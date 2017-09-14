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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:02
Banderlog написав:
Їду бусом. ) офіційно. Невипускають тільки ухилянтів
В тому й справа, шо не випускають й офіційно заброньованих, у т.ч. студентів до 25 років.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:04
prodigy написав:
а ще СССР викрали документи з США, а так взагалі самі, самі все створили
-відновлення власними силами? реали?
Почти два с половиной миллиона немцев и австрийцев – военнопленных, гражданских лиц, представителей немецких меньшинств из разных стран (так называемых «фольксдойче») – были взяты в плен или интернированы в Советский Союз с 1941–го по [b]1956–й годы.[/b]
тобто тисячі німецьких інженерів працювали на ссср (економіку народного господарства)-та ні, все бляха самі відновили, руками радянських колхозніков і рабочих (не зєків і полонених німців), а ще були тисячі людей з окупованих теріторій (і не тільки німців, австрійців), а ще поляків, чехів, угорців, естонців, латишів, латвійців (ви досі вважаєте, що 3 республіки Балтії добровільно були взяті в окупацію з 1944-1990р?
А ЛАДа, періодично, "провали" в пам"яті. Як у всякого парторга
Я вже писав, що мій дід-водій, перевозив в 1948 році полонених німців на будівельні роботи
В моєму місті є будинки, про які так і кажуть "це будували полонені німці"
Не просто будували, а по німецьким проектам від тих самих полонених німецьких інженерів
Не важко здогадатись, що в таких побудованих будинках жила партійно-господарська номенклатура
PS. Ще злі язики балакають, що, після війни, ЖД вокзал в моєму місті теж проектували німці, а авторство приписали іншим
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 23 бер, 2025 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:13
pesikot написав:Я вже писав, що мій дід-водій, перевозив в 1948 році полонених німців на будівельні роботи
В моєму місті є будинки, про які так і кажуть "це будували полонені німці"
Не просто будували, а по німецьким проектам від тих самих полонених німецьких інженерів
Не важко здогадатись, що в таких побудованих будинках жила партійно-господарська номенклатура
Та мабуть в кожному місті такі є.
В тих же Черкасах, де ЛАД бував.
Але не зовсім парт номенклатура, просто ті хто стояв у черзі з високими посадами, науковими званнями і т п
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:19
Water написав: Banderlog написав:
Їду бусом. ) офіційно. Невипускають тільки ухилянтів
В тому й справа, шо не випускають й офіційно заброньованих, у т.ч. студентів до 25 років.
Якась схема для броньованих має бути..
Я казав раніше, мій приятель працює в держлісництві (не в лісі ясна справа, а в офісі в Чернігові) і вони під бронею. Так їздив у відпустку до дочки у Вроцлав, і не раз. Вони роблять наказ на відпустку, дозвіл йому їхати , і кордон пропускає. Здається навіть без візиту в ТЦК
Для тих хто встиг позаздрити, там зп 20 кгр, може за останній рік щось піднімали , і вкрасти нема чого 😅
Він щасливий, бо до цього працював на 10 кгрн
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:24
Faceless написав:
pesikot написав:Я вже писав, що мій дід-водій, перевозив в 1948 році полонених німців на будівельні роботи
В моєму місті є будинки, про які так і кажуть "це будували полонені німці"
Не просто будували, а по німецьким проектам від тих самих полонених німецьких інженерів
Не важко здогадатись, що в таких побудованих будинках жила партійно-господарська номенклатура
Та мабуть в кожному місті такі є.
В тих же Черкасах, де ЛАД бував.Але не зовсім парт номенклатура
, просто ті хто стояв у черзі з високими посадами, науковими званнями і т п
Я саме так і написав "партийно-хозяйственная номеклатура", якщо так зрозуміліше буде
В це входили і партійні, і з високими посадами, і з науковими званнями
PS. Саме звідти пішло "крепкий хозяйственник"
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:33
Hotab написав: Water написав: Banderlog написав:
Їду бусом. ) офіційно. Невипускають тільки ухилянтів
В тому й справа, шо не випускають й офіційно заброньованих, у т.ч. студентів до 25 років.
Якась схема для броньованих має бути..
Я казав раніше, мій приятель працює в держлісництві (не в лісі ясна справа, а в офісі в Чернігові) і вони під бронею. Так їздив у відпустку до дочки у Вроцлав, і не раз. Вони роблять наказ на відпустку, дозвіл йому їхати , і кордон пропускає. Здається навіть без візиту в ТЦК
Можливо держслужбовці якісь.
Інший приклад, мої знайомі, батько й мати працюють за кордоном на одному з СП по виготовленню самізнаєтечого. Син-український студент не може з`їздити до батьків, не дають офіційно виїхать. Я йому казав ще коли було до 18 років- вступай за кордоном, відповідь була шо він патріот України.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:39
Water написав: Banderlog написав:
Їду бусом. ) офіційно. Невипускають тільки ухилянтів
В тому й справа, шо не випускають й офіційно заброньованих, у т.ч. студентів до 25 років.
офіційно чи неофіційно ухилянт є ухилянт)
З зсу пускають
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:41
Water
Можливо держслужбовці якісь.
не думаю.
Знаю що зі стратегічних (чи як вони правильно називаються) комерційних, тобто не державних, підприємств , де 50% офіційно під бронею, також саме заброньовані їздять. Саме у відпустку, по наказу.
З зсу пускають
Уточнюй «якщо командир довіряє»))
І поки не знає про твої наміри 😅😅
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:48
detroytred написав:
Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє.
Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні..
і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного було хитродупити за когось
( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів а не за себе
).
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в Нед 23 бер, 2025 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 16:48
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
Їду бусом. ) офіційно. Невипускають тільки ухилянтів
В тому й справа, шо не випускають й офіційно заброньованих, у т.ч. студентів до 25 років.
офіційно чи неофіційно ухилянт є ухилянт)
З зсу пускають
Ну так тиж по обміну з португальським кумом-неухилянтом.
Ти туди- звідти троє у ЗСУ.
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