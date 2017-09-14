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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13345133461334713348
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видаляють повідомлення, спробую по-іншому.
Це 2023 рік
За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.

https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-U ... naBerezhna
Стосовно жінок працездатного віку. В одній африканській країні можна тупо купить таку жінку, ціни доступні кожному українцю, а там вже хлопці вирішуйте для чого вона: картопельку посадить, корівку подоїть, чи кавунами біля траси торгувать.
Жари не бояться, християни, знають англійську, шо таке Infiniti вона тупо не знає.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії.

Як відомо "менеджер" поняття розтяжиме, уточнюйте. Маю достатньо знайомих (не наших емігрантів а корінних) що працюють так званими менеджерами середньої ланки саме в логістичних компаніях Австрії, Німеччини, Швейцарії то їм такі подарунки на 8 березня будуть сильно в напряг
  Banderlog написав:піксель до 22.04.25
міняю таракани на румунські

залишіть мітки на деревах на всякий случай
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