацію з 1944-1990р?Польша і ГДР будували кораблі торгового флоту для ЧМП і БМП, і тисячі тон різних товарів були звідти до ссср. Тому не кажіть що окуповані країни східної Европи не допомогали (вони платили ссср товарами, як колись московія платила Золотій Орді 400+ років)до 1700ртак, 3 покоління рабів витратили на намагання угнатись за США. СССР бляха 50 років клепав зброю не маючи туалетного папіру (верніше він був для Суслова в тому числі).СССР продавав жигулі на КУБУ, Вьетнат за умовні 1000 дол(на внутрешньому ринку за 5500 руб, тобто 2500 дол(курс 0,55коп за дол так?), це забота о трудящихся, для покращення рівня життя)хто ми? комуністи-сталіністи))який урок, на 22 червня 1941р СССР по всім показникам переважав і вермах і лютфвафе і крийгсмаринеСпіввідношення сил на радянському західному кордоні(перша колонка Німеччина, друга СРСР)Дивізії 166 190 1 : 1,1 тобто дівізій ссср мав 190 проти 160Військовий персонал 4 306 800 3 289 851 1,3 : 1Гармати та мортири 42 601 59 787 1 : 1,4 гармат 60тис проти німецьких 42,6Танки 4 171 15 687 1 : 3,8 по танкам перевага у 4 рази (ок, нових Т34 і важких КВбудо 25%, але у німців взагалі були переважно легкі танки, навіть Т-4 був середнійБойові літаки 4 846 10 743 1 : 2,2 (10,7к радянських літаків проти 4,8к це включно з транспортною авіацією)урок 1941р полягав не в готовності ссср до війни, а в неготовності Червоної Армії (армії рабів)воювати за сталіна (4,5млн полонених до 1 вересня 1941, сотні кинутих танків, залишених складів зі снарядами)який урок забула Україна?жити поруч з московією -треба завжди бути готовими до агресії? Те, що рф намагались учинити заколот в Криму за допомогою Юрия Мешкова у 1994-95р -памятаємоТе, що конфлікт на Тузлі був випробуванням-намагались взяти нахрапом у 2003.Про міністрів Соломатіна , нач. сбу Якіменко, віталія захарченко -хто всі ці люди (громадяни рф і агенти фсб)сивковичі і ще тисячі різних ворогів в сбу і не тільки: наумов, баканов, криворучко)тобто путін напав у 4й ранку згідно з планом як гітлер, о це так досвід