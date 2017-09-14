Президент Німеччини підписав закон про "пом'якшення боргового гальма" - тепер Берлін зможе більше залучати боргів (раніше ця сума обмежувалась більш жорсткою прив'язкою рівня боргу до певного відсотку ВВП).
Ну а я нагадаю вам свою статтю за лютий місяць, в якій я детально аналізував саме цей варіант розвитку подій:
"Один із основних елементів програми Мерца — зняття згаданого вище "боргового гальма" та залучення близько 400 млрд євро нових боргів (до 10% ВВП) у нові проекти розвитку ВПК та інфраструктури.
На один політичний цикл цього імпульсу вистачить.
Загалом Німеччина нагадує Японію 40-річної давності, коли внаслідок часткової втрати ринків збуту у США (через угоду "Плаза" ), японська економіка на десятиріччя перейшла у формат "бокового тренду" з дуже низькими, навколонульовими темпами зростання.
Одна з причин цього — старіння населення в обох країнах.
Середній вік німців зараз 46 років.
Молодь дедалі більше репрезентована мігрантами, поведінкові моделі яких не спрямовані на реалізацію довгострокових програм розвитку.
Німеччина втратила драйв зростання та розвитку, і це вже "гормональний стан" німецької економіки, коли люди вже не хочуть працювати по 50 годин на тиждень .
Це економіка життєвих цінностей та задоволення від життя.
Замість драйву — тихий бюргерський добробут.
Німеччина вже досягла високих стандартів розвитку і на цих запасах міцності може балансувати десятки років.
Вона більше не хоче динамічно зростати і бути економічним драйвером.
katso написав:Помню курс тогда начал валиться сразу после Майдана (или даже во время?) задолго до того как напал фуйло
20 февраля 2014 года датируется медаль за "освобождение" Крыма. Майдан ещё продолжался
Это насколько "задолго" до того как напал Пуйло ? )
...и как штамповка медалей могла повлиять на курс гривны? Да и вообще курс скакнул 06.02 - задолго или незадолго - но причина точно не вторжение РФ. Не было еще тогда ни зеленых человечков ни референдумов ни всего прочего. Причина тут одна - Майдан, но кто ж это сейчас признает.
Цікаво як поводять себе політвктивістки у сексуальному рабстві. Жарт. У Дубаї багато філіпінок. Вони тримаються разом - деякі магазини запрошують на роботу саме філіпінок. Я коли був у сувенірний крамниці то у філіпінки зламався касовий апарат. Вона така " о шіт". Навіщо люди лаються на мовах транснаціонального спілкування ?
Стм доросла дівчинка сказала що на близький схід ні ногой. Тільки хвилююсь за ідею з піратами. Звяжеться ще з якимись хусітами на ґрунті антитрампізму.
Кстати, СССР после войны тоже достаточно быстро восстановился. При этом ещё и сумел создать своё ЯО (это было нелегко даже с помощью разведки) и ракеты. Причём восстановился собственными силами и без чьей-либо помощи
-швидко відновився? -відбудував за 10 років розбомлений Харків? на тер.рсфср -руйнувань було не багато
-ядерна зброя: вивезли не тільки ракети ФАУ1, ФАУ2 і також німецьких інженерів контрукторів (так, вони працювали в сектерних шаражках)
именно немцы сыграли решающую роль в создании ядерной бомбы.
Институты за колючей проволокой
Не случайно после испытания первой атомной бомбы профессор Николаус Риль (Nikolaus Riehl) стал вместе с Курчатовым, Харитоном, Зельдовичем и другими советскими специалистами Героем Социалистического Труда.Риль, корифей в области металлургии урана, работавший в Советском Союзе с 1945 по 1955 годы, получил также Сталинскую премию. Кстати, многие ученые и инженеры из Германии получали ордена и государственные премии СССР.
Кроме Риля среди крупных ученых "третьего рейха", принимавших после войны участие в создании и испытании советского ядерного оружия, были также лауреат Нобелевской премии Густав Герц (Gustav Hertz), профессор Хайнц Позе (Heinz Pose), будущий президент Академии наук ГДР Макс Фольмер (Max Volmer), один из пионеров телевидения, выдающийся изобретатель Манфред фон Арденне (Manfred von Ardenne), создатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Макс Штеенбек (Max Steenbeck), Роберт Дёпель (Georg Robert Döpel), разработавший аппаратуру для измерения кинетики ядерных взрывов... Их вместе с сотнями коллег-физиков привезли в Советский Союз из Германии. А всего оттуда были "импортированы" в СССР (как, кстати, и в США) тысячи специалистов из разных отраслей науки и техники. Одна из лабораторий - ''шарашек''Фото: picture-alliance/dpa Кроме того, немало ученых и инженеров, связанных в прошлом с ядерной физикой и радиохимией, нашлось среди немецких военнопленных. Из полутора тысяч человек 111 были докторами физико-математических наук. Их отобрали для работы в "шарашках" - научно-исследовательских институтах и лабораториях тюремного типа. Впрочем, и "свободные" ученые, которых доставили из Германии в специальных эшелонах, тоже были практически полностью отрезаны от внешнего мира. Им были созданы все условия, организовано прекрасное по тем временам снабжение, но контроль был жестким. Об этом позаботился лично Берия, курировавший атомный проект.
