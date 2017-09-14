Видаляють повідомлення, спробую по-іншому. Це 2023 рік
За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.
https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-U ... naBerezhna Стосовно жінок працездатного віку. В одній африканській країні можна тупо купить таку жінку, ціни доступні кожному українцю, а там вже хлопці вирішуйте для чого вона: картопельку посадить, корівку подоїть, чи кавунами біля траси торгувать. Жари не бояться, християни, знають англійську, шо таке Infiniti вона тупо не знає.
fler написав:Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії.
Як відомо "менеджер" поняття розтяжиме, уточнюйте. Маю достатньо знайомих (не наших емігрантів а корінних) що працюють так званими менеджерами середньої ланки саме в логістичних компаніях Австрії, Німеччини, Швейцарії то їм такі подарунки на 8 березня будуть сильно в напряг
Banderlog написав:піксель до 22.04.25 міняю таракани на румунські
Shaman написав:ані німці з французами, ані їх еліти на буль-який план не погодяться. бо всі розуміють, що у разі програшу/капітуляції України Прибалтика буде наступною. а там вже почнуть качати Скандинавію, Польщу та Румунію через Молдову. доки Раша існує в такому вигляді, це загроза для Європи. тому довгостроковий мир - це демонтаж Раші в тому чи іншому вигляді. в цьому напрямку й будуть рухатися
по перше ви чуток не в курсі економічної ситуації в Європі. Якби можна прокрутити фарш назад то нас би завтра здали з потрохами взамін на 200-долларовий газ по друге "європейці розуміють, європейці рішуче закликають" а по факту бла-бла-бла, з мізерними результатами, 4-й рік соплі жують по третє - єдине куди вони можуть рушатися так це у напрямку підтримки вічної війни в Україні, як вже неодноразово було сказано прямо в лоба. Це для них найреальніший та найдешевший спосіб підтримувати безпеку в себе. А ви далі радійте що ЄС категорично проти поганого миру "Розвели як котят"(с)
Water написав:Видаляють повідомлення, спробую по-іншому. Це 2023 рік
За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.
https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-U ... naBerezhna Стосовно жінок працездатного віку. В одній африканській країні можна тупо купить таку жінку, ціни доступні кожному українцю, а там вже хлопці вирішуйте для чого вона: картопельку посадить, корівку подоїть, чи кавунами біля траси торгувать. Жари не бояться, християни, знають англійську, шо таке Infiniti вона тупо не знає.
христіан а Африці обмаль-Гана(70%),Нігерія (50%), Конго (90% католіки), ЮАР(ПАР)-80% в інших країнах 5-7%(в Египті 9%), тому що решта переважно мусульмане
Shaman написав:ані німці з французами, ані їх еліти на буль-який план не погодяться. бо всі розуміють, що у разі програшу/капітуляції України Прибалтика буде наступною. а там вже почнуть качати Скандинавію, Польщу та Румунію через Молдову. доки Раша існує в такому вигляді, це загроза для Європи. тому довгостроковий мир - це демонтаж Раші в тому чи іншому вигляді. в цьому напрямку й будуть рухатися
по перше ви чуток не в курсі економічної ситуації в Європі. Якби можна прокрутити фарш назад то нас би завтра здали з потрохами взамін на 200-долларовий газ по друге "європейці розуміють, європейці рішуче закликають" а по факту бла-бла-бла, з мізерними результатами, 4-й рік соплі жують по третє - єдине куди вони можуть рушатися так це у напрямку підтримки вічної війни в Україні, як вже неодноразово було сказано прямо в лоба. Це для них найреальніший та найдешевший спосіб підтримувати безпеку в себе. А ви далі радійте що ЄС категорично проти поганого миру "Розвели як котят"(с)
+100 Зараз ще якщо полихне Близький Схід, то всім, чим буде заклопотана Європа, це мігрантами.
Штати, рфія, Китай вганяють потужний клин в Європу. Точніше в її єдність. Бо поки хФранція, Німеччина, Британія тягнуть на себе ковдру хто главніший, інші будуть перестраховуватися зближенням з Штатами і Ко. Як це вже зробила Угорщина.
У Франції потужний ВПК... І вся Європа повинна була б залюбки відгукнутися на пропозиції Макрона. Але ні... Ось і вся реальність. Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє. Особливо малі країни. Бо чудово здогадуються, що їх схарчать або нададуть в якості майданчику для великих битв також само, як і Україну.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 бер, 2025 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Видаляють повідомлення, спробую по-іншому. Це 2023 рік
За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.
https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-U ... naBerezhna Стосовно жінок працездатного віку. В одній африканській країні можна тупо купить таку жінку, ціни доступні кожному українцю, а там вже хлопці вирішуйте для чого вона: картопельку посадить, корівку подоїть, чи кавунами біля траси торгувать. Жари не бояться, християни, знають англійську, шо таке Infiniti вона тупо не знає.
христіан а Африці обмаль-Гана(70%),Нігерія (50%), Конго (90% католіки), ЮАР(ПАР)-80% в інших країнах 5-7%(в Египті 9%), тому що решта переважно мусульмане
населення Ефіопії приблизно 55млн., а православних серед них до 60%, то це означає, що у державі є приблизно 30 млн. християн.