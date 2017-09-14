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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13345133461334713348
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  anduzenko написав:
  Hotab написав:anduzenko
Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків.
Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
І навіть десь краями відповідають юморним запитам місцевих баришень.
Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі.
Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
С чего бы это юморными? Я ни смайликов, ни скобочек не заметил.
Наоборот, цифра многократно повторена и подтверждена.
Или это одна из тех шуток, которые становятся смешнее с каждым повтором?
Хотабу не судить всех по себе.
Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  anduzenko написав:
  Hotab написав:anduzenko [quote]Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків.
Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
І навіть десь краями відповідають юморним запитам місцевих баришень.
Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі.
Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
С чего бы это юморными? Я ни смайликов, ни скобочек не заметил.
Наоборот, цифра многократно повторена и подтверждена.
Или это одна из тех шуток, которые становятся смешнее с каждым повтором?
Хотабу не судить всех по себе.
Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...[/quote]Так вони ще й мають бути "не зайняті"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:43

  Faceless написав:
budivelnik написав:Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"

так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати умовних 5куе (а не $140 в місяць "на життя")
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 бер, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:44

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"

так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати
В цьому плані я впевнений взагалі без проблем. Що ви за Хотаба переживаєте, він вас любить, просто по своєму
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:48

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Так вони ще й мають бути "не зайняті"

так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати
В цьому плані я впевнений взагалі без проблем. Що ви за Хотаба переживаєте, він вас любить, просто по своєму

Потому что джентльмены верят друг другу на слово
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- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны...
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:50

Faceless

Так вони ще й мають бути "не зайняті"


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Hotab
 
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  #<1 ... 13345133461334713348
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