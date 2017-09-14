Додано: Нед 23 бер, 2025 16:59

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє. Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє. Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні..

і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного було хитродупити за когось ( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів а не за себе). Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні..і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів). Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики.

Тому лісом. Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики.Тому лісом.

1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)А все тому що так і не зрозумівГоловне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освітаГоловне - чого досяг в житті.А так яквлаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати.Дійшло? треуголкін?