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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13345133461334713348>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Да и вообще курс скакнул 06.02 - задолго или незадолго - но причина точно не вторжение РФ. Не было еще тогда ни зеленых человечков ни референдумов ни всего прочего. Причина тут одна - Майдан, но кто ж это сейчас признает.

Держборг у 2012-13 рр. без майдану і війни зріс на понад 100 млрд або 30% завдяки крепким госпідарникам. Рано чи пізніше це в будь якому випадку би прорвало так як і депозити під 30% у стабільній гривні.
Взагалі цікаві тенденції на гілці - то декілька днів підшукають кавалєра для однієї пані, то антимайданівці городять всіляку дурню.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:33

  katso написав:Да и вообще курс скакнул 06.02 - задолго или незадолго - но причина точно не вторжение РФ. Не было еще тогда ни зеленых человечков ни референдумов ни всего прочего. Причина тут одна - Майдан, но кто ж это сейчас признает.


Україна на початку 2014 була банкротом, 50 тисяч на козначейському рахунку памятаєте?
це сталося завдяки крепким хозяйственикам,
Арбузов стал і.о. премьера на строк 28 січня — 27 лютого 2014, а хто ж був до нього, забули? кровосися Азіров (11 березеня 2010 — 28 січня 2014), саме мікола накерував і втік до москви задовго Овоча,
також завчасно зрозумів всі наслідки СергійТигипко- Віце-прем'єр-міністр України (2010—2014).
28 березня 2012р Cергій Леонідович каже:
"Мне никто никогда из нынешней власти не предлагал пост премьер-министра", - заявил Тигипко.

Отвечая на вопрос, готов ли он поддержать кандидатуру Виктора Януковича на пост президента в 2015 году, вице-премьер отметил: "Есть условия, которые для меня очень важны - это реформы, это изменения в стране. Я считаю, что на первый план выдвигается борьба с коррупцией. Если до 2015 года мы этого не сделаем, то, я считаю, что общество вообще не поймет ни президента Януковича, ни Партию регионов. И никакой поддержки они иметь не будут".


там далі про нових людей:"Но сейчас, вы видите, приходят новые люди, которые часто даже не связаны с Партией регионов. Я надеюсь, они все-таки будут менять ситуацию. И таких людей я бы еще и еще звал в правительство", - добавил он.

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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:01

  ЛАД написав:Не буду спорить о достоверности китайской статистики, не могу об этом судить, но международные организации (причём западные) не подвергают сомнению, что по ВВП(ППС) Китай уже опередил США.
Показую простий приклад щоб всі зрозуміли що таке ВВП по ППС.....
Ви переміщаєте наприклад 10 тонн зерна з поля до елеватора....
В США це робить вантажівка вартістю в 50000 доларів, де шофер з зарплатою в 5000 доларів/місяць) їде по асфальтованій дорозі (на створення якої витратили 1000доларів/м2)
Таким чином перевезення цього зерна коштує нехай 500 доларів...
В китаї , десять чоловік ( з зарплатою 200 доларів-це глибоке село де сотні доларів не платять)) , на рікшах(вартістю в 10 доларів) , по грунтовій дорозі(безкоштовна) - перевозять те саме зерно...
Так от ППС це типу китайці отримали за цю роботу 500 доларів ( бо отримали 100 )

Чи водій автобуса в мегаполісі США перевіз по асфальтованій дорозі на автобусі з кондиціонером 100 осіб по 4 долара квиток=400 доларів
В той час коли у Львові, по розбитій бруківці, на пазіку з щілинами в два пальці . водій перевіз також 100 осіб по 20 грн(0,5 долара) квиток
А по ППС - американських 400 доларів те саме що львівських 50....

