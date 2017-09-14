Додано: Нед 23 бер, 2025 17:22

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики.

Тому лісом. Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики.Тому лісом. 1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло

2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло

3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)



А все тому що так і не зрозумів

Головне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освіта

Головне - чого досяг в житті.

А так як природна еволюція влаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати.

Дійшло? треуголкін? 1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)А все тому що так і не зрозумівГоловне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освітаГоловне - чого досяг в житті.А так яквлаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати.Дійшло? треуголкін? Так і співай ці пісні та єралашики собі та своєму оточенню.

По виживанню.

Себе та свого оточення.

А також про свої досягнення.

Лісом-лісом. Так і співай ці пісні та єралашики собі та своєму оточенню.По виживанню.Себе та свого оточення.А також про свої досягнення.Лісом-лісом.

можете не рефлексувати

1 Ти недостойний того щоб для тебе співали2 Для таких як ти я не Пугачова3 Щоб зрозуміти що дурням пояснюють-в цих дурнів повинен бути мозок...Що такеХитродупити в першу чергу для себе....Це покращувати свої ПОЗИЦІЇ в подальшому існуванні.ТомуПісля того як такий як я отримав якийсь дохід - він цей дохід починає ділити...Найбільше( і в першу чергу) йде своїй сімї.... це десь 40% валового доходуПотім йдуть ОБОВЯЗКОВІ виплати Державі - це десь 30%потім йде допомога найближчим родичам( в данному випадку-старшому сину, з питанням що тобі треба у Фонд) - це десь 15%Потім сусіду який останніх пів року під Покровськом/Часовим Яром - це ще 10%І якщо щось залишилось - то йде НАЙБЛИЖЧИМ тим кому ВІРИШ.Тобто це не стратегія виживанняЦе нормальний алгоритм життя в критичній ситуації...Але парторги з воєнпенсами начитавшись павок корчагіних чи олександрів матросових- чомусь вирішилищо їм світочам цивілізації повинні всі інші жертвувати-а ці два світоча будуть ВКАЗУВАТИМ кому і скільки пожертвувати , при цьому незабуваючи про себе.ПСЗверніть увагу як йде допомога різних європейських організапцій навіть в цивільному житті..Спочатку якась громада акамулює власні кошти в розмірі десь 70% на якийсь свій проект і тільки тоді євроструктури додають 30% від себе..А що хочуть наші примітиви?Вони не хочуть витратити на свою оборону навіть 100 доларів/місяць/людина, але при цьому дико обурені що ЄС дала всього 40 млрд в рік....А Норвегія(5 млн населення) збільшила з 3 до 8 МЛРД - і вважають НОРВЕЖЦІВ засранцями.Тому питання стандартнеТРУСИ -ХРЕСТИКспочатку ти собі допомагаєш , а потім просиш (наголошую ПРОСИШ) в когось щоб тобі на кожен тобою витрачений доллар дали ще пів....