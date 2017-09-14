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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13349133501335113352>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:22

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Йшов 16 рік перебування на форумі і тільки прапорщик ментально залишився в совку, де складали єралашики.
Тому лісом.
1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло
2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло
3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)

А все тому що так і не зрозумів
Головне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освіта
Головне - чого досяг в житті.
А так як природна еволюція влаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати.
Дійшло? треуголкін?
Так і співай ці пісні та єралашики собі та своєму оточенню.
По виживанню.
Себе та свого оточення.
А також про свої досягнення.
Лісом-лісом.
1 Ти недостойний того щоб для тебе співали
2 Для таких як ти я не Пугачова
3 Щоб зрозуміти що дурням пояснюють-в цих дурнів повинен бути мозок...

Тому для тих в кого мозок присутній(тим в кого відсутній-можете не рефлексувати)

Що таке
Хитродупити в першу чергу для себе....
Це покращувати свої ПОЗИЦІЇ в подальшому існуванні.
Тому
Після того як такий як я отримав якийсь дохід - він цей дохід починає ділити...
Найбільше( і в першу чергу) йде своїй сімї.... це десь 40% валового доходу
Потім йдуть ОБОВЯЗКОВІ виплати Державі - це десь 30%
потім йде допомога найближчим родичам( в данному випадку-старшому сину, з питанням що тобі треба у Фонд) - це десь 15%
Потім сусіду який останніх пів року під Покровськом/Часовим Яром - це ще 10%
І якщо щось залишилось - то йде НАЙБЛИЖЧИМ тим кому ВІРИШ.

Тобто це не стратегія виживання
Це нормальний алгоритм життя в критичній ситуації...

Але парторги з воєнпенсами начитавшись павок корчагіних чи олександрів матросових- чомусь вирішили
що їм світочам цивілізації повинні всі інші жертвувати-а ці два світоча будуть ВКАЗУВАТИМ кому і скільки пожертвувати , при цьому незабуваючи про себе.

ПС
Зверніть увагу як йде допомога різних європейських організапцій навіть в цивільному житті..
Спочатку якась громада акамулює власні кошти в розмірі десь 70% на якийсь свій проект і тільки тоді євроструктури додають 30% від себе..

А що хочуть наші примітиви?
Вони не хочуть витратити на свою оборону навіть 100 доларів/місяць/людина, але при цьому дико обурені що ЄС дала всього 40 млрд в рік....
А Норвегія(5 млн населення) збільшила з 3 до 8 МЛРД - і вважають НОРВЕЖЦІВ засранцями.

Тому питання стандартне
ТРУСИ -ХРЕСТИК
спочатку ти собі допомагаєш , а потім просиш (наголошую ПРОСИШ) в когось щоб тобі на кожен тобою витрачений доллар дали ще пів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо хтось і вимагає, то у відповідь на вимоги до них.
Сам зрозумів що написав?
Ти вимагаєш у відповідь на свої вимоги...
ти там випадково не в треуголці і перед зеркалом?

Суть того що тобі пояснюють
а - ти не можеш в КОГОСЬ вимагати від слова ВЗАГАЛІ ( бо отримаєш танковим пальчиком по писку і це буде справедливо)
б - ти навіть не можеш ПРОСИТИ , більше половини від того що ПОВИНЕН зробити сам.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло
2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло
3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)

А все тому що так і не зрозумів
Головне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освіта
Головне - чого досяг в житті.
А так як природна еволюція влаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати.
Дійшло? треуголкін?
Так і співай ці пісні та єралашики собі та своєму оточенню.
По виживанню.
Себе та свого оточення.
А також про свої досягнення.
Лісом-лісом.
1 Ти недостойний того щоб для тебе співали
2 Для таких як ти я не Пугачова
3 Щоб зрозуміти що дурням пояснюють-в цих дурнів повинен бути мозок...

Тому для тих в кого мозок присутній(тим в кого відсутній-можете не рефлексувати)

Що таке
Хитродупити в першу чергу для себе....
Це покращувати свої ПОЗИЦІЇ в подальшому існуванні.
Тому
Після того як такий як я отримав якийсь дохід - він цей дохід починає ділити...
Найбільше( і в першу чергу) йде своїй сімї.... це десь 40% валового доходу
Потім йдуть ОБОВЯЗКОВІ виплати Державі - це десь 30%
потім йде допомога найближчим родичам( в данному випадку-старшому сину, з питанням що тобі треба у Фонд) - це десь 15%
Потім сусіду який останніх пів року під Покровськом/Часовим Яром - це ще 10%
І якщо щось залишилось - то йде НАЙБЛИЖЧИМ тим кому ВІРИШ.