Ясно що коли різниця на порядок-то й Китай по ППС може бути в 2 рази кращим ніж США.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:09

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не буду спорить о достоверности китайской статистики, не могу об этом судить, но международные организации (причём западные) не подвергают сомнению, что по ВВП(ППС) Китай уже опередил США.
Показую простий приклад щоб всі зрозуміли що таке ВВП по ППС.....
Ви переміщаєте наприклад 10 тонн зерна з поля до елеватора....
В США це робить вантажівка вартістю в 50000 доларів, де шофер з зарплатою в 5000 доларів/місяць) їде по асфальтованій дорозі (на створення якої витратили 1000доларів/м2)
Таким чином перевезення цього зерна коштує нехай 500 доларів...
В китаї , десять чоловік ( з зарплатою 200 доларів-це глибоке село де сотні доларів не платять)) , на рікшах(вартістю в 10 доларів) , по грунтовій дорозі(безкоштовна) - перевозять те саме зерно...
Так от ППС це типу китайці отримали за цю роботу 500 доларів ( бо отримали 100 )

Чи водій автобуса в мегаполісі США перевіз по асфальтованій дорозі на автобусі з кондиціонером 100 осіб по 4 долара квиток=400 доларів
В той час коли у Львові, по розбитій бруківці, на пазіку з щілинами в два пальці . водій перевіз також 100 осіб по 20 грн(0,5 долара) квиток
А по ППС - американських 400 доларів те саме що львівських 50....

Ясно що коли різниця на порядок-то й Китай по ППС може бути в 2 рази кращим ніж США.

ще кращий приклад,
Пн.Корея вироблила 1 млн. 155 калібру стрільна вартістю $1К шт,
а ЄС виробила 200 тис. такого ж але по $5K шт.
По ППС Пн.Корея = ЄС.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:07

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:по ВВП(ППС) Китай уже опередил США.

США вчора запустили продажу віз:
США запустили програму продажу "золотих карт", які дають право на постійне проживання. Лише за день уряд заробив 5 мільярдів доларів.
..............
За прогнозами адміністрації американського президента Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США 5 трильйонів доларів, якщо буде продано 1 мільйон карт.
Загалом, потенційними покупцями вважають 37 мільйонів людей у світі, які можуть дозволити собі таку інвестицію. https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-den-za ... 57206.html

Зараз перетече в штати чимало коштів з усього світу наскирдованих в усякі способи. І паралельно повикидають бідних біженців чи просто мігрантів.

З'їсть то він з'їсть, та хто ж йому дасть. :)
Подивимось.
І що вони будуть робити без тих "бідних біженців чи просто мігрантів".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:13

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
P.s. И не заставляйте меня вспоминать о расовой сегрегации, о комиссии Маккарти, о войнах, которые вели США, и о многом другом. США в 50-е, 70-е, 90-е и сегодня достаточно сильно отличаются. "А у вас негров линчуют" стало мемом, но тем не менее тоже было.
сегрегація це не плохо
В цьому секрет успішності америки. Кожен має змогу жити як хоче. Но з другої сторони не так просто з однієї ніші перейти в іншу. Тут багато хто дивується чому ржавий пояс голосує за трампа. Книжку венса почитайте. http://loveread.ec/view_global.php?id=86909
Вы правы. Не плохо.
Индийская кастовая система тоже неплоха.
Вот только, если бы Эйнштейн родился парией в Индии или негром в Штатах, очень вряд ли он стал бы Эйнштейном.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по плітках чутках бразильскі хлопці масово підписують контракт з ЗСУ 8)
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:00

  yama написав:по плітках чутках бразильскі хлопці масово підписують контракт з ЗСУ

- ти хто?
- бразилець!
- я ж просив філіпінку!
- закінчилось. Знімай штани, пішли прищеплювати любов до ЗСУ
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Незрозуміло навіщо взагалі мужику (згідно легенди) заморачуватись доходами іншого мужика, і навіть думати про те, вірить він чи ні…


ти хто грають на форумі роль "жінки" інколи виявляються чоловіками,
чай прокололся з сашою (охаna)?
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:08

«Поддержка независимых СМИ особенно важна, учитывая силу гибридной и дезинформационной войны, которую ведет Россия. Это новое финансирование (речь о 10 млн евро – ред.) дополняет более 100 млн евро, которые Европейский Союз уже инвестировал в независимые медиа с 2017 года», – заявили в представительстве.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/326394-e ... kikh-media
detroytred
 
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