1 Ти недостойний того щоб для тебе співалиdetroytred написав:Так і співай ці пісні та єралашики собі та своєму оточенню.budivelnik написав:1 Те що ти неадекват в багатьох галузях - це зрозуміло
2 Те що необучаємий ( тому зміг протриматись тільки у військовій структурі бо не воювали де б відразу твою тупість можна було побачити) - також зрозуміло
3 Те що примітив і гавкаєш на того хто робить тебе розумнішим - також не дивно (того й по життю голодний, бо служив не тим і не там)
А все тому що так і не зрозумів
Головне - це не хто ти і скільки в тебе зірочок чи яка освіта
Головне - чого досяг в житті.
А так як природна еволюція влаштована таким чином що виграє той хто найкраще дбає про себе і найближче оточення - то не тобі цих пару десятків чи сотень мільйонів років цих правила - змінювати.
Дійшло? треуголкін?
По виживанню.
Себе та свого оточення.
А також про свої досягнення.
Лісом-лісом.
2 Для таких як ти я не Пугачова
3 Щоб зрозуміти що дурням пояснюють-в цих дурнів повинен бути мозок...
Тому для тих в кого мозок присутній(тим в кого відсутній-можете не рефлексувати)
Що таке
Хитродупити в першу чергу для себе....
Це покращувати свої ПОЗИЦІЇ в подальшому існуванні.
Тому
Після того як такий як я отримав якийсь дохід - він цей дохід починає ділити...
Найбільше( і в першу чергу) йде своїй сімї.... це десь 40% валового доходу
Потім йдуть ОБОВЯЗКОВІ виплати Державі - це десь 30%
потім йде допомога найближчим родичам( в данному випадку-старшому сину, з питанням що тобі треба у Фонд) - це десь 15%
Потім сусіду який останніх пів року під Покровськом/Часовим Яром - це ще 10%
І якщо щось залишилось - то йде НАЙБЛИЖЧИМ тим кому ВІРИШ.
Тобто це не стратегія виживання
Це нормальний алгоритм життя в критичній ситуації...
Але парторги з воєнпенсами начитавшись павок корчагіних чи олександрів матросових- чомусь вирішили
що їм світочам цивілізації повинні всі інші жертвувати-а ці два світоча будуть ВКАЗУВАТИМ кому і скільки пожертвувати , при цьому незабуваючи про себе.
ПС
Зверніть увагу як йде допомога різних європейських організапцій навіть в цивільному житті..
Спочатку якась громада акамулює власні кошти в розмірі десь 70% на якийсь свій проект і тільки тоді євроструктури додають 30% від себе..
А що хочуть наші примітиви?
Вони не хочуть витратити на свою оборону навіть 100 доларів/місяць/людина, але при цьому дико обурені що ЄС дала всього 40 млрд в рік....
А Норвегія(5 млн населення) збільшила з 3 до 8 МЛРД - і вважають НОРВЕЖЦІВ засранцями.
Тому питання стандартне
ТРУСИ -ХРЕСТИК
спочатку ти собі допомагаєш , а потім просиш (наголошую ПРОСИШ) в когось щоб тобі на кожен тобою витрачений доллар дали ще пів....