а ще СССР викрали документи з США, а так взагалі самі, самі все створили
-відновлення власними силами? реали?
Почти два с половиной миллиона немцев и австрийцев – военнопленных, гражданских лиц, представителей немецких меньшинств из разных стран (так называемых «фольксдойче») – были взяты в плен или интернированы в Советский Союз с 1941–го по [b]1956–й годы.[/b]
тобто тисячі німецьких інженерів працювали на ссср (економіку народного господарства)-та ні, все бляха самі відновили, руками радянських колхозніков і рабочих (не зєків і полонених німців), а ще були тисячі людей з окупованих теріторій (і не тільки німців, австрійців), а ще поляків, чехів, угорців, естонців, латишів, латвійців (ви досі вважаєте, що 3 республіки Балтії добровільно були взяті в окупацію з 1944-1990р?
Да, в конечном итоге проиграл экономическое соревнование и холодную войну. В общем-то не удивительно, экономика СССР была явно меньше и слабее, чем у США
Польша і ГДР будували кораблі торгового флоту для ЧМП і БМП, і тисячі тон різних товарів були звідти до ссср. Тому не кажіть що окуповані країни східної Европи не допомогали (вони платили ссср товарами, як колись московія платила Золотій Орді 400+ років)до 1700р
Трудно в таких условиях поддерживать хоть какой-то военный паритет. Только не надо мне рассказывать, что этим не надо было заниматься
так, 3 покоління рабів витратили на намагання угнатись за США. СССР бляха 50 років клепав зброю не маючи туалетного папіру (верніше він був для Суслова в тому числі). СССР продавав жигулі на КУБУ, Вьетнат за умовні 1000 дол(на внутрешньому ринку за 5500 руб, тобто 2500 дол(курс 0,55коп за дол так?), це забота о трудящихся, для покращення рівня життя)
Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его.
хто ми? комуністи-сталіністи))
який урок, на 22 червня 1941р СССР по всім показникам переважав і вермах і лютфвафе і крийгсмарине
Співвідношення сил на радянському західному кордоні(перша колонка Німеччина, друга СРСР)
Дивізії 166 190 1 : 1,1 тобто дівізій ссср мав 190 проти 160 Військовий персонал 4 306 800 3 289 851 1,3 : 1 Гармати та мортири 42 601 59 787 1 : 1,4 гармат 60тис проти німецьких 42,6 Танки 4 171 15 687 1 : 3,8 по танкам перевага у 4 рази (ок, нових Т34 і важких КВ будо 25%, але у німців взагалі були переважно легкі танки, навіть Т-4 був середній
Бойові літаки 4 846 10 743 1 : 2,2 (10,7к радянських літаків проти 4,8к це включно з транспортною авіацією)
урок 1941р полягав не в готовності ссср до війни, а в неготовності Червоної Армії (армії рабів)воювати за сталіна (4,5млн полонених до 1 вересня 1941, сотні кинутих танків, залишених складів зі снарядами)
Украина этот урок забыла.
який урок забула Україна?
жити поруч з московією -треба завжди бути готовими до агресії? Те, що рф намагались учинити заколот в Криму за допомогою Юрия Мешкова у 1994-95р -памятаємо Те, що конфлікт на Тузлі був випробуванням-намагались взяти нахрапом у 2003. Про міністрів Соломатіна , нач. сбу Якіменко, віталія захарченко -хто всі ці люди (громадяни рф і агенти фсб)
сивковичі і ще тисячі різних ворогів в сбу і не тільки: наумов, баканов, криворучко)
тобто путін напав у 4й ранку згідно з планом як гітлер, о це так досвід
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 23 бер, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
katso написав:Да и вообще курс скакнул 06.02 - задолго или незадолго - но причина точно не вторжение РФ. Не было еще тогда ни зеленых человечков ни референдумов ни всего прочего. Причина тут одна - Майдан, но кто ж это сейчас признает.
Держборг у 2012-13 рр. без майдану і війни зріс на понад 100 млрд або 30% завдяки крепким госпідарникам. Рано чи пізніше це в будь якому випадку би прорвало так як і депозити під 30% у стабільній гривні. Взагалі цікаві тенденції на гілці - то декілька днів підшукають кавалєра для однієї пані, то антимайданівці городять всіляку дурню.
katso написав:Да и вообще курс скакнул 06.02 - задолго или незадолго - но причина точно не вторжение РФ. Не было еще тогда ни зеленых человечков ни референдумов ни всего прочего. Причина тут одна - Майдан, но кто ж это сейчас признает.
