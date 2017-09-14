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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1334813349133501335113352>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 16:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє.
Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні..
і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного було хитродупити за когось ( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів а не за себе).

Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики.
Тому лісом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 16:59

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє.
Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні..
і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного було хитродупити за когось ( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів а не за себе).
Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики.
Тому лісом.
1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло
2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло
3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)

А все тому що так і не зрозумів
Головне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освіта
Головне - чого досяг в житті.
А так як природна еволюція влаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати.
Дійшло? треуголкін?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Water

Можливо держслужбовці якісь.

не думаю.
Знаю що зі стратегічних (чи як вони правильно називаються) комерційних, тобто не державних, підприємств , де 50% офіційно під бронею, також саме заброньовані їздять. Саме у відпустку, по наказу.


З зсу пускають


Уточнюй «якщо командир довіряє»))
І поки не знає про твої наміри
У відпустку можуть, треба ще заставу внести, якщо не повернеться- заставу заберуть в бюджет і більше з тої контори можуть вже нікого не випускати
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:02

Для тих в кого присутні мінімальні аналітичні здібності
Зверніть увагу
Ті хто приймають найменшу участь у власному захисті-ті найбільше вимагають від КОГОСЬ щоб їх або захистили , або нагодували, або відправили в Європи/Америки...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:09

  budivelnik написав:Зверніть увагу
Ті хто приймають найменшу участь у власному захисті-ті найбільше вимагають від КОГОСЬ щоб їх або захистили , або нагодували, або відправили в Європи/Америки...

Пане budivelnik, це ж основа-основ цієї гілки форума )

Скажу більше, навіть дорікають - не так захищають, не так нагодовують, не так відправляють

Бо вони налякались ... за хребтом особливо налякані
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні..
і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного було хитродупити за когось ( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів а не за себе).
Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики.
Тому лісом.
1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло
2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло
3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)

А все тому що так і не зрозумів
Головне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освіта
Головне - чого досяг в житті.
А так як природна еволюція влаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати.
Дійшло? треуголкін?

Так і співай ці пісні та єралашики собі та своєму оточенню, клоун.
По виживанню.
Себе та свого оточення.

А також про свої досягнення.

Лісом-лісом.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 бер, 2025 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вдалося зламати телефон Бандерлога

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😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:17

  pesikot написав:
  budivelnik написав:Зверніть увагу
Ті хто приймають найменшу участь у власному захисті-ті найбільше вимагають від КОГОСЬ щоб їх або захистили , або нагодували, або відправили в Європи/Америки...

Пане budivelnik, це ж основа-основ цієї гілки форума )

Скажу більше, навіть дорікають - не так захищають, не так нагодовують, не так відправляють

Бо вони налякались ... за хребтом особливо налякані

Навпаки.
Не перекручуй.
Якщо хтось і вимагає, то у відповідь на вимоги до них.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:18

  Hotab написав:Вдалося зламати телефон Бандерлога

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😅

хотаб взламує телефон як не Бандерлога то Ночкіна, а до телефону стм проявляє байдужість
flyman
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