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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13346133471334813349>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видаляють повідомлення, спробую по-іншому.
Це 2023 рік
За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.

https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-U ... naBerezhna
Стосовно жінок працездатного віку. В одній африканській країні можна тупо купить таку жінку, ціни доступні кожному українцю, а там вже хлопці вирішуйте для чого вона: картопельку посадить, корівку подоїть, чи кавунами біля траси торгувать.
Жари не бояться, християни, знають англійську, шо таке Infiniti вона тупо не знає.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол. Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії.

Як відомо "менеджер" поняття розтяжиме, уточнюйте. Маю достатньо знайомих (не наших емігрантів а корінних) що працюють так званими менеджерами середньої ланки саме в логістичних компаніях Австрії, Німеччини, Швейцарії то їм такі подарунки на 8 березня будуть сильно в напряг
  Banderlog написав:піксель до 22.04.25
міняю таракани на румунські

залишіть мітки на деревах на всякий случай
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:40

Water
Можливо не видалено а перенесено

Психологія та інші цікавинки
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ані німці з французами, ані їх еліти на буль-який план не погодяться. бо всі розуміють, що у разі програшу/капітуляції України Прибалтика буде наступною. а там вже почнуть качати Скандинавію, Польщу та Румунію через Молдову.
доки Раша існує в такому вигляді, це загроза для Європи. тому довгостроковий мир - це демонтаж Раші в тому чи іншому вигляді. в цьому напрямку й будуть рухатися

по перше ви чуток не в курсі економічної ситуації в Європі. Якби можна прокрутити фарш назад то нас би завтра здали з потрохами взамін на 200-долларовий газ
по друге "європейці розуміють, європейці рішуче закликають" а по факту бла-бла-бла, з мізерними результатами, 4-й рік соплі жують
по третє - єдине куди вони можуть рушатися так це у напрямку підтримки вічної війни в Україні, як вже неодноразово було сказано прямо в лоба.
Це для них найреальніший та найдешевший спосіб підтримувати безпеку в себе.
А ви далі радійте що ЄС категорично проти поганого миру
"Розвели як котят"(с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:03

  Water написав:Видаляють повідомлення, спробую по-іншому.
Це 2023 рік
За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.

https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-U ... naBerezhna
Стосовно жінок працездатного віку. В одній африканській країні можна тупо купить таку жінку, ціни доступні кожному українцю, а там вже хлопці вирішуйте для чого вона: картопельку посадить, корівку подоїть, чи кавунами біля траси торгувать.
Жари не бояться, християни, знають англійську, шо таке Infiniti вона тупо не знає.


христіан а Африці обмаль-Гана(70%),Нігерія (50%), Конго (90% католіки), ЮАР(ПАР)-80%
в інших країнах 5-7%(в Египті 9%), тому що решта переважно мусульмане :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:16

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ані німці з французами, ані їх еліти на буль-який план не погодяться. бо всі розуміють, що у разі програшу/капітуляції України Прибалтика буде наступною. а там вже почнуть качати Скандинавію, Польщу та Румунію через Молдову.
доки Раша існує в такому вигляді, це загроза для Європи. тому довгостроковий мир - це демонтаж Раші в тому чи іншому вигляді. в цьому напрямку й будуть рухатися

по перше ви чуток не в курсі економічної ситуації в Європі. Якби можна прокрутити фарш назад то нас би завтра здали з потрохами взамін на 200-долларовий газ
по друге "європейці розуміють, європейці рішуче закликають" а по факту бла-бла-бла, з мізерними результатами, 4-й рік соплі жують
по третє - єдине куди вони можуть рушатися так це у напрямку підтримки вічної війни в Україні, як вже неодноразово було сказано прямо в лоба.
Це для них найреальніший та найдешевший спосіб підтримувати безпеку в себе.
А ви далі радійте що ЄС категорично проти поганого миру
"Розвели як котят"(с)

+100
Зараз ще якщо полихне Близький Схід, то всім, чим буде заклопотана Європа, це мігрантами.

Штати, рфія, Китай вганяють потужний клин в Європу. Точніше в її єдність.
Бо поки хФранція, Німеччина, Британія тягнуть на себе ковдру хто главніший, інші будуть перестраховуватися зближенням з Штатами і Ко.
Як це вже зробила Угорщина.

У Франції потужний ВПК...
І вся Європа повинна була б залюбки відгукнутися на пропозиції Макрона.
Але ні...
Ось і вся реальність. Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє.
Особливо малі країни.
Бо чудово здогадуються, що їх схарчать або нададуть в якості майданчику для великих битв також само, як і Україну.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 бер, 2025 15:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:23

  prodigy написав:
  Water написав:Видаляють повідомлення, спробую по-іншому.
Це 2023 рік
За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці.

https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-U ... naBerezhna
Стосовно жінок працездатного віку. В одній африканській країні можна тупо купить таку жінку, ціни доступні кожному українцю, а там вже хлопці вирішуйте для чого вона: картопельку посадить, корівку подоїть, чи кавунами біля траси торгувать.
Жари не бояться, християни, знають англійську, шо таке Infiniti вона тупо не знає.


христіан а Африці обмаль-Гана(70%),Нігерія (50%), Конго (90% католіки), ЮАР(ПАР)-80%
в інших країнах 5-7%(в Египті 9%), тому що решта переважно мусульмане :mrgreen:

населення Ефіопії приблизно 55млн., а православних серед них до 60%, то це означає, що у державі є приблизно 30 млн. християн.

https://df.news/2019/11/05/efiopiia-bas ... e_vignette
Вам ~15 лімонів жінок недостатньо?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЦАР 80% християни. Правда всього населення 5 лямів на територію як Україна
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:53

  fox767676 написав:У меня тогда зп была в гривнах.

По другой версии твоей легенды, у тебя при Яныке доход был в доллярах )

От так и палятся на мелочах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:57

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:піксель до 22.04.25
міняю таракани на румунські

залишіть мітки на деревах на всякий случай
міток не буде. Їду бусом. ) офіційно. Невипускають тільки ухилянтів
Banderlog
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