Україна на початку 2014 була банкротом, 50 тисяч на козначейському рахунку памятаєте? це сталося завдяки крепким хозяйственикам, Арбузов стал і.о. премьера на строк 28 січня — 27 лютого 2014, а хто ж був до нього, забули? кровосися Азіров (11 березеня 2010 — 28 січня 2014), саме мікола накерував і втік до москви задовго Овоча, також завчасно зрозумів всі наслідки СергійТигипко- Віце-прем'єр-міністр України (2010—2014). 28 березня 2012р Cергій Леонідович каже:
"Мне никто никогда из нынешней власти не предлагал пост премьер-министра", - заявил Тигипко.
Отвечая на вопрос, готов ли он поддержать кандидатуру Виктора Януковича на пост президента в 2015 году, вице-премьер отметил: "Есть условия, которые для меня очень важны - это реформы, это изменения в стране. Я считаю, что на первый план выдвигается борьба с коррупцией. Если до 2015 года мы этого не сделаем, то, я считаю, что общество вообще не поймет ни президента Януковича, ни Партию регионов. И никакой поддержки они иметь не будут".
там далі про нових людей:"Но сейчас, вы видите, приходят новые люди, которые часто даже не связаны с Партией регионов. Я надеюсь, они все-таки будут менять ситуацию. И таких людей я бы еще и еще звал в правительство", - добавил он.
Курченко і Саша стоматолог , про яких ніхто майже не чув у 2011р
ЛАД написав:Не буду спорить о достоверности китайской статистики, не могу об этом судить, но международные организации (причём западные) не подвергают сомнению, что по ВВП(ППС) Китай уже опередил США.
Показую простий приклад щоб всі зрозуміли що таке ВВП по ППС..... Ви переміщаєте наприклад 10 тонн зерна з поля до елеватора.... В США це робить вантажівка вартістю в 50000 доларів, де шофер з зарплатою в 5000 доларів/місяць) їде по асфальтованій дорозі (на створення якої витратили 1000доларів/м2) Таким чином перевезення цього зерна коштує нехай 500 доларів... В китаї , десять чоловік ( з зарплатою 200 доларів-це глибоке село де сотні доларів не платять)) , на рікшах(вартістю в 10 доларів) , по грунтовій дорозі(безкоштовна) - перевозять те саме зерно... Так от ППС це типу китайці отримали за цю роботу 500 доларів ( бо отримали 100 )
Чи водій автобуса в мегаполісі США перевіз по асфальтованій дорозі на автобусі з кондиціонером 100 осіб по 4 долара квиток=400 доларів В той час коли у Львові, по розбитій бруківці, на пазіку з щілинами в два пальці . водій перевіз також 100 осіб по 20 грн(0,5 долара) квиток А по ППС - американських 400 доларів те саме що львівських 50....
Ясно що коли різниця на порядок-то й Китай по ППС може бути в 2 рази кращим ніж США.
ЛАД написав:Не буду спорить о достоверности китайской статистики, не могу об этом судить, но международные организации (причём западные) не подвергают сомнению, что по ВВП(ППС) Китай уже опередил США.
Показую простий приклад щоб всі зрозуміли що таке ВВП по ППС..... Ви переміщаєте наприклад 10 тонн зерна з поля до елеватора.... В США це робить вантажівка вартістю в 50000 доларів, де шофер з зарплатою в 5000 доларів/місяць) їде по асфальтованій дорозі (на створення якої витратили 1000доларів/м2) Таким чином перевезення цього зерна коштує нехай 500 доларів... В китаї , десять чоловік ( з зарплатою 200 доларів-це глибоке село де сотні доларів не платять)) , на рікшах(вартістю в 10 доларів) , по грунтовій дорозі(безкоштовна) - перевозять те саме зерно... Так от ППС це типу китайці отримали за цю роботу 500 доларів ( бо отримали 100 )
Чи водій автобуса в мегаполісі США перевіз по асфальтованій дорозі на автобусі з кондиціонером 100 осіб по 4 долара квиток=400 доларів В той час коли у Львові, по розбитій бруківці, на пазіку з щілинами в два пальці . водій перевіз також 100 осіб по 20 грн(0,5 долара) квиток А по ППС - американських 400 доларів те саме що львівських 50....
Ясно що коли різниця на порядок-то й Китай по ППС може бути в 2 рази кращим ніж США.
ще кращий приклад, Пн.Корея вироблила 1 млн. 155 калібру стрільна вартістю $1К шт, а ЄС виробила 200 тис. такого ж але по $5K шт. По ППС Пн.Корея = ЄС.
Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків. Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад. Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші І навіть десь краями відповідають юморним запитам місцевих баришень. Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі. Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
С чего бы это юморными? Я ни смайликов, ни скобочек не заметил. Наоборот, цифра многократно повторена и подтверждена. Или это одна из тех шуток, которые становятся смешнее с каждым повтором? Хотабу не судить всех по себе.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
Сдельная оплата?
Востаннє редагувалось anduzenko в Нед 23 бер, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.