Тобто це не стратегія виживання
Це нормальний алгоритм життя в критичній ситуації...

Але парторги з воєнпенсами начитавшись павок корчагіних чи олександрів матросових- чомусь вирішили
що їм світочам цивілізації повинні всі інші жертвувати-а ці два світоча будуть ВКАЗУВАТИМ кому і скільки пожертвувати , при цьому незабуваючи про себе.

ПС
Зверніть увагу як йде допомога різних європейських організапцій навіть в цивільному житті..
Спочатку якась громада акамулює власні кошти в розмірі десь 70% на якийсь свій проект і тільки тоді євроструктури додають 30% від себе..

А що хочуть наші примітиви?
Вони не хочуть витратити на свою оборону навіть 100 доларів/місяць/людина, але при цьому дико обурені що ЄС дала всього 40 млрд в рік....
А Норвегія(5 млн населення) збільшила з 3 до 8 МЛРД - і вважають НОРВЕЖЦІВ засранцями.

Тому питання стандартне
ТРУСИ -ХРЕСТИК
спочатку ти собі допомагаєш , а потім просиш (наголошую ПРОСИШ) в когось щоб тобі на кожен тобою витрачений доллар дали ще пів....

Об'єм єралашиків зростає.

Ну вже скільки наявних прикладів було, що їх не читають.
То навіщо тужишся, прапорщик?
Питання риточнне, якщо що))
Тому напрям той же - лісом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому напрям той же - лісом.
Треуголкін
я ж писав не для тебе
Там було спеціально виділено
Тому для тих в кого мозок присутній(тим в кого відсутній-можете не рефлексувати)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо хтось і вимагає, то у відповідь на вимоги до них.
Сам зрозумів що написав?
Ти вимагаєш у відповідь на свої вимоги...
ти там випадково не в треуголці і перед зеркалом?

Суть того що тобі пояснюють
а - ти не можеш в КОГОСЬ вимагати від слова ВЗАГАЛІ ( бо отримаєш танковим пальчиком по писку і це буде справедливо)
б - ти навіть не можеш ПРОСИТИ , більше половини від того що ПОВИНЕН зробити сам.

То вкажи, що я від кого вимагаю.
Коли і якщо знайдеш, то не забудь про підставу вимог.

Не будуй на вигадках. Дурниці.
Прямуй лісом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:То вкажи, що я від кого вимагаю.
переведи цей свій перл
  detroytred написав:Якщо хтось і вимагає, то у відповідь на вимоги до них.
Хто цей хтось і до яких них
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тому напрям той же - лісом.
Треуголкін
я ж писав не для тебе
Там було спеціально виділено
Тому для тих в кого мозок присутній(тим в кого відсутній-можете не рефлексувати)

Клоун, з закидами в мій бік ти обов'язково отримаєш.
Хоч як прикривай.
Вже ж пояснював.
Не тупи і прямуй..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:То вкажи, що я від кого вимагаю.
переведи цей свій перл
  detroytred написав:Якщо хтось і вимагає, то у відповідь на вимоги до них.
Хто цей хтось і до яких них

Не тупи.
Підійди до дружини може вона тобі розтлумачить. Елементарне наочне.

Якщо від мене вимог нема або тільки обгрунтовані, то які претензії?!
Прямуй..
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 бер, 2025 17:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:45

flyman

хотаб взламує телефон як не Бандерлога то Ночкіна


У Ночкіна є телефон?? :shock:
Ти на 23 фєвраля подарував? Купити він не міг, там видно що все десь як у тебе: ізолєнточка , поролончик, підлатано, підштопано, одноразове стає багаторазовим, життя в свинарниках (десь як підвал, але на березі). Нема там телефону, не вірю!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:51

  detroytred написав:..........
Підійди до дружини може вона тобі розтлумачить. Елементарне наочне.

Якщо від мене вимог нема або тільки обгрунтовані, то які претензії?!
Прямуй..

Не поможет.
Рагуль с суперзавышенным ЧСВ вырвался на просторы форума. И остановить некому. Все уже так привыкли к его хамству, что уже даже модераторы это хамством не считают.
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