detroytred написав:Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє.
Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні.. і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного було хитродупити за когось( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів а не за себе).
Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики. Тому лісом.
detroytred написав:Кожен і далі буде хитродупити і клопотати за своє.
Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні.. і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного було хитродупити за когось( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів а не за себе).
Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики. Тому лісом.
1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло 2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло 3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)
А все тому що так і не зрозумів Головне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освіта Головне - чого досяг в житті. А так як природна еволюція влаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати. Дійшло? треуголкін?
не думаю. Знаю що зі стратегічних (чи як вони правильно називаються) комерційних, тобто не державних, підприємств , де 50% офіційно під бронею, також саме заброньовані їздять. Саме у відпустку, по наказу.
З зсу пускають
Уточнюй «якщо командир довіряє»)) І поки не знає про твої наміри
У відпустку можуть, треба ще заставу внести, якщо не повернеться- заставу заберуть в бюджет і більше з тої контори можуть вже нікого не випускати
Для тих в кого присутні мінімальні аналітичні здібності Зверніть увагу Ті хто приймають найменшу участь у власному захисті-ті найбільше вимагають від КОГОСЬ щоб їх або захистили , або нагодували, або відправили в Європи/Америки...
budivelnik написав:Йшло 21 століття, тридцятий пятий рік капіталізму в Україні.. і тільки парторг з воєнпенсом ментально залишились в совку де де головним завданням кожного пересічного було хитродупити за когось( тобто за тих самих парторгів і воєнпенсів а не за себе).
Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики. Тому лісом.
1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло 2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло 3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)
А все тому що так і не зрозумів Головне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освіта Головне - чого досяг в житті. А так як природна еволюція влаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати. Дійшло? треуголкін?
Так і співай ці пісні та єралашики собі та своєму оточенню, клоун. По виживанню. Себе та свого оточення.
А також про свої досягнення.
Лісом-лісом.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 бер, 2025 17:21, всього редагувалось 1 раз.